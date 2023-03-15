Российский Samsung требует полмиллиарда у сети авторизованных магазинов. Сеть почти год не платит за товар

Российское юрлицо Samsung судится с сетью авторизованных магазинов ее товаров. Компания требует от продавца почти 450 млн руб. оплаты за договор поставки и неустойку. Владелец сети перестал платить с мая 2022 г., спустя несколько месяцев после официального прекращения поставок Samsung в Россию.

Иск Samsung

Как выяснил CNews, юрлицо Samsung в России (ООО «Самсунг электроникс рус компани») требует от сети авторизованных российских магазинов 448,9 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных судов.

Иск ООО «Самсунг электроникс рус компани» к ООО «Гармония» был подан 16 февраля 2023 г. и принят к производству. Судебное заседание по делу назначено на 18 апреля.

Представители Samsung в России отказались комментировать суть иска. Письмо с вопросами CNews, отправленное на почту «Гармонии», осталось без ответа.

С чем связан иск

Согласно судебному документу, российское юрлицо Samsung хочет вернуть задолженность по договору поставки, заключенному в конце декабря 2016 г. Основной долг по оплате ответчика, судя по документу, составляет 324,4 млн руб. Остальная сумма (124,5 млн руб.) выставлена в качестве неустойки за период с 7 мая 2022 г. по 8 февраля 2023 г. (на день фактического исполнения обязательств).

Фото: samsung.com Российское юрлицо Samsung судится с сетью магазинов

Как пояснил CNews адвокат и партнер BMS Law Firm Денис Фролов, Samsung отгрузил товар авторизованному магазину. «Гармония» перестала платить по договору с мая 2022 г., отметил он.

«Такие иски подают, когда просрочка для кредитора (в данном случае это Samsung) становится некомфортной», — подчеркнул Фролов. По его мнению, такие крупные компании как Samsung работают с проверенными покупателями.

«Сам иск, вероятно, свидетельствует о наличии серьезных финансовых проблем у покупателя», — заключает Фролов. Представители ООО «Гармония» не ответили на вопрос о причинах неуплаты по договору поставки.

Авторизованный магазин Samsung

Согласно официальному сайту «Гармонии», компания является авторизированным фирменным магазином Samsung. Торговые точки открыты в 41 городах России (всего 64 магазина).

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Авторизованный магазин отличается от фирменного тем, что выступает уполномоченным продавцом товаров производителя. Но при этом является отдельным от фактического вендора юрлицом. Уполномоченный продавец при этом получает разрешение от самого перевозчика на продажу своих товаров.

По телефону, указанному на сайте авторизованных магазинов (ООО «Гармония») CNews заверили, что на приобретенные устройства в сети распространяется годовая гарантия.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Гармония» образовано 1 октября 2014 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Юрий Надыршин, а единственным учредителем — Карина Димова. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 2,2 млрд руб., что на 115% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль при этом достигла 173,7 млн руб.

Samsung в России

Samsung присоединилась к числу компаний, покинувших российский рынок, в начале марта 2022 г. По данным Bloomberg, компания приостановила поставки в Россию телевизоров, бытовой техники, ПК, чипов и смартфонов.

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В марте Samsung также приостановила сборку телевизоров на своем заводе в Калужской области. Но в начале июня компания частично возобновила его работу. По информации «Коммерсанта», завод будет работать не более трех дней в неделю, что ударит по объемам выпущенной продукции. Однако, как тогда сообщили изданию представители Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона, выпущенная на нем техника будет направлена в страны ближнего зарубежья.

Несмотря на это, техника в Россию продолжает поставляться путем параллельного импорта, который работает с мая 2022 г.