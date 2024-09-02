Новшество: Определения арбитражных судов в системе «КонсультантПлюс» В системе «КонсультантПлюс» появилось 10 новых информационных банков с избранными определениями арбитражных судов. Система «КонсультантПлюс» содержит большой массив определений арбитражных судов – более 105 млн документов. Они доступны в составе онлайн-архива. Из этого массива было

Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось CNews: Насколько успешным оказалось внедрение электронного правосудия в Москве,на вашвзгляд? Ольга Егорова: Думаю, что внедрение электронного или, как еще можно выразиться, открытого правосудия, в Москве состоялось. И состоялось успешно. М

Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов «Электронное правосудие? Наконец-то!» CNews: Ольга Николаевна, расскажите, каким было ваше отн

Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве идеозаписи, зная, что в Мосгорсуде ведется видеозапись, мы в определенных случаях эти записи выдаем. И те или иные конфликты разрешаются, — отметила председатель Мосгорсуда. — С 1 января мы обеспечим электронное правосудие в Москве», — заключила г-жа Егорова. Процесс видеозаписи запускается автоматически, как только судья садится на свое место. Запись слушаний по делам, представляющим общес

Татьяна Толстова - Создание «Электронного правосудия» поднимет нашу судебную систему на новый качественный уровень

ов с Департаментом городского имущества города Москвы, Московской административной дорожной инспекцией и другими ведомствами по их интеграции с судебной системой Москвы. CNews: Расскажите про проект «Электронное правосудие» – каковы были стартовые условия, какие решения предложил «Крок», какие результаты достигнуты на сегодняшний день? Татьяна Толстова: «Крок» работает с судебной системой с

Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы исполнителей работ, за уникальным проектом уже вовсю подглядывают иностранцы. Россиянам же остается ждать внедрения проекта, который, к слову, имеет статус пилотного. В случае успеха, столичный опыт электронного правосудия может распространиться на всю страну.

Владислав Гриб: Проектов, подобных «Электронному правосудию», в мире пока не существует CNews: Каковы ваши впечатления от презентации проекта «Электронное правосудие»? Владислав Гриб: Проект «Электронное правосудие» – это действи

Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия ьяны Толстовой, проведенные работы позволят стране подняться в международном рейтинге DoingBusiness: «Когда-то Россия в нем находилась на 165-м месте. Но после того как арбитражные суды ввели систему электронного правосудия, мы подскочили на 114 мест и по состоянию на июнь 2015 года находились на 51 месте. Владимир Путин недавно заявил, что нашей стране по силам войти в первую двадцатку к 2

Тысячи часов, миллиарды рублей: что дала России система электронного правосудия данских, и административных, и уголовных. Но до внедрения по всей стране, как это сделано в системе арбитражных судов, пока далеко. Зато и в арбитражных судах, и в судах общей юрисдикции при пе

«МегаФон» организует видеоконференцсвязь для арбитражных судов РФ ении судебных заседаний, использование которой закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. ВКС позволит заинтересованным сторонам дистанционно принимать участие в заседаниях арбитражных судов. «Компания «МегаФон» уже не первый раз выигрывает тендер на оказание услуг связи для Высшего Арбитражного Суда РФ. Это говорит о том, что компании удалось соответствовать высо

IBS создала новую инфраструктуру для системы единого штатного расписания арбитражных судов данию новой инфраструктуры системы единого штатного расписания в главном центре обработки данных Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в рамках создания «облачной» вычислительной архитектуры арбитражных судов Российской Федерации. Система единого штатного расписания арбитражных судов Российской Федерации была создана в 2007 г. в целях автоматизации деятельности кадровых подр

IBS провел аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи Арбитражных судов РФ Группа компаний IBS провела аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи арбитражных судов Российской Федерации, который станет ядром для обеспечения юридической знач

«Глобус-Телеком» презентовал новое ИТ-решение для поддержки электронного правосудия ценный инструментарий, позволяющий управлять ИТ-инфраструктурой и основными процессами деятельности арбитражных судов. Это – программно-аппаратный комплекс «СКИТ» и подсистема «Интерактивная ка

77 арбитражных судов оснащены оборудованием видеоконференцсвязи екта по созданию видеоконференцсвязи в арбитражных судах Российской Федерации. В течение шести месяцев было оснащено 77 судов. Стоимость проекта составила 91,971 млн руб. «В повседневной деятельности арбитражных судов значительное количество дел переносится из-за невозможности присутствия одной из сторон, порой ведение судопроизводства осложнено из-за месторасположения истца или ответчика.

Россия: средняя степень информационной открытости сайтов арбитражных судов составляет 52,52% Согласно результатам исследования, проведенного Институтом развития свободы информации, средняя степень информационной открытости арбитражных судов РФ составляет 52,52%. Исследование было посвящено вопросу размещения на сайтах арбитражных судов информации о структуре, контактах и персоналиях (судьях и сотрудниках а

«АйТи» построила систему ВКС для российских арбитражных судов Компания «АйТи» выполнила проект по строительству сети видеоконференцсвязи для арбитражных судов, расположенных от Калининграда до Хабаровска. Благодаря проекту сотрудники 53 арбитражных судов РФ смогут проводить сеансы видеоконференцсвязи, что не только сократит в

Игорь Соловьев: Россия на пути к "электронному правосудию" аково состояние информационно-технологического оснащения Высшего Арбитражного суда России и системы арбитражных судов? Игорь Соловьев: Данная программа предусматривает информатизацию не только

РБК СОФТ проведет обследование арбитражных судов в состав «РБК Информационные Системы», победила в тендере Федерального центра проектного финансирования (ФЦПФ). По его результатам компании присужден контракт на «Проведение исследования потребностей арбитражных судов в компьютерах и программных средствах для организации сбора и опубликования судебных решений, в частности в сети интернет». Срок выполнения работ — 3 месяца. Проведение д

"КРОК" поставит технику для Высшего арбитражного суда РФ Высший арбитражный суд Российской Федерации огласил результаты открытого конкурса по выбору поставщика средств вычислительной техники для системы арбитражных судов Российской Федерации в 2004 г. Компания "КРОК" была выбрана как единственный поставщик. Также в тендере принимали участие компании "Компьюлинк", I-Teco, R-Style и др. В рамках