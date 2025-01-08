Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

CompVis Stable Diffusion нейросеть



08.01.2025 Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM 1
18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом 1
03.04.2024 62% владельцев малого и среднего бизнеса готовы поощрять сотрудников бонусами за использование нейросетей 1
11.03.2024 Сервис для генерации изображений Leonardo AI вновь доступен россиянам 1
12.02.2024 В России заработал сервис, объединяющий несколько нейросетей 1
19.01.2024 Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году 1
28.12.2023 На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT 1
26.12.2023 Исследование «Авито»: больше половины россиян используют ИИ для развлекательных целей 1
25.12.2023 Минобороны требует ограничить ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку 1
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
14.11.2023 Nvidia всех уделала с невероятным отрывом. Опубликованы сравнительные тесты обучения нейросетей Google, Intel и других 1
12.10.2023 65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями 1
08.09.2023 Google разрабатывает «водяные знаки» для выявленных изображений, нарисованных ИИ 1
07.08.2023 Британские эксперты: изображения, созданные искусственным интеллектом, «несут угрозу демократии» 1
26.07.2023 Solar Staff: более половины программистов-фрилансеров используют нейросети в работе 1
12.07.2023 Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить 1
05.07.2023 Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались 1
19.06.2023 AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia 1
31.05.2023 Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM 1
18.04.2023 Заработок специалистов по нейросетям достиг «безумных» $20 млн в год 1
17.04.2023 Rugram и Litcovers представили сервис для создания обложек и иллюстраций с помощью ИИ 1
30.03.2023 Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM 1
27.02.2023 Известный журнал фантастики прекратил принимать рассказы. Его завалили сотнями текстов, написанных ChatGPT 1
13.01.2023 Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ 1
15.11.2022 Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

CompVis и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 217 8
Google LLC 11775 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 5
Nvidia Corp 3487 3
Microsoft Corporation 24625 3
Apple Inc 12101 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Telegram Group 1983 2
Stability AI 10 2
Adobe Systems 1549 2
X Corp - Twitter 2845 2
Intel Corporation 12197 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
GitHub 814 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 72 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Dropbox 498 1
Solar Staff 8 1
Google DeepMind 46 1
Anthropic 11 1
Rubbles - Раблз 33 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Krita Foundation 1 1
Craiyon 1 1
HPC Park - Эйч-Пи-Си Парк 2 1
ИИ-Технологии 104 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Т8 издательские технологии - Rugram - Руграм 2 1
101Hotels.com 456 1
Зарплата.ру 17 1
LinkedIn 635 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
GetPayAll 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 26
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 16
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 135 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 76 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
OpenAI ChatGPT 339 14
Midjourney - нейросеть 55 13
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 7
OpenAI DALL-E 23 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 4
FreePik 981 3
Adobe Photoshop 764 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Windows 15657 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft 365 Copilot 115 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Canva - Leonardo AI 2 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 6 1
Adobe Creative Cloud 68 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple macOS 2059 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Discord 117 1
Google WebP 27 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 95 1
Notion Labs - Notion AI 1 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 34 1
Google Imagen 4 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Rubbles Campaign CVM-платформа 1 1
Rubbles Content Hub 1 1
Rubbles MLOps Suite - Rubbles Generative AI Suite 4 1
Водясов Алексей 222 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Норовяткин Александр 1 1
Кандинский Василий 9 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Фадеев Валерий 11 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Макеев Дмитрий 18 1
Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
Мороз Артем 1 1
Valente Catherynne - Валенте Кэтрин 1 1
Смирнова Диана 1 1
Donelan Michelle - Данлэн Мишель 2 1
Лишин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Япония 13282 1
США - Колорадо 381 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Канада 4881 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Английский язык 6634 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Reference - Референс 184 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Цензура - Свобода слово 492 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Gartner - Гартнер 3556 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 46 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще