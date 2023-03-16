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Smart Engines Смарт Энджинс Смарт Энджинс Сервис

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис

Smart Engines (SE) — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов и поставке комплексных программных решений класса ICR и IDR для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.

Компания основана в 2016 году ведущими учеными ряда институтов РАН в области распознавания и обработки изображений. В SE работают более 60 сотрудников из России, среди них 18 человек имеют ученые степени.  Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. SE является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ, которая ведет подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика».


16.03.2023 «Бланк» внедрил систему распознавания документов Smart Engines в сервис по работе с самозанятыми
27.02.2023 Платформа «Финуслуги» внедряет технологию проверки документов Smart Engines
10.02.2023 Россияне сумели получить в США патент на свою систему распознавания изображений
02.02.2023 Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine
25.01.2023 Smart Engines увеличила число научных публикаций на 20% в 2022 году
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной
22.12.2022 Smart Engines представила систему автоматического распознавания российского паспорта
14.12.2022 Туристы смогут быстрее заселяться в отели благодаря ИИ-технологии Smart Engines
30.11.2022 Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО
09.11.2022 Волго-Вятское Главное Управление Банка России применяет решение Smart Engines для распознавания паспорта
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine
31.10.2022 Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа
17.08.2022 «Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах
08.08.2022 Специалисты Smart Engines научили ИИ распознавать многослойные микроструктуры человеческого мозга
03.08.2022 Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines
19.07.2022 Smart Engines объявила о поиске партнеров-интеграторов для импортозамещения систем распознавания в России
04.07.2022 МКБ внедрил технологию Smart Engines для распознавания номеров телефонов
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей
20.06.2022 ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду
14.06.2022 Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания
02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов
30.05.2022 ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax
31.03.2022 Smart Engines разработала универсальное решение для считывания платежных реквизитов в мобильном приложении
22.03.2022 Технологии распознавания Smart Engines позволят пользователям вводить данные карт «Мир»-UnionPay в мобильном банке
15.03.2022 Smart Engines выпустила обновила все свои продукты
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году
26.01.2022 Smart Engines разработала первую систему ИИ для распознавания всех страниц паспорта РФ
20.12.2021 Итальянские и российские ученые объединились для создания новой системы автоматической обработки томографических данных
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке
08.12.2021 Международная система приема платежей SimplyPayMe использует технологию Smart Engines для распознавания банковских карт
01.12.2021 Технологии Smart Engines распознают данные банковских карт в мобильном суперприложении Kaspi.kz
24.11.2021 И трактор имеет характер: ИИ Smart Engines научился распознавать права трактористов
22.11.2021 Сервис «Кнопка» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart Engines
12.11.2021 Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов
12.11.2021 Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности
27.10.2021 Турагентство HT.KZ распознает паспорта туристов с помощью ИИ технологии Smart Engines

Публикаций - 266, упоминаний - 288

Smart Engines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9662 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7075 19
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8122 18
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 894 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 10
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 8
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 8
AlterKnowledge 8 8
Комдив 25 7
7108 7
MITEK Systems 7 7
Jumio 12 7
1С-ИжТиСи 6422 7
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 122 7
Blockpass IDN 6 6
Data Matrix - Дата Матрикс 62 6
VerifyMyAge 6 6
VisionLabs - ВижнЛабс 167 5
iDenfy 5 5
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 9 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 4
Content AI - Контент ИИ 20 4
Intel Corporation 11711 4
ESG - Enterprise Strategy Group 203 3
Directum - Директум 924 3
Крок - Croc 1718 3
Лига Цифровой Экономики 66 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 284 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 3
Kofax 49 3
Abbyy Украина 10 3
Leta Group 279 3
Google LLC 11044 3
Ред Софт - Red Soft 419 3
Intek - Интек 11 3
Ракурс НПФ 151 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10182 3
Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 30 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 910 37
Альфа-Банк 1612 36
Почта Банк 371 29
АльфаСтрахование СГ 272 25
МКБ - Московский кредитный банк 436 24
ГПБ - Газпромбанк 951 21
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 16
Ренессанс Страхование 125 13
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 56 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 11
Ингосстрах СПАО 344 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 9
Tessi 9 9
Citi - Citibank - Ситибанк 303 9
Рокет (ранее Рокетбанк) 57 8
Кредит Европа банк 52 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 8
BCW - BioCollections Worldwide 7 7
Совкомбанк ПАО 209 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 370 6
БалтБет БК - букмекерская контора 7 6
Локо-Банк 57 6
Visa International 1878 6
Синара Банк - СКБ-банк 133 6
UnionPay - Платёжная система 96 5
Caribbean Airlines 5 5
РЖД - Российские железные дороги 1650 5
Qiwi 931 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 5
JCB International 138 5
Emirates NBD 7 5
Diners Club International - платёжная система 80 5
Oman Arab Bank 7 5
РЕСО-Гарантия СК 39 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 5
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1875 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1120 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2469 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2453 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18279 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3788 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1190 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 3
Президент Российской Федерации 3771 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3026 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 869 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 1
Правительство Казахстана - Министерство образования и науки Казахстана 9 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 14 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 285 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 665 1
Правительство Москвы 2067 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 65 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1581 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 1
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Акимов Максим 178 1
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Пиляр Елена 21 1
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Пятин Илья 2 1
Судовиков Дмитрий 1 1
Люшин Андрей 4 1
Хорошев Александр 1 1
Ходаков Сергей 42 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50434 33
Япония 13012 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39788 23
Германия - Федеративная Республика 12133 21
Европа 21446 17
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Казахстан - Республика 4939 15
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15346 10
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 8
Италия - Итальянская Республика 4237 7
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Индия - Республика 5109 6
Азия - Азиатский регион 5078 6
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 376 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 818 5
Беларусь - Белоруссия 4381 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 4
Грузия 1130 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6376 4
Украина 7325 4
Ближний Восток 2671 4
Израиль 2619 4
Канада 4718 4
Болгария - Республика 721 4
Кипр - Республика 497 3
Португалия - Португальская Республика 883 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 873 3
Малайзия 798 3
Китай - Тайвань 3781 3
Армения - Республика 1502 3
Испания - Каталония - Барселона 718 3
Африка - Африканский регион 3293 2
Таджикистан - Республика 769 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42670 137
Паспорт - Паспортные данные 2123 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24594 53
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4306 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42483 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 5234 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20924 29
Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 251 27
Кредитование - Сrediting - Заём 5935 21
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