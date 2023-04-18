Заработок специалистов по нейросетям достиг «безумных» $20 млн в год

Рекордные заработки специалистов по нейросетям

Доходы специалистов по нейронным сетям достигли ранее невиданных для отрасли высот. Размер компенсационного пакета, причитающегося наиболее высокооплачиваемым из ее представителей, сегодня может достигать $5-20 млн в год – около 41-133 млн руб. в месяц по курсу ЦБ 17 апреля 2023 г. Об этом в своем Twitter сообщил основатель инвестиционной компании OSS Capital Джозеф Джекс (Joseph Jacks) со ссылкой на четыре «чрезвычайно авторитетных» источника. Сам предприниматель сложившуюся на рынке труда ситуацию охарактеризовал емким словом «безумие».

Компенсационный пакет – это совокупный набор материальных благ, в том числе нефинансовых, который работодатель предлагает сотруднику в рамках контракта. Помимо заработной платы, в него могут быть включены, к примеру, годовые бонусы, пенсионный план, медицинская страховка, опционы, позволяющие в течение определенного срока выкупить акции компании по фиксированной цене.

Появление массы «богатых» ИИ-стартапов – залог высоких зарплат

По мнению Джекса, новые стартапы в области искусственного интеллекта, занимающиеся созданием и масштабированием собственных моделей, и далее будут выделяться на фоне других молодых компаний своей высокой оценкой – на уровне $0,1-1 млрд в течение первого года существования.

Компенсационные пакеты топовых специалистов по нейросетям достигают $5-20 млн

Поскольку такие стартапы будут возникать десятками, на рынке труда будет сохраняться высокий спрос на высококвалифицированных разработчиков нейросетей, в связи с чем зарплаты последних в краткосрочной перспективе будут удерживаться на прежнем, высоком уровне.

Однако добиться значимого успеха и стать «новыми Google и Apple» в ближайшие десятилетия смогут не те, кто окажется в наиболее благоприятных финансовых условиях, а сумевшие добиться «фундаментального прогресса» в ИИ без привлечения колоссальных средств (более $50 млн). В более выгодных условиях окажутся стартапы, исповедующие философию open source, считает Джекс.

Праздник не будет длиться вечно

В течение следующих пяти лет ситуация существенно изменится, считает Джекс. Ценность разработчиков нейросетей значительно снизится, в результате чего размер оплаты труда топовых инженеров соответствующего профиля сократится до 10 раз. Тем не менее, по прогнозу инвестора, их трудовые доходы все равно будут превышать заработки коллег, занятых в технологическом секторе.

Падение «ценника» на специалистов по ИИ будет обусловлено выходом на рынок труда большого числа выпускников вузов, получивших знания и навыки в рамках курсов по глубинному обучению (Deep Learning). В частности, в Массачусетском технологическом институте (MIT) соответствующий курс проходит около 50 тыс. студентов. По мнению Джекса, наличие подготовки в сфере глубинного обучения станет обязательным для любого инженера.

Чем занимается OSS Capital

OSS Capital (OSSC) – это венчурная компания, которая инвестирует в перспективные стартапы, реализующие проекты в области коммерческого программного обеспечения с открытым исходным кодом, преимущественно на ранних этапах их развития. Фонд ведет свою деятельность с 2018 г.

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В портфолио OSSC, согласно официальному сайту организации, входят такие проекты как Wasmer – инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly; OpenBB – ПО для инвестиционной аналитики; Theatre.js – JavaScript-библиотека для создания анимаций; Stability.ai, стоящая за созданием ИИ-модели Stable Diffusion для генерации изображений по текстовому описанию.

Бум спроса на ИИ-специалистов

Ранее CNews писал о том, что на британском и американском рынках труда стали появляться вакансии оперативных инженеров, в задачи которых входит написание сообщений или подсказок для искусственного интеллекта. Специалистам этого профиля работодатели готовы платить от $175 тыс. до $335 тыс. в год. В частности, такие финансовые условия потенциальным сотрудникам обещал стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, которая стоит за чат-ботом ChatGPT.

Согласно исследованию Gartner и hackajob, 77% современных ИТ-шников готовы без колебаний сменить место работы, если новый наниматель предложит им более высокую заработную плату. При этом риски попадания под сокращение в новой компании ИТ-специалистов совершенно не пугают.