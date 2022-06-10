«Мегафон» победил в суде чиновников и отстоял свое право повышать цены на SMS суд. К судебным разбирательствам на сторону ФАС были привлечены НП НСФР и банк «Русский стандарт». Арбитражный суд Москвы отклонил иски «Вымпелкома», МТС и Tele2. Эти решения были подтверждены

«Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов лжил атаковать Минцифры судебными исками. 23 марта 2020 г., как сообщал CNews, оператор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском уже на 529,6 млн руб. – на момент публикации материала самым к

У «Основы Телеком» отобрали все частоты толий Сердюков (государственный «Воентелеком» владеет 25% акций «Основа Телеком»). В начале 2014 г. Арбитражный суд Москвы уже рассматривал данный иск. Тогда суд признал незаконным решения ГКРЧ

Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 29 января Арбитражный суд Москвы приступит к повторному рассмотрению иска компаний «Ресурс», «Восток» и

Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность выделения частот «Основе Телеком» 26 мая 2014 г. Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы отменил решение Арбитражного суда г. Москвы о

Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко инвестиций имени А.С. Попова сообщил о том, что Федеральный арбитражный суд Московского округа окончательно отказал группе компаний «Инфра инжиниринг» в их требовании отменить принятое ранее решение Арбитражного суда города Москвы о правоте фактов, изложенных Евгением Юрченко в интервью газете «Ведомости». Суды всех инстанций, включая Федеральный арбитражный суд Московского округа, приняли

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве МТС аявления. Как следует из картотеки арбитражных дел, 7 ноября вступило в законную силу постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которым с МТС в пользу «Лоцман Менеджмент Групп» б

«Альт Телеком» не смог защитить свою деловую репутацию в Арбитражном суде Москвы 011 г. «Альт телеком», занимающийся продажей сотовых телефонов и сопутствующих товаров, обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ОЗПП с требованием удалить негативные отзывы о

Суд отклонил апелляционную жалобу ОЗПП по иску МГРС остоялось судебное заседание, в ходе которого была рассмотрена апелляционная жалоба ОЗПП на решение Арбитражного суда Москвы от 05 апреля 2010 г. о защите деловой репутации ФГУП МГРС и компенса

Атака на СМАРТС перешла под контроль АФК «Система» ании прав залогодержателя на 12% акций оператора. Примечательно, что кассационные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы, отклонившего в октябре иск СКП, подали не только сам истец, но и ещ

МГТС злоупотребляет - суды непреклонны признать решение ФАС недействительным. Решения не в пользу оператора уже выносил в сентябре 2009 г. Арбитражный суд Москвы, а перед самым новым годом Девятый арбитражный апелляционный суд Москв

Дело «Auto.ru против Avto.ru» снова рассмотрит Арбитражный суд Федеральный Арбитражный Суд Московского Округа отменил решение Арбитражного суда Москвы и определение Девятого апелляционного суда Москвы по делу между комп

Суд отказал «Теленор» в приостановлении исполнительного производства по иску «Фэримекс» ого производства, говорится в сообщении «Теленор». Рассмотрение заявления «Теленор Ист Инвест АС» в Арбитражном суде города Москвы, по информации компании, началось 14 апреля и продолжалось 30

Суд не удовлетворил жалобу МИ ФНС к ЮТК говые санкции на сумму 217,6 млн. руб. Не согласившись с решением МИ ФНС по КН №7, ЮТК обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании его недействительным в части начислений в

Суд подтвердил правомерность решения ФАС в отношении Россвязи рения по данному делу. Россвязь, не согласившись с решением ФАС, обжаловала его в судебном порядке. Арбитражный суд Москвы 16 января 2008 г. признал решение ФАС от 15 августа 2007 г. недействит

Апелляция не удовлетворила жалобу ФНС к «ЦентрТелекому» о налоговых претензиях ональной инспекции (МИ) Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N7 на решение Арбитражного суда Москвы по заявлению компании "ЦентрТелеком" о признании незаконным в части

