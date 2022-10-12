Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка

Банк «Россия» совместно с российской компанией Smart Engines разработал и внедрил технологию распознавания QR-кодов в адаптивную версию интернет-банка ABR DIRECT, созданную в качестве альтернативы мобильного банковского приложения на платформе iOS.

Для сканирования через интернет-браузер используется технология WebAssembly, позволяющая запускать программы непосредственно на веб-странице интернет-банка на смартфоне. Технология поддерживается браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Apple Safari.

Технология распознавания позволяет считывать QR-коды, расположенные на фотографиях, скриншотах или электронных платежных документах. Для оплаты квитанций и совершения переводов клиенту достаточно открыть Интернет-банк, сканировать QR-код и подтвердить операцию.

«Для решения повседневных задач клиентов мы совершенствуем функциональность мобильного приложения и адаптивной версии интернет-банка и используем передовые российские технологии искусственного интеллекта для распознавания. Интеграция решения Smart Engines позволяет сделать цифровые сервисы Банка более удобным для совершения ежедневных платежей», — сказал заместитель начальника Управления цифровых сервисов Александр Громыко.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

**

АО «АБ «Россия» начал работу 27 июня 1990 г. в Санкт-Петербурге. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В 2015 г. банк присоединился к правилам Национальной системы платежных карт, с 2016 г. эмитирует банковские карты платежной системы «Мир». Территориальная сеть банка насчитывает 74 подразделения, действующих в 33 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Россиян отлучили от европейских криптокошельков

Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков

Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ

Market.CNews опубликовал рейтинг SLA IaaS 2022

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября