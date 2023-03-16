Smart Engines Смарт Энджинс Смарт Энджинс Сервис
Smart Engines (SE) — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов и поставке комплексных программных решений класса ICR и IDR для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.
Компания основана в 2016 году ведущими учеными ряда институтов РАН в области распознавания и обработки изображений. В SE работают более 60 сотрудников из России, среди них 18 человек имеют ученые степени. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. SE является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ, которая ведет подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика».
Smart Engines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 166 137
|Арлазаров Никита 6 6
|Николаев Дмитрий 10 5
|Путин Владимир 2767 4
|Цыганов Вячеслав 63 3
|Рустамов Рустам 260 3
|Ян Давид 62 3
|Северюхин Андрей 6 3
|Осадчикова Наталья 2 2
|Бочарова Елена 12 2
|Мухин Василий 6 2
|Петухов Илья 3 2
|Мартынов Олег 2 2
|Еремина Елена 6 2
|Сажин Олег 4 2
|Бугров Алексей 12 2
|Силуянов Дмитрий 2 2
|Пономаренко Сергей 7 2
|Терещенко Вадим 12 2
|Гусев Анатолий 3 2
|Камалдынов Дмитрий 4 2
|Гречихо Максим 4 2
|Ройтберг Григорий 6 2
|Косачев Антон 10 2
|Дергачева Светлана 8 2
|Багратуни Роберт 1 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Трушкин Константин 54 1
|Путятинский Сергей 73 1
|Эйгес Павел 76 1
|Шадаев Максут 663 1
|Акимов Максим 178 1
|Беглов Станислав 2 1
|Пиляр Елена 21 1
|Ягубкин Игорь 1 1
|Пятин Илья 2 1
|Судовиков Дмитрий 1 1
|Люшин Андрей 4 1
|Хорошев Александр 1 1
|Ходаков Сергей 42 1
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