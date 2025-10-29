Fastwel - Фаствел

Разделы

Fastwel специализируется на проектировании и производстве оборудования для АСУ ТП и встраиваемых систем. Являясь российским производителем, Fastwel учитывает в своих изделиях специфику рынка России и СНГ как по набору поддерживаемых типов сигналов, так и по стойкости к неблагоприятным факторам внешней среды. Продукция Fastwel применяется в ответственных приложениях не только в промышленности, но и на транспорте, в телекоммуникациях и многих других отраслях, где требуется надежное оборудование, способное работать в жестких условиях эксплуатации. Многие продукты Fastwel предназначены для работы при повышенных механических нагрузках и в индустриальном диапазоне температур от -40 до +85 °С.

29.10.2025 Эксперты Positive Technologies помогли закрыть уязвимости в контроллерах Fastwel 1
01.12.2021 «Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда 1
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1
22.04.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с процессорным модулем Fastwel CPC518 1
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» 1
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
04.01.2016 На процессорах «Байкал» начнут выпускать компьютеры для поездов и самолетов 2
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
12.10.2010 Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010" 1
16.03.2010 В апреле в Москве пройдёт конференция QNX-Россия-2010 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
13.11.2008 «Прософт» анонсировала новые панели оператора HMI5000X от Maple Systems 1
15.05.2008 В Москве состоялась 10-я конференция QNX-Россия-2008 1
30.10.2007 Леонид Агафонов: Открытый код принесет прибыль коммерческим компаниям 1
22.02.2006 Fastwel расширила линейку процессорных плат для работы в экстремальных условиях 1
12.12.2005 В Екатеринбурге прошла выставка "ПТА-Урал 2005" 1
30.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
24.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
24.03.2005 Fastwel выпустила процессорные платы СРС502 1
17.12.2004 В Зеленограде появится производитель печатных плат 1
15.12.2003 Закончилась выставка по технологиям автоматизации 1
15.12.2003 Закончилась выставка по технологиям автоматизации 1
08.12.2003 Fastwel: российская контрактная сборка выходит на европейский уровень 1
30.05.2003 “Экспо-Электроника” собрала поставщиков электронных компонентов 1
02.09.2002 "Прософт" представила новое ПО для интеграции многофункциональных микроконтроллеров 1

