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Электронное правосудие Картотека арбитражных дел

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.09.2024 Новшество: Определения арбитражных судов в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появилось 10 новых информационных банков с избранными определениями арбитражных судов. Система «КонсультантПлюс» содержит большой массив определений арбитражных судов – более 105 млн документов. Они доступны в составе онлайн-архива. Из этого массива было
21.06.2018 Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось

CNews: Насколько успешным оказалось внедрение электронного правосудия в Москве,на вашвзгляд? Ольга Егорова: Думаю, что внедрение электронного или, как еще можно выразиться, открытого правосудия, в Москве состоялось. И состоялось успешно. М
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов

«Электронное правосудие? Наконец-то!» CNews: Ольга Николаевна, расскажите, каким было ваше отн
25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве

идеозаписи, зная, что в Мосгорсуде ведется видеозапись, мы в определенных случаях эти записи выдаем. И те или иные конфликты разрешаются, — отметила председатель Мосгорсуда. — С 1 января мы обеспечим электронное правосудие в Москве», — заключила г-жа Егорова. Процесс видеозаписи запускается автоматически, как только судья садится на свое место. Запись слушаний по делам, представляющим общес
11.10.2016 Татьяна Толстова -

Создание «Электронного правосудия» поднимет нашу судебную систему на новый качественный уровень

ов с Департаментом городского имущества города Москвы, Московской административной дорожной инспекцией и другими ведомствами по их интеграции с судебной системой Москвы. CNews: Расскажите про проект «Электронное правосудие» – каковы были стартовые условия, какие решения предложил «Крок», какие результаты достигнуты на сегодняшний день? Татьяна Толстова: «Крок» работает с судебной системой с
08.07.2016 Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы

исполнителей работ, за уникальным проектом уже вовсю подглядывают иностранцы. Россиянам же остается ждать внедрения проекта, который, к слову, имеет статус пилотного. В случае успеха, столичный опыт электронного правосудия может распространиться на всю страну.
06.07.2016 Владислав Гриб: Проектов, подобных «Электронному правосудию», в мире пока не существует

CNews: Каковы ваши впечатления от презентации проекта «Электронное правосудие»? Владислав Гриб: Проект «Электронное правосудие» – это действи
18.05.2016 Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия

ьяны Толстовой, проведенные работы позволят стране подняться в международном рейтинге DoingBusiness: «Когда-то Россия в нем находилась на 165-м месте. Но после того как арбитражные суды ввели систему электронного правосудия, мы подскочили на 114 мест и по состоянию на июнь 2015 года находились на 51 месте. Владимир Путин недавно заявил, что нашей стране по силам войти в первую двадцатку к 2
16.05.2016 Тысячи часов, миллиарды рублей: что дала России система электронного правосудия

данских, и административных, и уголовных. Но до внедрения по всей стране, как это сделано в системе арбитражных судов, пока далеко. Зато и в арбитражных судах, и в судах общей юрисдикции при пе
29.01.2014 «МегаФон» организует видеоконференцсвязь для арбитражных судов РФ

ении судебных заседаний, использование которой закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. ВКС позволит заинтересованным сторонам дистанционно принимать участие в заседаниях арбитражных судов. «Компания «МегаФон» уже не первый раз выигрывает тендер на оказание услуг связи для Высшего Арбитражного Суда РФ. Это говорит о том, что компании удалось соответствовать высо
09.12.2013 IBS создала новую инфраструктуру для системы единого штатного расписания арбитражных судов

данию новой инфраструктуры системы единого штатного расписания в главном центре обработки данных Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в рамках создания «облачной» вычислительной архитектуры арбитражных судов Российской Федерации. Система единого штатного расписания арбитражных судов Российской Федерации была создана в 2007 г. в целях автоматизации деятельности кадровых подр
03.12.2013 IBS провел аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи Арбитражных судов РФ

Группа компаний IBS провела аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи арбитражных судов Российской Федерации, который станет ядром для обеспечения юридической знач
11.07.2012 «Глобус-Телеком» презентовал новое ИТ-решение для поддержки электронного правосудия

