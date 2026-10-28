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Bluetooth Blueborne Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.10.2026 В Fuzzy Logic Labs раскрыли новые схемы атак с помощью нейросетей 1
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху» 3
17.09.2020 Миллиарды устройств на Linux и Android с Bluetooth под угрозой. Пользователи Windows вне опасности 2
21.05.2020 Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру 1
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео 1
19.12.2018 Positive Technologies: по итогам 2018 г. рынок информационной безопасности вырастет на 10% 1
18.10.2018 Два миллиарда устройств уязвимы перед угрозой Blueborne, открытой год назад 1
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств 1
21.01.2010 В Бахрейне открывается международный авиасалон BIAS-2010 1
24.06.2009 Intel и Nokia создадут новый тип устройств 1
21.03.2006 Сотовый пир закончится мобильной чумой 1
12.12.2005 В Екатеринбурге прошла выставка "ПТА-Урал 2005" 1
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
04.04.2002 Roxio начала поставки Toast with Jam 1
24.01.2002 Roxio анонсировала выход Toast with Jam для Macintosh 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Bluetooth и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12843 3
Intel Corporation 12897 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
National Instruments - NI 27 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
Titanium 90 2
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 2
Fastwel - Фаствел 33 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
TI - Texas Instruments Incorporated 851 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 336 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 59 1
Cypress Semiconductor 65 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Armis 7 1
Intek - Интек 21 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
Открытые технологии 732 1
Ростелеком - Х.Технологии - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 30 1
Balluff - Баллуфф 4 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
Iconics 14 1
Прософт-Системы 24 1
Антрел Автоматизация - Антрел Интегро 6 1
Синетик 4 1
Planar Systems 33 1
Элтикон 4 1
nVent - Schroff GmbH 11 1
Ростелеком 11091 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Экспотроника ВК 40 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
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Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 232 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
X.Org Foundation 31 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 5
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Linux OS 11724 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 6
Google Android 15411 5
Microsoft Windows 17075 4
KKR - Alludo - Roxio Toast 8 2
Apple iOS 8678 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Medtronic Azure XT DR MRI 1 1
Samsung Galaxy Fit 9 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 132 1
Dr.Web Security Space 66 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Fitbit Inspire 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 58 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-35 ударный вертолёт 10 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 1
Nokia Symbian OS 1411 1
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Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 229 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 241 1
Apple WatchOS 90 1
Opera Browser - Браузер 1059 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 194 1
Google Chromebook - Google Хромбук 242 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 263 1
Apple tvOS 51 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
Nguyen Andy - Нгуен Энди 1 1
Guido Dan - Гвидо Дэн 1 1
Козлов Олег 6 1
Морозов Константин 10 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Бобович Александр 3 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 1
Мальцев Алексей 21 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 442 1
Касперский Евгений 338 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 5
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Германия - Федеративная Республика 13321 3
Италия - Итальянская Республика 4528 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Канада 5099 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 2
Швейцария - Лозанна 71 1
Россия - Урало-Сибирский регион 10 1
Европа 25059 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Сингапур - Республика 1973 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Америка Южная 886 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Африка - Африканский регион 3657 1
Ближний Восток 3173 1
Россия - СФО - Новосибирск 4969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
США - Калифорния 4847 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Бахрейн - Королевство 137 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1592 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 1
Зоология - наука о животных 2925 1
Аудит - аудиторский услуги 1289 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 642 1
ComputerWorld 144 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Ars Technica 453 1
IDC - International Data Corporation 5002 1
Gartner - Гартнер 3678 1
Frost & Sullivan 208 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Российская инженерная академия 13 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 73 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
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