йской промышленной продукции ГИСП включена первая системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T (BE-T1000). Плата TF316 разработки компании «Эдельвейс», получившая 110 баллов за вы

Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию отчетливо видна нанесенная на крышку-теплораспределитель маркировка – это процессоры Baikal T1 или Baikal BE-T1000. Фото: ГТК Белоруссии Когда процессоры доедут до России и доедут ли в принцип