ценный инструментарий, позволяющий управлять ИТ-инфраструктурой и основными процессами деятельности арбитражных судов. Это – программно-аппаратный комплекс «СКИТ» и подсистема «Интерактивная ка
05.12.2011 77 арбитражных судов оснащены оборудованием видеоконференцсвязи

екта по созданию видеоконференцсвязи в арбитражных судах Российской Федерации. В течение шести месяцев было оснащено 77 судов. Стоимость проекта составила 91,971 млн руб. «В повседневной деятельности арбитражных судов значительное количество дел переносится из-за невозможности присутствия одной из сторон, порой ведение судопроизводства осложнено из-за месторасположения истца или ответчика.

13.09.2011 Россия: средняя степень информационной открытости сайтов арбитражных судов составляет 52,52%

Согласно результатам исследования, проведенного Институтом развития свободы информации, средняя степень информационной открытости арбитражных судов РФ составляет 52,52%. Исследование было посвящено вопросу размещения на сайтах арбитражных судов информации о структуре, контактах и персоналиях (судьях и сотрудниках а
29.06.2009 «АйТи» построила систему ВКС для российских арбитражных судов

Компания «АйТи» выполнила проект по строительству сети видеоконференцсвязи для арбитражных судов, расположенных от Калининграда до Хабаровска. Благодаря проекту сотрудники 53 арбитражных судов РФ смогут проводить сеансы видеоконференцсвязи, что не только сократит в
15.06.2006 Игорь Соловьев: Россия на пути к "электронному правосудию"

аково состояние информационно-технологического оснащения Высшего Арбитражного суда России и системы арбитражных судов? Игорь Соловьев: Данная программа предусматривает информатизацию не только

20.09.2005 РБК СОФТ проведет обследование арбитражных судов

в состав «РБК Информационные Системы», победила в тендере Федерального центра проектного финансирования (ФЦПФ). По его результатам компании присужден контракт на «Проведение исследования потребностей арбитражных судов в компьютерах и программных средствах для организации сбора и опубликования судебных решений, в частности в сети интернет». Срок выполнения работ — 3 месяца. Проведение д
16.07.2004 "КРОК" поставит технику для Высшего арбитражного суда РФ

Высший арбитражный суд Российской Федерации огласил результаты открытого конкурса по выбору поставщика средств вычислительной техники для системы арбитражных судов Российской Федерации в 2004 г. Компания "КРОК" была выбрана как единственный поставщик. Также в тендере принимали участие компании "Компьюлинк", I-Teco, R-Style и др. В рамках
16.02.1999 Вышел первый в России мультимедийный диск для арбитражных судов

Компания "Гарант" и специалисты Высшего арбитражного суда разработали мультимедийную систему "Информационное обеспечение арбитражного судопроизводства". Это первое в России мультимедиа-издание для арбитражных судов; на нем собран практически весь нормативный материал, способный облегчить процесс судопроизводства. Продукт включает Конституцию, гражданский и арбитражно-процессуальный кодек

Публикаций - 236, упоминаний - 276

Электронное правосудие и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 28
Ростелеком 10948 25
МегаФон 10742 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Microsoft Corporation 25775 17
Oracle Corporation 7074 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Yandex - Яндекс 9216 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Восход ФГБУ НИИ 721 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
9594 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
ФОРС - Центр разработки 703 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
Google LLC 12688 7
SAP SE 5601 6
Cisco Systems 5372 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 6
ФОРС Дистрибуция 46 5
Samsung Electronics 11064 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Broadcom - VMware 2610 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Dell EMC 5180 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Почта России ПАО 2370 10
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Альфа-Банк 1979 7
КонсультантПлюс 161 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Совкомбанк ПАО 316 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
BLF Partners 13 3
Росагролизинг 19 2
101Hotels.com 456 2
ЦентроКредит АКБ 20 2
Медиа-Социум НП 10 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Судебная власть - Judicial power 2500 102
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 68
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 45
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 37
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 14
FreePik 1841 10
ПравоТех АО - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 7
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