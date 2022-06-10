«Мегафон» победил в суде чиновников и отстоял свое право повышать цены на SMS

«Мегафон» выиграл длившиеся три года судебные разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) относительно повышения цен на SMS-рассылки. В то же время суд согласился с выводом ФАС о том, что сотовый оператор незаконно создает преференции для госбанков при установлении цен на SMS-рассылки.

«Мегафон» выиграл судебные разбирательства с ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции по иску сотового оператора «Мегафон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Еще в 2019 г. ФАС признала «Мегафон» и трех других сотовых операторов «большой четверки» - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) – нарушителями антимонопольного законодательства.

Нарушение выражалось в кратном повышении цен на SMS-рассылки и установление неравномерных тарифов на этот вид услуг для государственных и коммерческих банков. Жалобу на это подавало некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НП НСФР).

«Мегафон» выиграл трехлетнее судебное разбирательство с ФАС относительно повышения цен на SMS-рассылки

В ходе слушаний по этой жалобе ФАС установила, что у «Мегафона» рост цен на SMS-рассылки составил 500%, у «Вымпелкома» 200%, у МТС 120%, у Tele2 80%. Выяснилось и еще одно обстоятельство: тарифы на SMS-рассылки для государственных банков (Сбербанк и «Почта-банк») могут быть в десять раз дешевле, чем для коммерческих.

Длительные судебные разбирательства

По итогам слушаний ФАС обязала сотовых операторов отменить повышение тарифов на SMS-рассылки. Сотовые операторы, со своей стороны, не согласились с этим вердиктом и обратились в суд. К судебным разбирательствам на сторону ФАС были привлечены НП НСФР и банк «Русский стандарт». Арбитражный суд Москвы отклонил иски «Вымпелкома», МТС и Tele2. Эти решения были подтверждены суда апелляционной и кассационной инстанции.

«Мегафон» же, напротив, выиграл разбирательство в первой инстанции. Это решение было подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом. Однако кассационная инстанция Арбитражный суд Московского округе в марте 2020 г. вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В феврале 2021 г. Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении дела отклонил иск «Мегафон». Но «Мегафон» и его «дочка» «Мегалабс» обратилась с жалобой в апелляционную инстанцию. В ходе разбирательств в Девятом арбитражном апелляционном суде было удовлетворено ходатайство «Мегафона» о проведение бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы.

Спор о необходимости проведения экспертизы

Экспертизу должен был проводить Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Перед экспертами ставились вопросы об экономической обоснованности тарифов «Мегафона» на услуги SMS-рассылок и государственных банков. Однако ФАС, «Русский стандарт» и НСФР возражали против проведения экспертизы и обратились с соответствующей жалобой в кассационную инстанцию.

Арбитражный суд Московского округа согласился с тем, что в проведении экспертизы нет необходимости. Но «Мегафон» обратился с жалобой в Верховный суд, который согласился с доводами оператора о необходимости проведения экспертизы. После проведения экспертизы рассмотрение дела было возвращено в Девятый арбитражный апелляционный суд, который теперь принял новое решение по дела.

В чем суд поддержал ФАС, а в чем «Мегафон»

Подробности вердикта неизвестны: заседания проходили в закрытом решения и тексты соответствующих судебных решений не публикуются.

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Пресс-служба ФАС пояснила CNews, что суд признал недействительным предписание ФАС только в части установления «Мегафоном» монопольно высоких цен на SMS-рассылки.

В другой же части предписания ФАС относительно создания дискриминационных условий при формировании тарифов на SMS-рассылки для коммерческих банков суд согласился с мнением антимонопольной службы. При этом в ФАС намерена обжаловать решение суда в той части, которая касается установления «Мегафоном» монопольно высоких цен на SMS-рассылки. Пресс-служба «Мегафона» от комментариев отказались.

Не первая победа сотовых операторов над ФАС

Это уже не первое разбирательство ФАС и сотовых операторов из-за тарифов на SMS-рассылки, причем в прошлый раз сотовые операторы также смогли доказать свою правоту через суд.

Еще 2015 г. в законодательство вступили в силу изменения, направленные на борьбу с SMS-спамом. После этого сотовые операторы изменили принцип работы с SMS-агрегаторами. До той поры агрегатор получал скидку, исходя из общего объема SMS, отправленных его клиентами. В 2015 г. сотовые операторы перешли к поаккаунтной модели тарификации: они стали идентифицировать каждого конечного заказчика рассылок и выставлять скидку, исходя из объема SMS, отправленных каждым заказчиком.

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В результате в 2014-2015 гг. стоимость рассылок через сеть МТС выросла на 177%, через «Мегафон» - на 116%. В 2017 г. ФАС обязала всех четырех сотовых устранить эту нарушение и вернуться к прежней модели тарификации SMS-рассылок. Однако «Вымпелком» и Tele2 успешно обжаловали это предписание в суде, и оно было отменено.