Арбитражный суд отклонил кассационную жалобу ФНС к МТС ее налоговые претензии к МТС по итогам финансовой деятельности за 2003-2004 гг. Ранее в мае 2007 г. Арбитражный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Федеральной налоговой службы по налоговы

Налоговые претензии к «Ростелекому» признаны неправомерными и Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 7 (МИ ФНС №7) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Рост

"Сумма Телеком" готовит жалобу в кассационную инстанцию по делу о GSM-конкурсах язи с отменой конкурсов на GSM-лицензии в регионах РФ. "Сумма Телеком" подала соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы, требуя компенсацию в размере около 5 млн евро (179 млн 309,5 тыс. руб

Суд подтвердил незаконность решения акционеров "Комкора" о дополнительной эмиссии ем, правительство Москвы и ОАО "Электронная Москва", являющееся дочерним обществом Москвы, подали в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным вышеуказанного решения общего собрани

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу налоговиков по делу «ЦентрТелекома» кция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №7 подала апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. В результате судебного разбирательства суд постановил

Суд вновь отказал "ВымпелКому" в иске к ГКРЧ ет РБК. 7 ноября 2006 г. арбитраж рассмотрел апелляционную жалобу Россвязьнадзора и отменил решение Арбитражного суда Москвы от 18 августа 2006 г. Таким образом, решение Россвязьнадзора об отка

"Россвязьнадзор" отказал оператору связи в изменении срока начала действия лицензии ную жалобу Россвязьнадзора на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 мая 2006 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2006 г. и принял решение об отмене ука

Арбитраж Москвы удовлетворил два иска МГТС к Минфину ва 121,4 млн руб., сообщает РБК. Минфин планирует обжаловать решения о взыскании денежных средств в Арбитражном апелляционном суде Москвы. Кроме того, на 31 октября назначены слушания по еще дв

Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору едпринимательством. В свою очередь, 18 июля 2006 г. компания "МТУ-Интел" обратилась за разъяснением в Министерство информационных технологий и связи РФ и 20 июля 2006 г. направила исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы с целью оспорить предписание Россвязьнадзора. В настоящее время компания продолжает предоставление услуг "Стрим-ТВ" абонентам. Устранение нарушений, указанных в предпис

Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ иочастот в пределах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Дальневосточного региона. Напомним, Арбитраж Москвы 21 августа 2006 г. отказал в удовлетворении другого иска "ВымпелКома" о призн

"Вымпелком" приветствует решение Московского арбитражного суда Компания «Вымпел» объявила о том, что Московский арбитражный суд вынес решение в пользу «Вымпелкома» по одному из исков, поданных компанией «Теленор Ист Инвест АС». Компания довольна решением суда, которое подтвердило действительно

Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ к АФК "Система" Система» около 50 млрд руб. ущерба. Напомним, что 13 октября с.г. компания АСВТ сообщила о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. принял к рассмотрению иск АСВТ о взыскании с АФК «Система»

Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт" стема" называют невозможность участия АФК "Система" в "Васт". 13 октября "АСВТ" сообщило о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. принял к рассмотрению иск "АСВТ" о взыскании с АФК "Систем

"Центральный телеграф" обжалует отмену решения о передаче ему части здания на Тверской .Москвы от 21 апреля 2004 г. планируется обжаловать его в установленный законом двухмесячный срок в Федеральном арбитражном суде Московского округа. На заседании апелляционной инстанции была уд

Московский арбитраж открыл интернет-представительство Сегодня, 21 мая 2003 года, начал работу официальный сайт Федерального арбитражного суда Московского округа. Основной задачей нового ресурса является о

Арбитражный суд Московского округа встал на защиту авторских прав Microsoft ь использования этих программных продуктов в своей хозяйственной деятельности. 18 февраля 2002 года Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел и удовлетворил иск корпорации Microsoft к ОАО КБ "Петро-