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W3C WebAssembly Wasm Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной

W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной


23.01.2025 ИИ-компания Smart Engines увеличила выручку на 80% в 2024 году 1
09.12.2024 Исследователь Yandex Research создал опенсорс-проект для сокращения расходов на внедрение нейросетей 1
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 1
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты 1
30.09.2024 Новая версия PT Container Security обрабатывает десятки тысяч событий в секунду 1
10.07.2024 Российские ученые нашли способ ускорить считывание платежных QR-кодов до 40 миллисекунд 1
12.04.2024 Smart Engines портировала системы распознавания для веб-приложений на ОС «Аврора» 1
15.02.2024 Клиенты банка «Точка» могут оплачивать покупки по QR в интернет-банке 1
30.01.2024 Smart Engines увеличила выручку на 15% за счет продажи инструментов для борьбы мошенничеством 1
11.01.2024 «Ингосстрах Банк» внедрил российскую технологию сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
27.12.2023 В 2023 г. AI-разработчик Smart Engines представил 18 новых технологий 1
18.12.2023 «Лига цифровой экономики» стала главным поставщиком технологии для упрощения платежей UniversalPay 1
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security 1
08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus 1
18.04.2023 Заработок специалистов по нейросетям достиг «безумных» $20 млн в год 1
14.04.2023 Smart Engines обучила нейросеть распознавать рукописный номер банковской карты 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
14.02.2023 Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов 1
02.02.2023 Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine 1
18.01.2023 Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android 1
18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт 1
12.10.2022 Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка 1
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
28.01.2021 Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe 1
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента 1
08.12.2020 С помощью браузера Chrome можно захватить ПК на Windows, Linux и macOS 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
26.07.2017 Названа дата, когда Adobe убьет Flash 1
18.06.2015 Google, Microsoft, Mozilla придумали веб нового типа. Скорость загрузки сайтов возрастет в 20 раз 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

W3C и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 365 14
Google LLC 11780 12
Microsoft Corporation 24630 7
Adobe Systems 1550 7
Adobe Macromedia 218 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 5
Apple Inc 12103 5
GitHub 816 5
Yahoo! 3697 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Yandex - Яндекс 7347 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12570 3
ESET - ESET Software 1133 2
Turla - Хакерская группировка 20 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 47 1
МегаФон 8822 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1042 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Loongson Technology 50 1
UnionTech 9 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ablera 2 1
iDenfy 5 1
Argos KYC 2 1
CNR-Nanotec 2 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Valve Software 207 1
X Corp - Twitter 2845 1
OpenAI 218 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Stability AI 10 1
Альфа-Банк 1770 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
АльфаСтрахование СГ 320 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Кредит Европа банк 66 1
Caribbean Airlines 5 1
Ренессанс Страхование 160 1
Tessi 9 1
Kaspi Bank 28 1
Oman Arab Bank 7 1
Emirates NBD 7 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Unsplash 769 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 43 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
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Hausmann Simon - Хаусманн Саймон 1 1
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