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Baikal Electronics Байкал-Т Baikal-T Микропроцессор BE-T
|28.07.2023
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В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T
йской промышленной продукции ГИСП включена первая системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T (BE-T1000). Плата TF316 разработки компании «Эдельвейс», получившая 110 баллов за вы
|05.06.2023
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Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию
отчетливо видна нанесенная на крышку-теплораспределитель маркировка – это процессоры Baikal T1 или Baikal BE-T1000. Фото: ГТК Белоруссии Когда процессоры доедут до России и доедут ли в принцип
|26.06.2020
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В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора
х процессоров Разработчики ядра Linux интегрировали в него код для поддержки российского процессора Baikal-T1 компании Baikal Electronics и основанной нем на однокристальной системы BE-T1000. К
|18.06.2020
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«Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T
явила о доступности для скачивания нового релиза SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-T (BE-T1000) - SDK-T-5.4. В новую версию SDK внесены следующие основные изменения: сод
|10.02.2020
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«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
twel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1. Речь идет о компьютере МК150-02 для применения, в том числе, в качестве автономног
|12.04.2018
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«Байкал Электроникс» начала розничные продажи своих процессоров. Цена
але розничных продаж перспективных отечественных систем-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1) в составе оценочных плат BFK3.1. Компания заключила стратегическое соглашение о па
|11.01.2018
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Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
ws, в первом квартале 2018 г. начнутся свободные продажи отечественных микропроцессоров «Байкал» в розничных магазинах, специализирующихся на реализации электронных компонентов и приборов. Процессоры Baikal-T1 станут продаваться в составе оценочных плат семейства БФК 3.1 (аббревиатура: блок функционального контроля), которые выпускает компания «Байкал электроникс» — разработчик чипов. По су
|21.12.2017
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«Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал»
«Мой офис» появится на «Таволга терминале»Десктопная версия пакета офисных программ «Мой офис» будет поддерживаться рабочими станциями «Таволга терминал», созданными на базе российских процессоров «Байкал-Т1». Компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета «Мой офис», и компания «Т-Платформы», создавшая «Таволга терминал», уже заключили соответствующее соглашение о технологическ
|17.10.2017
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Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность
я «Байкал электроникс» завершила многоуровневые испытания интегральной микросхемы своего процессора Baikal-T1, которые подтвердили ее пригодность для промышленного использования. Испытания по з
|28.03.2017
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«Байкал Электроникс» начал крупносерийное производство микропроцессоров
ветствии с запланированным графиком выполнить проект запуска промышленного производства процессора «Байкал-Т1», позволяющего создавать энергоэффективные современные решения для вычислительной т
|27.09.2016
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«КриптоПро CSP» и «Рутокен» оснащены поддержкой процессора Baikal-T1
тронной подписи документов в государственных и коммерческих структурах, сообщили CNews в «Активе». «Байкал-Т1» — это разработка российской компании «Байкал Электроникс», ориентированная на испо
|25.05.2015
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«Дочка» «Т-Платформ» выпустила российский процессор
«Байкал электроникс» сообщила о завершении выпуска инженерных образцов многоядерного процессора Baikal-Т1, созданного по топологии 28 нм и ориентированного на использование в промышленных и потребительских устройствах на рынках коммуникационных решений, промышленной автоматики и встроенны
Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 133 40
|Евдокимов Андрей 83 20
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