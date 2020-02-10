«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»

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В «Газпроме» адаптировали свое ПО под компьютер для АСУТП, созданный на «Байкалах», и по окончании опытной эксплуатации планируют его широкое использование на своих объектах.

Техника на «Байкалах» для «Газпрома»

Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.

Речь идет о компьютере МК150-02 для применения, в том числе, в качестве автономного вычислительного устройства в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП).

На данный момент фирма «Калининградгазприборавтоматика» (КГПА), дочернее общество «Газпром автоматизации» (входит в «Газпром») завершила для этого компьютера адаптацию общего и специального ПО своего программно-технического комплекса (ПТК) «Неман-Р».

Модульный компьютер Fastwel МК150-02 на Baikal-T1

По сообщению «Газпром автоматизации», МК150-02 на Baikal-T1 был испытан на специализированном стенде, что подтвердило возможность и перспективность его применения в составе наиболее требовательных к вычислительной мощности систем производства КГПА: системы автоматического управления газоперекачивающим агрегатом и системы автоматического управления электромагнитным подвесом.

«По результатам опытной эксплуатации оборудования на базе ПТК “Неман-Р” с МК150-02 на объектах “Газпрома” обновленный комплекс будет запущен в серийное производство», — заключают представители углеводородного гиганта.

Ориентировочные объемы производства

В разговоре с CNews Андрей Евдокимов, гендиректор «Байкал электроникс» (разработчик линейки российских процессоров «Байкал») сообщил, что описанный проект стартовал еще в 2017 г., когда у его компании было приобретено порядка 200 чипов для разработки на их базе устройств и производства прототипов.

По его словам, «Байкал электроникс» оказывал в проекте техническую поддержку, однако основные усилия по созданию «железа» предпринимали сотрудники «Газпрома».

«Тесты оборудования в “Газпроме” стали проводиться в начале 2019 г., — добавляет Евдокимов. — Ожидаем, что в рамках этого проекта объем производства составит несколько сотен устройств в год».

Технические подробности

По данным сайта Fastwel, МК150-02, помимо процессора Baikal-T1 с тактовой частотой 1,2 ГГц, располагает ОЗУ объемом 4 ГБ, встроенным Flash-диском на 8 ГБ. Габариты компьютера составляют 150х200х150 мм. Диапазон рабочих температур находится в интервале от -40ºС до +50ºС. Потребляемая мощность составляет менее 30 Вт. Напряжение питания — 10,5-36 В. Заявленный срок службы — более 15 лет.

Перечень продукции Fastwel также включает более раннюю модификацию компьютера, MK150. Он строится на процессорах AMD Geode LX 800 с частотой 500 МГц.

Собственное производство Fastwel

Компания Fastwel, по собственному заверению, ведет свою историю с 1992 г. когда была собрана команда российских инженеров-разработчиков, имевших опыт работы в ракетно-космической области. Их деятельность тогда была ориентирована на разработку и производство электронного оборудования для ответственного применения, а первым проектом стала линейка изделий в популярном формате MicroPC.

Собственными производственными мощностями компания начала обзаводиться в 2000 г. В 2005 г. была введена в промышленную эксплуатацию линия поверхностного монтажа электронных модулей, которая, как утверждается, в комплексе с двумя уже существовавшими линиями позволяет автоматически устанавливать все типы компонентов с оптимальной скоростью и требуемой точностью. Спектр производимых изделий: от простых модулей с 10-30 компонентами «на борту» и тиражом в десятки тысяч до сложных процессорных модулей в формате CompactPCI на базе процессора Pentium M с частотой до 2 ГГц.

Комплектующими модулей Fastwel традиционно являлись процессоры Intel и AMD, а также компании STMicroelectronics, разработчика электроники для индустриальных применений; кроме того, использовались печатные платы фирмы SEP.

К экспериментам с отечественными чипами компания, по ее собственным заверениям, приступила еще в начале 2016 г.