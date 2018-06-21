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Электронное правосудие Картотека арбитражных дел



21.06.2018 Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов
25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве
11.10.2016 Татьяна Толстова -

Создание «Электронного правосудия» поднимет нашу судебную систему на новый качественный уровень
08.07.2016 Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы
06.07.2016 Владислав Гриб: Проектов, подобных «Электронному правосудию», в мире пока не существует
18.05.2016 Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия
16.05.2016 Тысячи часов, миллиарды рублей: что дала России система электронного правосудия
29.01.2014 «МегаФон» организует видеоконференцсвязь для арбитражных судов РФ
09.12.2013 IBS создала новую инфраструктуру для системы единого штатного расписания арбитражных судов
03.12.2013 IBS провел аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи Арбитражных судов РФ
11.07.2012 «Глобус-Телеком» презентовал новое ИТ-решение для поддержки электронного правосудия
05.12.2011 77 арбитражных судов оснащены оборудованием видеоконференцсвязи
13.09.2011 Россия: средняя степень информационной открытости сайтов арбитражных судов составляет 52,52%
29.06.2009 «АйТи» построила систему ВКС для российских арбитражных судов
15.06.2006 Игорь Соловьев: Россия на пути к "электронному правосудию"
20.09.2005 РБК СОФТ проведет обследование арбитражных судов
16.07.2004 "КРОК" поставит технику для Высшего арбитражного суда РФ
16.02.1999 Вышел первый в России мультимедийный диск для арбитражных судов

Публикаций - 174, упоминаний - 206

Электронное правосудие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1711 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6972 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 13
Oracle Corporation 6317 13
Microsoft Corporation 23533 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2798 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9487 9
Yandex - Яндекс 5702 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1058 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 903 7
Т-Платформы - T-Platforms 378 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 6
Google LLC 10969 6
ФОРС - Центр разработки 557 6
Цифра ГК 2157 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 387 5
SAP SE 4885 5
Cisco Systems 4882 5
Восход ФГБУ НИИ 600 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2515 4
Samsung Electronics 9746 4
7026 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 4
HP Inc. 5526 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 568 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 541 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 4
Directum - Директум 914 4
VK - Mail.ru Group 3208 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 832 3
VMware 2141 3
Компьюлинк ГК - Compulink 418 3
1С-ИжТиСи 6342 3
Meta Platforms - Facebook 4342 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 316 3
IBM - International Business Machines Corp 9199 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 435 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5840 12
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 10
Почта России ПАО 1997 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 8
РЖД - Российские железные дороги 1625 5
Альфа-Банк 1603 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 4
Россети Ленэнерго 2352 3
BLF Partners 11 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 3
ПСБ - Промсвязьбанк 734 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 3
КонсультантПлюс 115 3
HeadHunter Group - HH Group 293 3
ГПБ - Газпромбанк 943 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
101Hotels.com 706 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 38 2
Магнат 75 2
Возрождение - Коммерческий банк 327 2
Новатэк Новафининвест 43 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 2
ПромСвязьКапитал 79 2
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 137 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 334 2
Почта Банк 354 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 1
Судебная власть - Judicial power 2100 78
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 53
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 43
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 851 42
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 32
Верховный суд Российской Федерации 779 28
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2408 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9159 22
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 17
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 16
Президент Российской Федерации 3723 16
Федеральное казначейство России 1551 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 13
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1661 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 10
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 685 8
World Bank Group - Всемирный банк 298 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2349 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2398 6
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 35 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 148 6
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 5
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Linux Foundation 174 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53502 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 56
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10877 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26037 41
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6033 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25814 29
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11402 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7809 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10247 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9534 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11933 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10076 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8299 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15104 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17560 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9144 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25148 15
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Оцифровка - Digitization 3759 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17290 14
Электронный документ - Electronic document 1268 13
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11666 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5898 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19948 11
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14898 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22017 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12536 10
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5480 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7996 9
Виртуализация - Virtualization 4812 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9150 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3420 8
Оповещение и уведомление - Notification 3096 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 707 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2910 20
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 15
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 14
Microsoft Windows 2000 12692 8
Apple iPhone 6 6185 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 5
Intel x86 - архитектура процессора 1606 5
Google Android 12590 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 272 4
Microsoft Skype 1978 3
Microsoft Office 365 861 3
Microsoft Windows 14471 3
Apple iOS 6822 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 771 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 152 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 3
Новые облачные технологии - МойОфис 488 3
Apple iPad 3742 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6548 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 3
Linux OS 8286 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 347 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 12 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 757 2
Microsoft Office 3448 2
Google Play - Google Store - Android Market 2951 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 522 2
Microsoft Exchange 1336 2
Apple - App Store 2610 2
Microsoft Windows XP 2364 2
Mozilla Firefox - браузер 1799 2
Alfresco 134 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 235 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 2
Microsoft SQL Server 1479 2
Соловьев Игорь 50 16
Толстова Татьяна 37 11
Медведев Дмитрий 1631 8
Фомин Дмитрий 22 7
Егорова Ольга 12 6
Опанасенко Всеволод 126 5
Путин Владимир 2737 5
Пилипенко Михаил 5 4
Рудычева Наталья 91 3
Казак Максим 161 3
Романченко Дмитрий 12 3
Калина Роман 61 3
Иванов Антон 50 3
Комиссаров Дмитрий 203 3
Евраев Михаил 241 3
Чучелов Андрей 44 3
Меджитов Тимур 74 3
Попов Алексей 330 2
Собянин Сергей 239 2
Меньшов Кирилл 82 2
Симаков Олег 112 2
Ананьев Алексей 108 2
Солопова Ольга 7 2
Паршин Максим 275 2
Ухлинов Леонид 59 2
Хомяков Сергей 41 2
Акимов Максим 178 2
Алифанов Кирилл 64 2
Бутенко Юрий 64 2
Сердюков Анатолий 83 2
Евтушенков Владимир 200 2
Рубанов Владимир 73 2
Рейман Леонид 1031 2
Ермолаев Артем 361 2
Калинин Алексей 40 2
Казарин Станислав 132 2
Бушуев Алексей 9 2
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Россия - РФ - Российская федерация 123299 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 88
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 10
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1393 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1288 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6871 14
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2723 13
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2475 12
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1673 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15111 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4313 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 9
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 954 9
Кредитование - Сrediting 5194 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1944 9
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10738 8
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1242 7
91Mobiles 1701 4
Ведомости 559 3
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CNews TV 747 2
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БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 27 1
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РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
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