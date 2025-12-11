Разделы

Smart Engines Smart Text Engine


Smart Text Engine — инструмент, который распознает до 1800 страниц текста в минуту. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.12.2025 Технологии распознавания Smart Engines совместимы с «Ред ОС М» 1
23.01.2025 ИИ-компания Smart Engines увеличила выручку на 80% в 2024 году 1
28.12.2024 ИИ-система для распознавания текстов Smart Engines включена в реестр Минцифры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Beorg - Биорг 124 1
8992 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1988 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1083 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1329 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5266 1
Apple iOS 8243 1
Linux OS 10906 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Арлазаров Владимир 271 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
