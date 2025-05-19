Российский разработчик запатентовал в США технологию проверки подлинности документов на основе ИИ

Smart Engines запатентовал в США ИИ, который может проверять документы со сложной голографической защитой.



Патент в США

Как стало известно CNews, российский разработчик алгоритмов распознавания документов Smart Engines получил патент в США на собственную технологию на базе ИИ для детекции и проверки голограмм.

Новое решение позволяет проверять подлинность документов, удостоверяющих личность со сложным голографическим узором.

Технология, по утверждению разработчика, демонстрирует высокую скорость вычислений, может быть запущена на обычном смартфоне в режиме реального времени.

Всего в 2024 г. на свои изобретения исследователи получили 18 патентов в России и 5 патентов США. Это уже 13 патент, полученный компанией на свои изобретения в США. По словам представителей Smart Engines, подобные патенты среди российских разработчиков есть только у них.

На вопрос CNews о преимуществах получения патента представители компании ответили следующее: «Мы патентуем все ключевые разработки не только в России, но и в США — это крупнейший технологический рынок, а патенты защищают наши технологии от копирования. А главное — получение патента говорит о том, что технология является прорывной в масштабах всего мира».

Для чего это нужно

По утверждениям Smart Engines технология решает глобальную проблему мошенничества в цифровых каналах и при очном обслуживании.

По информации Центрального банка России, в прошлом году мошенники похитили с банковских счетов граждан России рекордную сумму — 27,5 млрд руб.

Чаще всего злоумышленники используют поддельные документы для обмана граждан и банков. И с каждым годом количество таких случаев только увеличивается.

За период с 2019 г. в России было возбуждено более 68 тыс. уголовных дел по статьям, связанным с подделкой, изготовлением, оборотом, а также незаконным приобретением и сбытом документов.

Разработанная технология входит в нейросетевой ансамбль «Шерлок». Он обнаруживает как элементарные подделки, так и весьма профессиональные — например, выполненными с использованием дипфейк-технологий.

Всего ИИ осуществляет 533 проверки, разделенные на 13 групп. Технология уже используется банками, финансовыми организациями, нотариусами, операторами связи и другими компаниями для предотвращения мошеннических атак.

Как работает технология

ИИ проверяет подлинность документов со сложным голографическим узором с помощью камеры смартфона.

Документы со сложным голографическим узором – это документы, в которых голографические элементы находятся не в строго фиксированных местах, а расположены случайным образом. Это означает, что голограммы не повторяются от документа к документу и их невозможно предсказать по шаблону. К таким документам относятся, например, водительские права Канады и Великобритании, общегражданский паспорт России и другие.

«Наши сверхкомпактные алгоритмы в видеопотоке в режиме реального времени находят и верифицируют голографическую защиту документа. В отличие от систем прошлого поколения, которые умеют работать только с документами, у которых голограммы расположены в заведомо известных местах, запатентованный нами ИИ может находить голограммы, положение которых не фиксировано стандартом» — пояснили в Smart Engines.

Система генерирует высокоточную пиксельную карту, визуализирующую расположение защитных элементов. Это обеспечивает эффективное обнаружение голограмм на всей поверхности документа, независимо от их конфигурации.

Технология позволяет выявлять документы с подлинными голограммами, а также выявлять подделки — документы с отсутствием голограмм, с нарисованными в редакторе голограммами или распечатанные изображения документов с голограммами.

Фальсификатами признаются документы, не содержащие голограмм, документы с голограммами, созданными путем редактирования графических редакторов, а также документы, распечатанные с использованием изображений подлинных документов, содержащих голографические элементы.

«Нам предстояло решить сложную задачу: создать решение, способное анализировать весь документ и обнаруживать голограммы в любом месте. Если поиск защитных элементов в заранее заданных зонах (как в загранпаспорте) — дело привычное, то их детекция в произвольных областях требует иного подхода. При этом нам удалось добиться высокой эффективности без чрезмерных вычислительных затрат — система работает даже на смартфоне среднего уровня», — комментирует генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.