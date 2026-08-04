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Smart Engines Смарт Энджинс Смарт Энджинс Сервис

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис

Smart Engines (SE) — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов и поставке комплексных программных решений класса ICR и IDR для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.

Компания основана в 2016 году ведущими учеными ряда институтов РАН в области распознавания и обработки изображений. В SE работают более 60 сотрудников из России, среди них 18 человек имеют ученые степени.  Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. SE является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ, которая ведет подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 48 770 109 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 48 770 109 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 48 769 109 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере

Вложения в технологии Как стало известно CNews, российский разработчик технологий компьютерного зрения Smart Engines инвестировал $5 млн в создание нового ИИ-алгоритма. Он позволяет распознавать документы, платежные реквизиты и QR-коды напрямую в браузере: без установки приложений и передачи дан
28.07.2026 Smart Engines оптимизировала фирменные технологии «зеленого» ИИ для распознавания в браузере

ация авторских нейросетевых архитектур позволила вдвое ускорить распознавание паспорта РФ в веб-приложениях и повысить скорость обработки других документов на 40%. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines. Обновление стало ответом на растущий запрос рынка на функциональные веб-приложения, открыв возможность реализовать в браузере полноценные сценарии цифровой идентификации, антифро
27.07.2026 Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40%

Россияне смогут еще быстрее оплачивать покупки и услуги прямо в браузере. Smart Engines ускорила распознавание QR-кодов в веб-среде на 40%, а считывание текстовых платежных реквизитов – на 25%. Ускорить работу технологии удалось за счет применения векторных инструкци
23.07.2026 «Солид Банк» ускорил открытие счетов в офисах банка в 19 городах с помощью ИИ Smart Engines

го края, ускорил открытие счетов новым клиентам с помощью системы распознавания паспорта на базе ИИ Smart Engines. Технология автоматически извлекает данные из основного разворота паспорта Росс
21.07.2026 Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC

попадание паспорт в кадр. Из-за подобных помех система KYC может отказать пользователю в прохождении проверки без объяснения причин. Чтобы решить эту проблему и исключить риск необоснованных ошибок, Smart Engines разработала технологию, которая в реальном времени анализирует документ и инструктирует пользователя, как исправить проблемы предъявления документа непосредственно во время распоз
15.07.2026 Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine

Российская ИИ-компания Smart Engines расширила возможности системы Smart Code Engine, добавив в версию 2.10 возможно
02.07.2026 Технологии Smart Engines помогают клиентам МТС быстро подключать домашний интернет без ручного ввода данных

МТС помогает клиентам быстро подключить домашний интернет без ручного ввода паспортных данных благодаря Smart Engines. Теперь заполнение печатной и рукописной информации из паспорта при оформлении договоров происходит автоматически с помощью системы распознавания на базе ИИ. При этом вся обработк
24.06.2026 Банк ВБРР кратно увеличил объем транзакционных операций и улучшил цифровой опыт клиентов с ИИ Smart Engines

акционных операций и улучшил цифровой опыт клиентов с ИИ Smart Engine. Подведены итоги масштабной трансформации «ВБРР онлайн» – от дизайна и платежных сервисов до внедрения умной камеры на базе ИИ от Smart Engines. Банк фиксирует кратный рост транзакционной активности при оплате по QR-коду, номеру телефона и переводам по реквизитам, а также заметное улучшение пользовательского опыта в задач
22.06.2026 БСПБ и Smart Engines ускорили доступ к банковским услугам в офисах банка

Банк «Санкт-Петербург» ускорил доступ к банковским услугам в офисах, внедрив систему распознавания документов от Smart Engines. Теперь при расчетно-кассовом обслуживании и других клиентских операциях печатные данные паспортов России извлекаются автоматически менее чем за одну секунду с помощью российского
10.06.2026 Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

Выход на новые рынки Как стало известно CNews, российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines вложит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбек
01.06.2026 Smart Engines усовершенствовала инструмент для платежей, который используют более 50 млн россиян

Российская компания Smart Engines повысила скорость и точность ИИ-системы, ставшей де-факто стандартом для совершения платежей. Усовершенствованная технология позволит более чем 50 млн пользователей еще быстрее оп
28.05.2026 Abanking и Smart Engines автоматизировали распознавание документов в кредитном конвейере для юрлиц

Компания Abanking добавила распознавание документов Smart Engines в кредитный конвейер для юридических лиц. Решение помогает банкам быстрее обрабатывать заявки на корпоративное кредитование, снижать нагрузку на кредитных аналитиков и сокращать р
21.05.2026 РНКО «Металлург» обслужил сотни тысяч клиентов в отделениях с помощью ИИ Smart Engines

РНКО «Металлург», специализирующаяся на валютно-обменных операциях, обслужила сотни тысяч клиентов с помощью российской системы распознавания документов Smart Engines. Технологии искусственного интеллекта позволили автоматизировать ввод паспортных данных в кассах и ускорить расчетно-кассовое обслуживание. РНКО «Металлург» и Smart Engines
12.05.2026 Smart Engines выпустила Smart ID Engine 2.9 с улучшенным на 40% качеством распознавания СТС

