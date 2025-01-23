W3C WebAssembly Wasm Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной
W3C и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 206 3
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
|NYT - The New York Times 1054 3
|ZDnet 660 1
|Ars Technica 419 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|TorrentFreak (TF) 136 1
|cnTechPost 7 1
|Securelist 22 1
|The Register - The Register Hardware 1552 1
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