Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис

Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере Вложения в технологии Как стало известно CNews, российский разработчик технологий компьютерного зрения Smart Engines инвестировал $5 млн в создание нового ИИ-алгоритма. Он позволяет распознавать документы, платежные реквизиты и QR-коды напрямую в браузере: без установки приложений и передачи дан

Smart Engines оптимизировала фирменные технологии «зеленого» ИИ для распознавания в браузере ация авторских нейросетевых архитектур позволила вдвое ускорить распознавание паспорта РФ в веб-приложениях и повысить скорость обработки других документов на 40%. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines. Обновление стало ответом на растущий запрос рынка на функциональные веб-приложения, открыв возможность реализовать в браузере полноценные сценарии цифровой идентификации, антифро

Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40% Россияне смогут еще быстрее оплачивать покупки и услуги прямо в браузере. Smart Engines ускорила распознавание QR-кодов в веб-среде на 40%, а считывание текстовых платежных реквизитов – на 25%. Ускорить работу технологии удалось за счет применения векторных инструкци

«Солид Банк» ускорил открытие счетов в офисах банка в 19 городах с помощью ИИ Smart Engines го края, ускорил открытие счетов новым клиентам с помощью системы распознавания паспорта на базе ИИ Smart Engines. Технология автоматически извлекает данные из основного разворота паспорта Росс

Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC попадание паспорт в кадр. Из-за подобных помех система KYC может отказать пользователю в прохождении проверки без объяснения причин. Чтобы решить эту проблему и исключить риск необоснованных ошибок, Smart Engines разработала технологию, которая в реальном времени анализирует документ и инструктирует пользователя, как исправить проблемы предъявления документа непосредственно во время распоз

Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine Российская ИИ-компания Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine, добавив в версию 2.10 возможно

Технологии Smart Engines помогают клиентам МТС быстро подключать домашний интернет без ручного ввода данных МТС помогает клиентам быстро подключить домашний интернет без ручного ввода паспортных данных благодаря Smart Engines. Теперь заполнение печатной и рукописной информации из паспорта при оформлении договоров происходит автоматически с помощью системы распознавания на базе ИИ. При этом вся обработк

Банк ВБРР кратно увеличил объем транзакционных операций и улучшил цифровой опыт клиентов с ИИ Smart Engines акционных операций и улучшил цифровой опыт клиентов с ИИ Smart Engine. Подведены итоги масштабной трансформации «ВБРР онлайн» – от дизайна и платежных сервисов до внедрения умной камеры на базе ИИ от Smart Engines. Банк фиксирует кратный рост транзакционной активности при оплате по QR-коду, номеру телефона и переводам по реквизитам, а также заметное улучшение пользовательского опыта в задач

БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка Банк «Санкт-Петербург» ускорил доступ к банковским услугам в офисах, внедрив систему распознавания документов от Smart Engines. Теперь при расчетно-кассовом обслуживании и других клиентских операциях печатные данные паспортов России извлекаются автоматически менее чем за одну секунду с помощью российского

Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах Выход на новые рынки Как стало известно CNews, российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines вложит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбек

Smart Engines усовершенствовала инструмент для платежей, который используют более 50 млн россиян Российская компания Smart Engines повысила скорость и точность ИИ-системы, ставшей де-факто стандартом для совершения платежей. Усовершенствованная технология позволит более чем 50 млн пользователей еще быстрее оп

Abanking и Smart Engines автоматизировали распознавание документов в кредитном конвейере для юрлиц Компания Abanking добавила распознавание документов Smart Engines в кредитный конвейер для юридических лиц. Решение помогает банкам быстрее обрабатывать заявки на корпоративное кредитование, снижать нагрузку на кредитных аналитиков и сокращать р

РНКО «Металлург» обслужил сотни тысяч клиентов в отделениях с помощью ИИ Smart Engines РНКО «Металлург», специализирующаяся на валютно-обменных операциях, обслужила сотни тысяч клиентов с помощью российской системы распознавания документов Smart Engines. Технологии искусственного интеллекта позволили автоматизировать ввод паспортных данных в кассах и ускорить расчетно-кассовое обслуживание. РНКО «Металлург» и Smart Engines

Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС Российская ИИ-компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского па

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов Патент США Как стало известно CNews, ученые российской ИИ-компании Smart Engines запатентовали в США технологию искусственного интеллекта (ИИ) для систем распознавания документов, применяемых при дистанционном обслуживании клиентов. Например, для распознавания

Дипфейки бьют по кошелькам: Smart Engines представила «Шерлока 3о» против поддельных документов, созданных ChatGPT и Grok иями. Обновленное решение проверяет документы на подлинность по 600 признакам и используется в банках и МФО — организациях, наиболее подверженных подобным атакам. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines/ Сегодня дипфейки стали одним из ключевых инструментов цифрового мошенничества. По данным Европейского парламента, их количество растет экспоненциально – с 500 тыс. в 2023 г/ до 8

Промсельхозбанк ускорил онбординг иностранных туристов в сервисе «Плати в России» благодаря ИИ Smart Engines Промсельхозбанк представил первый платежный сервис для иностранных путешественников «Плати в России» (Pay in Russia) с быстрым онбордингом клиентов на базе системы распознавания документов Smart Engines. Теперь гости из-за рубежа в ситуациях, где ранее требовались наличные, смогут оплачивать такси, рестораны, проживание в отелях, покупки в торговых центрах, бронирования и развлеч

«Эксмо» ускорит работу с новыми авторами в «1С» благодаря ИИ-платформе Smart Engines с новыми авторами проще и удобнее благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта компании Smart Engines.Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines. Программное решение а

Российские ученые получили американский патент на ИИ для исключения галлюцинаций Американский патент Как стало известно CNews, российский ИИ-разработчик Smart Engines получил патент США на технологию, повышающую надежность распознавания документо

«Росагролизинг» внедрил ИИ Smart Engines для ускорения выдачи лизинга «Росагролизинг» повысил степень автоматизации процесса рассмотрения заявок и заключения договоров лизинга, внедрив интеллектуальную систему распознавания документов Smart Engines. Российская ИИ-платформа распознает печатные и рукописные данные паспортов лизингополучателей. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Решение развернуто полнос

LikeBG ускорил выпуск банковских гарантий с помощью ИИ Smart Engines т LikeBG, специализирующийся на онлайн-выпуске банковских гарантий, внедрил искусственный интеллект Smart Engines для автоматизации оформления заявок. Об этом CNews сообщил представитель Sma

Smart Engines запатентовала в США сканер с ИИ, который сам проверяет паспорта любых стран Компания Smart Engines сообщила о получении в США патента на сканер нового поколения со встроенным искусственным интеллектом для проверки подлинности паспортно-визовых документов 235 государств и юрисди

«АЛМИ Партнер» объявила о совместимости «АльтерОС» с ИИ-решениями Smart Engines Компании «АЛМИ Партнер» и Smart Engines завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» со всеми фла

Искусственный интеллект Smart Engines позволит перенести ежедневный банкинг в Max ие карты и снимать показания счетчиков для оплаты ЖКУ. Все, что нужно сделать пользователю, это навести камеру своего устройства на документ или прикрепить изображение из галереи. Авторские алгоритмы Smart Engines найдут и распознают как печатные, так и рукописные реквизиты. Распознавание в мессенджере реализовано с помощью технологии WebAssembly. Модуль встраивается в браузерные PWA и мини

ИИ Smart Engines помог автоматизировать процесс найма персонала в ГК «Русский Краб» Группа компаний «Русский Краб», российский игрок на рынке добычи краба, внедрила решения на базе искусственного интеллекта Smart Engines для автоматизации найма персонала. Алгоритмы ИИ быстро переносят данные новых сотрудников – паспорта, СНИЛС, трудовой книжки, военного билета и других документов, необходимых для

