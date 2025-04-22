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Фролов Денис
Фролов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 163 32
|Лачков Евгений 38 31
|Гольденберг Леонид 61 30
|Калинин Алексей 68 26
|Степанов Владимир 76 19
|Сивцев Илья 144 18
|Ефремов Антон 17 9
|Кот Олег 24 9
|Бланкет Надежда 13 9
|Евдокимов Андрей 82 5
|Лифшиц Евгений 11 5
|Ионкин Сергей 5 5
|Опанасенко Всеволод 133 3
|Калининых Алексей 3 3
|Касперский Евгений 325 3
|Рейман Леонид 1052 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Покровский Иван 122 2
|Корнеенков Игорь 2 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Ким Дмитрий 62 2
|Делицин Леонид 11 2
|Либин Сергей 24 2
|Мельников Алексей 63 2
|Комаров Михаил 22 2
|Максимов Юрий 29 2
|Пискунов Владимир 14 2
|Кувшинников Дмитрий 3 2
|Голышкин Андрей 5 2
|Комягин Дмитрий 5 2
|Клешнин Дмитрий 7 2
|Черненко Александр 2 2
|Цыценко Антон 8 2
|Путин Владимир 3228 1
|Титов Борис 55 1
|Борисов Юрий 120 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Хлобыстов Юрий 2 1
|Шевцова Татьяна 1 1
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|A2:Research 10 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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