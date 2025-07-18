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Sunak Rishi Сунак Риши


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных 1
28.08.2024 ИТ-гигант годами заставлял тысячи молодых инженеров проходить неоплачиваемую стажировку, но так и не взял никого на работу 1
07.08.2023 Британские эксперты: изображения, созданные искусственным интеллектом, «несут угрозу демократии» 2
13.06.2023 ИИ надо обуздать. Всего через два года он «сможет убить множество людей» 1
24.03.2023 ARM делает рискованный шаг: Цены для крупных клиентов повышаются в разы 1
02.03.2023 Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок 1
14.04.2022 Знаменитый разработчик ПО уходит из России из-за жены английского министра 2
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Sunak Rishi и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3069 2
Apple Inc 12332 2
Accenture plc 687 2
HP Inc. 5725 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 115 2
Google LLC 12020 2
Nvidia Corp 3603 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1515 1
X Corp - Twitter 2890 1
Microsoft Corporation 24953 1
Qualcomm Technologies 1861 1
Xiaomi 1845 1
Meta Platforms - Facebook 4483 1
BBK OPPO Electronics 395 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 960 1
MediaTek - Ralink 543 1
OpenAI 281 1
Google DeepMind 55 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 2
Bank of America - Банк Америки 264 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
SoftBank Group 263 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
Unsplash 1107 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Barclays 121 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1285 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15711 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9003 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 562 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5946 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24914 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21352 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1052 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3155 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1540 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10869 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2138 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16459 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5477 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13164 1
ARM - Advanced RISC Machine 449 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12005 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8152 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3296 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1218 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 191 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5686 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5341 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7560 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9424 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 532 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
FreePik 1197 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 1
Apple iPad 3891 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 507 1
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CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 29 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 2
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Италия - Итальянская Республика 4397 1
Франция - Французская Республика 7923 1
Бразилия - Федеративная Республика 2411 1
Китай - Тайвань 4068 1
Турция - Турецкая республика 2437 1
Индонезия - Республика 983 1
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Английский язык 6783 1
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8312 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1931 1
Информатика - computer science - informatique 1107 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1836 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 728 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 200 1
Налогообложение - Налог на прибыль 210 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 1
FT - Financial Times 1239 1
Bloomberg 1336 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
AnandTech 73 1
Ars Technica 429 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 51 1
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