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет CNews: Smart Engines исполняется десять лет — для ИТ-рынка это показательный срок, за который компан

Умный документооборот в ОС «Альт»: подтверждена совместимость с ИИ-технологиями Smart Engines Подтверждена полная совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с технологиями искусственного интеллекта Smart Engines для распознавания документов. Теперь банки, государственные организации, транспортные компании, операторы связи и другие организации с повышенными требованиями к ИТ-инфраструктуре

ИИ-разработчик Smart Engines подвел научные итоги 2025 года и обозначил ключевые достижения Российская ИИ-компания Smart Engines подвела научные итоги 2025 г. В минувшем году исследователи опубликовали 35 научных статей в международных и российских журналах, а также представили 20 докладов на престижных нау

Smart Engines подвела технологические итоги работы за 2025 год Российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines подвел технологические итоги своей работы за 2025 г. В минувшем году специалисты компании провели комплексную архитектурную переработку нейросетевого стека и переосмыслили ключевы

Россияне создали ПО, обучающее ИИ распознавать любые документы ПО для обучения ИИ Как стало известно CNews, разработчик ИИ-решений Smart Engines создал ПО «ИИгорь» для автоматической подготовки шаблонов распознавания любых д

Smart Engines представила Smart ID Engine 2.8 с поддержкой документов нового стандарта ICAO/ISO Российская компания Smart Engines объявила о технологической готовности к переходу мирового паспортного пространства на новую редакцию стандарта ICAO/ISO для машиносчитываемой зоны паспортно-визовых документов нов

Ученые Smart Engines создали модель ИИ для распознавания и проверки подлинности документов Исследователи Smart Engines объявили о том, что разработали модель «суверенного искусственного интеллекта» для распознавания и проверки подлинности документов. В основе решения – авторская архитектура кванто

Технологии распознавания Smart Engines совместимы с «Ред ОС М» Компании Smart Engines и «Ред Софт» успешно завершили испытания, подтвердившие бесперебойную работу систем распознавания документов под управлением российской мобильной операционной системы «Ред ОС М».

Ученые Smart Engines запатентовали в США энергосберегающий ИИ, который останавливает сам себя Российская компания Smart Engines получила патент США на технологию зрительного ИИ, способную автономно определять оптимальный момент завершения обработки данных. ИИ не просто оценивает поступающие кадры, а прогно

Smart Engines представила новую версию Smart Document Engine с расширенной поддержкой документов юрлиц Технологии Smart Engines ускорят принятие решений по кредитованию физических и юридических лиц. Новая версия Smart Document Engine 3.2 позволяет банкам запустить кредитный конвейер с поддержкой распознава

Smart Engines выпустила специализированный датасет поддельных документов для разработчиков ИИ Исследователи российской ИИ-компании Smart Engines представили датасет с поддельными документами – MIDV-DM. Он включает 8 тыс. изображений с удостоверениями личности России, СНГ и других стран. Вошедшие в набор образцы были изгото

Финансовый сервис «А Деньги» запустил кредитование трудовых мигрантов с помощью технологий ИИ Smart Engines но, без необходимости визита в офис. Технологическим партнером проекта стала российская ИИ-компания Smart Engines – разработчик систем распознавания и проверки подлинности документов. Для оформ

«Ред софт» подтвердил совместимость «Ред ОС 8» с технологиями ИИ Smart Engines «Ред софт» подтвердил полную совместимость операционной системы «Ред ОС 8» с ИИ-решениями российского разработчика Smart Engines. Технологии распознавания паспорта РФ, первичных бухгалтерских и других документов, а также сканирования QR-кодов и банковских карт полностью оптимизированы для работы на отечеств

Сервис «Кнопка» с помощью ИИ Smart Engines избавил бизнес от ручного ввода паспортных данных Сервис для предпринимателей «Кнопка» и российская компания-разработчик ИИ-решений Smart Engines подвели итоги технологического партнерства. Внедрение интеллектуальной системы