Индексная книга CNews*
Электронное правосудие Картотека арбитражных дел
Публикаций - 174, упоминаний - 206
Электронное правосудие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Игорь 50 16
|Толстова Татьяна 37 11
|Медведев Дмитрий 1631 8
|Фомин Дмитрий 22 7
|Егорова Ольга 12 6
|Опанасенко Всеволод 126 5
|Путин Владимир 2737 5
|Пилипенко Михаил 5 4
|Рудычева Наталья 91 3
|Казак Максим 161 3
|Романченко Дмитрий 12 3
|Калина Роман 61 3
|Иванов Антон 50 3
|Комиссаров Дмитрий 203 3
|Евраев Михаил 241 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Меджитов Тимур 74 3
|Попов Алексей 330 2
|Собянин Сергей 239 2
|Меньшов Кирилл 82 2
|Симаков Олег 112 2
|Ананьев Алексей 108 2
|Солопова Ольга 7 2
|Паршин Максим 275 2
|Ухлинов Леонид 59 2
|Хомяков Сергей 41 2
|Акимов Максим 178 2
|Алифанов Кирилл 64 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Евтушенков Владимир 200 2
|Рубанов Владимир 73 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Ермолаев Артем 361 2
|Калинин Алексей 40 2
|Казарин Станислав 132 2
|Бушуев Алексей 9 2
|Колесов Николай 21 2
|Ананьев Дмитрий 78 2
|Ройтман Евгений 44 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.