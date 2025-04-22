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Фролов Денис



22.04.2025 «Группа Астра» совершит обратный выкуп акций 1
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1
26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны 1
19.04.2024 Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда 1
17.04.2024 «Группа Астра» объявляет уточненные параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на Московской бирже 1
15.04.2024 Хозяин Astra Linux заработает на бирже до 12 миллиардов 1
15.04.2024 «Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже» 1
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 1
02.04.2024 Миллиарды на импортозамещении. Российский бизнес массово бросился скупать отечественные ОС. Рост продаж колоссальный 1
29.03.2024 Владелец разработчика Astra Linux стал долларовым миллиардером. Он второй российский ИТ-бизнесмен в этом списке 2
26.03.2024 Готовится массовая скупка разработчиков российских Linux. Они срочно понадобились государству и ИТ-гигантам 1
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК 1
27.10.2023 «Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки 1
13.10.2023 Владельцы Astra Linux заработали на бирже 3,5 миллиарда 1
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов 2
05.10.2023 Разработчик Astra Linux оценен почти в 70 миллиардов 1
02.10.2023 Разработчик Astra Linux выходит на биржу с обещанием платить дивиденды 1
12.09.2023 Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу 1
02.08.2023 Российский ИТ-гигант перешел под персональный контроль одного из учредителей 1
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
15.03.2023 Российский Samsung требует полмиллиарда у сети авторизованных магазинов. Сеть почти год не платит за товар 1
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 1
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество 1
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер 1
30.09.2022 Крупнейшая ИТ-компания страны стала полностью российской 1
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 2
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту 1
08.07.2022 Самая популярная российская ОС выходит на IPO 1
27.05.2022 Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие» 1
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода 1
31.03.2022 Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники 1
18.02.2022 Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза 3
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель 2
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 3
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 3
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 2

Публикаций - 55, упоминаний - 79

Фролов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2006 43
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 33
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 30
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 20
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 18
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 17
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 15
НКК - Национальная платформа - 50 12
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 12
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 461 10
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 8
Microsoft Corporation 24791 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 5
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 5
HP - Hewlett-Packard 3627 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 5
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 4
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 4
Yandex - Яндекс 7617 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 4
Лассард 13 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 3
AMD - Advanced Micro Devices 4284 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 3
Крок - Croc 1782 3
Apple Inc 12232 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 3
Ростелеком 9867 3
Softline - Софтлайн 2933 3
Базальт СПО - BaseALT 684 3
Ред Софт - Red Soft 771 3
Jabil - Джейбил 29 3
Intel Corporation 12273 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1491 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1670 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Транснефть 307 1
Связной ГК 1372 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Tesla Motors 401 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 51 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Альфа-Банк 1790 1
Газпром ПАО 1359 1
Unsplash 946 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 14 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Hyundai Motor Company 395 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
Альфа-Капитал УК 107 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 56 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 791 4
Судебная власть - Judicial power 2331 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 187 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 458 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25836 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 21
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4254 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 14
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21069 14
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 10
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 4
Microsoft Windows 15842 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 852 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 757 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3278 3
FreePik 1099 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 285 2
РусБИТех - Astra Automation 16 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Microsoft Windows XP 2406 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
Microsoft Windows 11 601 1
Microsoft Windows 10 1797 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 1
ИВК Юпитер Крипто 31 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Kartoteka.ru 9 1
Varton AWADA 3 1
Google Android 14195 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
Калинин Александр 163 32
Лачков Евгений 38 31
Гольденберг Леонид 61 30
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1624 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 3
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1166 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5630 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6818 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1760 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3080 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 15
Ведомости 1061 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 5
Незыгарь - Telegram-канал 5 3
TAdviser - Центр выбора технологий 405 3
Forbes - Форбс 846 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Bloomberg 1311 1
RusProfile 13 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 999 1
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A2:Research 10 1
Рустелеком ТК 304 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1120 1
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НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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