Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис

Smart Engines (SE) — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов и поставке комплексных программных решений класса ICR и IDR для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.

Компания основана в 2016 году ведущими учеными ряда институтов РАН в области распознавания и обработки изображений. В SE работают более 60 сотрудников из России, среди них 18 человек имеют ученые степени. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. SE является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ, которая ведет подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика».