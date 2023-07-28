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Baikal Electronics Байкал-Т Baikal-T Микропроцессор BE-T



28.07.2023 В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T

йской промышленной продукции ГИСП включена первая системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T (BE-T1000). Плата TF316 разработки компании «Эдельвейс», получившая 110 баллов за вы
05.06.2023 Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию

отчетливо видна нанесенная на крышку-теплораспределитель маркировка – это процессоры Baikal T1 или Baikal BE-T1000. Фото: ГТК Белоруссии Когда процессоры доедут до России и доедут ли в принцип
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора

х процессоров Разработчики ядра Linux интегрировали в него код для поддержки российского процессора Baikal-T1 компании Baikal Electronics и основанной нем на однокристальной системы BE-T1000. К
18.06.2020 «Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T

явила о доступности для скачивания нового релиза SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-T (BE-T1000) - SDK-T-5.4. В новую версию SDK внесены следующие основные изменения: сод
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»

twel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1. Речь идет о компьютере МК150-02 для применения, в том числе, в качестве автономног
12.04.2018 «Байкал Электроникс» начала розничные продажи своих процессоров. Цена

але розничных продаж перспективных отечественных систем-на-кристалле BE-T1000 (кодовое наименование Baikal-T1) в составе оценочных плат BFK3.1. Компания заключила стратегическое соглашение о па
11.01.2018 Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза

ws, в первом квартале 2018 г. начнутся свободные продажи отечественных микропроцессоров «Байкал» в розничных магазинах, специализирующихся на реализации электронных компонентов и приборов. Процессоры Baikal-T1 станут продаваться в составе оценочных плат семейства БФК 3.1 (аббревиатура: блок функционального контроля), которые выпускает компания «Байкал электроникс» — разработчик чипов. По су
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал»

«Мой офис» появится на «Таволга терминале»Десктопная версия пакета офисных программ «Мой офис» будет поддерживаться рабочими станциями «Таволга терминал», созданными на базе российских процессоров «Байкал-Т1». Компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета «Мой офис», и компания «Т-Платформы», создавшая «Таволга терминал», уже заключили соответствующее соглашение о технологическ
17.10.2017 Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность

я «Байкал электроникс» завершила многоуровневые испытания интегральной микросхемы своего процессора Baikal-T1, которые подтвердили ее пригодность для промышленного использования. Испытания по з
28.03.2017 «Байкал Электроникс» начал крупносерийное производство микропроцессоров

ветствии с запланированным графиком выполнить проект запуска промышленного производства процессора «Байкал-Т1», позволяющего создавать энергоэффективные современные решения для вычислительной т
27.09.2016 «КриптоПро CSP» и «Рутокен» оснащены поддержкой процессора Baikal-T1

тронной подписи документов в государственных и коммерческих структурах, сообщили CNews в «Активе». «Байкал-Т1» — это разработка российской компании «Байкал Электроникс», ориентированная на испо
25.05.2015 «Дочка» «Т-Платформ» выпустила российский процессор

«Байкал электроникс» сообщила о завершении выпуска инженерных образцов многоядерного процессора Baikal-Т1, созданного по топологии 28 нм и ориентированного на использование в промышленных и потребительских устройствах на рынках коммуникационных решений, промышленной автоматики и встроенны

Публикаций - 169, упоминаний - 283

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 112
Т-Платформы - T-Platforms 395 76
Intel Corporation 12290 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 380 34
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 927 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 28
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2024 22
Базальт СПО - BaseALT 688 21
Ростех - Автоматика Концерн 1661 20
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 16
AMD - Advanced Micro Devices 4291 14
8422 11
Meta Platforms - Facebook 4459 10
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 234 10
Новые облачные технологии (НОТ) 455 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 644 9
Fastwel - Фаствел 31 9
Edelweiss - Эдельвейс 59 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 9
Ростелеком 9883 8
Microsoft Corporation 24806 8
IBM - International Business Machines Corp 9467 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 520 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 8
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 8
Yandex - Яндекс 7648 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 7
Imagination Technologies - VideoLogic 39 7
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 7
Oracle Corporation 6753 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 6
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 6
Google LLC 11923 6
Nvidia Corp 3552 6
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 6
Softline - Софтлайн 2948 5
Элвис-НеоТек 47 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 16
РЖД - Российские железные дороги 1937 13
Чип и Дип 10 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 5
Почта России ПАО 2149 5
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 4
Газпром ПАО 1361 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1223 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
Совкомбанк ПАО 261 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
НСПК - Национальная система платежных карт 830 2
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 2
Ростех - Станкопром 4 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 2
ВТБ - Почта Банк 470 1
Альфа-Банк 1792 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Volvo Cars 253 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
BLF Partners 13 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2486 1
Visa International 1953 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3323 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3025 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11964 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3029 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4335 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1011 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 14
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 796 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5550 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4607 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2955 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 11
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 9
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 7
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 188 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5049 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4921 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1049 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 259 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 3
Судебная власть - Judicial power 2334 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2802 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 694 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1234 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 3
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 12
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 554 10
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 33 10
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Казахстан - Республика 5623 2
Армения - Республика 2315 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1294 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 574 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 902 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 603 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 2
Япония 13353 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1013 2
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Южная Корея - Республика 6717 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 534 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8969 35
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5051 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6315 27
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 25
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3330 15
Кредитование - Сrediting - Заём 6830 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5928 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 11
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1365 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1106 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24654 10
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 8
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 6
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11170 6
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2162 5
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1017 3
Forbes - Форбс 850 2
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Витебские вести 3 2
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Phoronix 46 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
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Pangnote 1 1
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Госрасходы - портал 69 1
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BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 3
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 2
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 2
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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