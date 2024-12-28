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ИИ-система для распознавания текстов Smart Engines включена в реестр Минцифры

В Единый реестр российских программ Минцифры включена OCR-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации документооборота. Отечественная разработка Smart Text Engine распознает любые текстовые документы на более чем 100 языках мира – начиная со служебных записок и заканчивая договорами, шрифт не имеет значения. Программный продукт относится к сфере искусственного интеллекта.

Созданный учеными программный продукт Smart Text Engine автоматически распознает печатный и рукописный текст, надписи и пометки. В ПО задействована фирменная разработка исследователей Smart Engines – 4,6-битные нейросетевые модели для скоростного распознавания. Технология подойдет для работы с первичными, налоговыми, нотариальными, юридическими, страховыми и прочими документами, организации электронных архивов и документооборота. Причем скорость распознавания текста в серверных решениях достигает 1800 страниц в минуту или 30 страниц в секунду.

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Технология доступна для интеграции в мобильные, десктопные и веб-приложения. Высокая скорость позволяет Smart Text Engine работать на портативных устройствах – например, чтобы распознать документ А4 на смартфоне, потребуется 2 секунды. Небольшой вес, всего 2,7 МБ в базовой сборке, обеспечивает эффективную работу ПО даже в окне браузера. Система поддерживает интеграцию в «» и другие бухгалтерские и ERP системы, совместима с ОС «Аврора», микропроцессорами архитектуры «Эльбрус» и другими отечественными решениями.

Согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 декабря 2024 г., система для распознавания текстовых документов Smart Text Engine была включена в реестр российских программ в класс ПО, к которому относятся средства распознавания символов, библиотеки подпрограмм (SDK), инструменты интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов и данных, а также обработки, анализа и распознавания изображений. Программа включена в реестр под номером №26023.

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