Российская ИИ-компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского па
24.04.2026 Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Патент США Как стало известно CNews, ученые российской ИИ-компании Smart Engines запатентовали в США технологию искусственного интеллекта (ИИ) для систем распознавания документов, применяемых при дистанционном обслуживании клиентов. Например, для распознавания
16.04.2026 Дипфейки бьют по кошелькам: Smart Engines представила «Шерлока 3о» против поддельных документов, созданных ChatGPT и Grok

иями. Обновленное решение проверяет документы на подлинность по 600 признакам и используется в банках и МФО — организациях, наиболее подверженных подобным атакам. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines/ Сегодня дипфейки стали одним из ключевых инструментов цифрового мошенничества. По данным Европейского парламента, их количество растет экспоненциально – с 500 тыс. в 2023 г/ до 8
13.04.2026 Промсельхозбанк ускорил онбординг иностранных туристов в сервисе «Плати в России» благодаря ИИ Smart Engines

Промсельхозбанк представил первый платежный сервис для иностранных путешественников «Плати в России» (Pay in Russia) с быстрым онбордингом клиентов на базе системы распознавания документов Smart Engines. Теперь гости из-за рубежа в ситуациях, где ранее требовались наличные, смогут оплачивать такси, рестораны, проживание в отелях, покупки в торговых центрах, бронирования и развлеч
25.03.2026 «Эксмо» ускорит работу с новыми авторами в «1С» благодаря ИИ-платформе Smart Engines

с новыми авторами проще и удобнее благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта компании Smart Engines.Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines. Программное решение а
24.03.2026 Российские ученые получили американский патент на ИИ для исключения галлюцинаций

Американский патент Как стало известно CNews, российский ИИ-разработчик Smart Engines получил патент США на технологию, повышающую надежность распознавания документо
19.03.2026 «Росагролизинг» внедрил ИИ Smart Engines для ускорения выдачи лизинга

«Росагролизинг» повысил степень автоматизации процесса рассмотрения заявок и заключения договоров лизинга, внедрив интеллектуальную систему распознавания документов Smart Engines. Российская ИИ-платформа распознает печатные и рукописные данные паспортов лизингополучателей. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Решение развернуто полнос
04.03.2026 LikeBG ускорил выпуск банковских гарантий с помощью ИИ Smart Engines

т LikeBG, специализирующийся на онлайн-выпуске банковских гарантий, внедрил искусственный интеллект Smart Engines для автоматизации оформления заявок. Об этом CNews сообщил представитель Sma
18.02.2026 Smart Engines запатентовала в США сканер с ИИ, который сам проверяет паспорта любых стран

Компания Smart Engines сообщила о получении в США патента на сканер нового поколения со встроенным искусственным интеллектом для проверки подлинности паспортно-визовых документов 235 государств и юрисди
04.02.2026 «АЛМИ Партнер» объявила о совместимости «АльтерОС» с ИИ-решениями Smart Engines

Компании «АЛМИ Партнер» и Smart Engines завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» со всеми фла
29.01.2026 Искусственный интеллект Smart Engines позволит перенести ежедневный банкинг в Max

ие карты и снимать показания счетчиков для оплаты ЖКУ. Все, что нужно сделать пользователю, это навести камеру своего устройства на документ или прикрепить изображение из галереи. Авторские алгоритмы Smart Engines найдут и распознают как печатные, так и рукописные реквизиты. Распознавание в мессенджере реализовано с помощью технологии WebAssembly. Модуль встраивается в браузерные PWA и мини
29.01.2026 ИИ Smart Engines помог автоматизировать процесс найма персонала в ГК «Русский Краб»

Группа компаний «Русский Краб», российский игрок на рынке добычи краба, внедрила решения на базе искусственного интеллекта Smart Engines для автоматизации найма персонала. Алгоритмы ИИ быстро переносят данные новых сотрудников – паспорта, СНИЛС, трудовой книжки, военного билета и других документов, необходимых для

27.01.2026 Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

CNews: Smart Engines исполняется десять лет — для ИТ-рынка это показательный срок, за который компан
26.01.2026 Умный документооборот в ОС «Альт»: подтверждена совместимость с ИИ-технологиями Smart Engines

Подтверждена полная совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с технологиями искусственного интеллекта Smart Engines для распознавания документов. Теперь банки, государственные организации, транспортные компании, операторы связи и другие организации с повышенными требованиями к ИТ-инфраструктуре
22.01.2026 ИИ-разработчик Smart Engines подвел научные итоги 2025 года и обозначил ключевые достижения

Российская ИИ-компания Smart Engines подвела научные итоги 2025 г. В минувшем году исследователи опубликовали 35 научных статей в международных и российских журналах, а также представили 20 докладов на престижных нау
19.01.2026 Smart Engines подвела технологические итоги работы за 2025 год

Российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines подвел технологические итоги своей работы за 2025 г. В минувшем году специалисты компании провели комплексную архитектурную переработку нейросетевого стека и переосмыслили ключевы
30.12.2025 Россияне создали ПО, обучающее ИИ распознавать любые документы

ПО для обучения ИИ Как стало известно CNews, разработчик ИИ-решений Smart Engines создал ПО «ИИгорь» для автоматической подготовки шаблонов распознавания любых д
26.12.2025 Smart Engines представила Smart ID Engine 2.8 с поддержкой документов нового стандарта ICAO/ISO

Российская компания Smart Engines объявила о технологической готовности к переходу мирового паспортного пространства на новую редакцию стандарта ICAO/ISO для машиносчитываемой зоны паспортно-визовых документов нов
25.12.2025 Ученые Smart Engines создали модель ИИ для распознавания и проверки подлинности документов

Исследователи Smart Engines объявили о том, что разработали модель «суверенного искусственного интеллекта» для распознавания и проверки подлинности документов. В основе решения – авторская архитектура кванто
11.12.2025 Технологии распознавания Smart Engines совместимы с «Ред ОС М»

Компании Smart Engines и «Ред Софт» успешно завершили испытания, подтвердившие бесперебойную работу систем распознавания документов под управлением российской мобильной операционной системы «Ред ОС М».

04.12.2025 Ученые Smart Engines запатентовали в США энергосберегающий ИИ, который останавливает сам себя

Российская компания Smart Engines получила патент США на технологию зрительного ИИ, способную автономно определять оптимальный момент завершения обработки данных. ИИ не просто оценивает поступающие кадры, а прогно
03.12.2025 Smart Engines представила новую версию Smart Document Engine с расширенной поддержкой документов юрлиц

Технологии Smart Engines ускорят принятие решений по кредитованию физических и юридических лиц. Новая версия Smart Document Engine 3.2 позволяет банкам запустить кредитный конвейер с поддержкой распознава
02.12.2025 Smart Engines выпустила специализированный датасет поддельных документов для разработчиков ИИ

Исследователи российской ИИ-компании Smart Engines представили датасет с поддельными документами – MIDV-DM. Он включает 8 тыс. изображений с удостоверениями личности России, СНГ и других стран. Вошедшие в набор образцы были изгото
28.11.2025 Финансовый сервис «А Деньги» запустил кредитование трудовых мигрантов с помощью технологий ИИ Smart Engines

но, без необходимости визита в офис. Технологическим партнером проекта стала российская ИИ-компания Smart Engines – разработчик систем распознавания и проверки подлинности документов. Для оформ
26.11.2025 «Ред софт» подтвердил совместимость «Ред ОС 8» с технологиями ИИ Smart Engines

«Ред софт» подтвердил полную совместимость операционной системы «Ред ОС 8» с ИИ-решениями российского разработчика Smart Engines. Технологии распознавания паспорта РФ, первичных бухгалтерских и других документов, а также сканирования QR-кодов и банковских карт полностью оптимизированы для работы на отечеств
25.11.2025 Сервис «Кнопка» с помощью ИИ Smart Engines избавил бизнес от ручного ввода паспортных данных

Сервис для предпринимателей «Кнопка» и российская компания-разработчик ИИ-решений Smart Engines подвели итоги технологического партнерства. Внедрение интеллектуальной системы

24.11.2025 Smart Engines получила патент США на технологию ИИ

Ученые Smart Engines разработали и запатентовали в США технологию искусственного интеллекта, которая находит и классифицирует документы на изображениях и видео, в 2,6 раза эффективнее используя память

Публикаций - 476, упоминаний - 595

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МегаФон 10742 24
9594 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 14
Intek - Интек 21 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 12
Softline - Софтлайн 3743 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 9
Ростелеком 10948 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Google LLC 12688 8
AlterKnowledge 8 8
Jumio 13 8
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 8
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Intel Corporation 12811 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 7
Data Matrix - Дата Матрикс 91 7
MITEK Systems 7 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 6
VerifyMyAge 6 6
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 6
Blockpass IDN 6 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 6
Крок - Croc 1964 5
Telegram Group 2940 5
Kofax 61 5
Beorg - Биорг 130 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
iDenfy 5 5
Dbrain - Дибрейн 30 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 5
Travizory - Travizory Border Security SA 5 5
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 55
Альфа-Банк 1979 49
ВТБ - Почта Банк 514 32
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
АльфаСтрахование СГ 394 29
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 24
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Ингосстрах СПАО 478 14
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 14
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 13
Совкомбанк ПАО 316 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
Visa International 1993 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Tessi 9 9
Кредит Европа банк 67 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 8
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 8
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 7
BCW - BioCollections Worldwide 7 7
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 6
РЕСО Гарантия СК 53 6
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 13 6
БалтБет БК - букмекерская контора 8 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
NanduQ - Qiwi 1013 5
American Express - Amex 338 5
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 314
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 282
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