Fastwel - Фаствел

Fastwel специализируется на проектировании и производстве оборудования для АСУ ТП и встраиваемых систем. Являясь российским производителем, Fastwel учитывает в своих изделиях специфику рынка России и СНГ как по набору поддерживаемых типов сигналов, так и по стойкости к неблагоприятным факторам внешней среды. Продукция Fastwel применяется в ответственных приложениях не только в промышленности, но и на транспорте, в телекоммуникациях и многих других отраслях, где требуется надежное оборудование, способное работать в жестких условиях эксплуатации. Многие продукты Fastwel предназначены для работы при повышенных механических нагрузках и в индустриальном диапазоне температур от -40 до +85 °С.