Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sunak Rishi Сунак Риши
УПОМИНАНИЯ
Sunak Rishi и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 1
|FT - Financial Times 1239 1
|Bloomberg 1336 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
|AnandTech 73 1
|Ars Technica 429 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.