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nVent Schroff GmbH

nVent - Schroff GmbH

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Умные» климатические комплексы для электроники систем накопительного кольца импортозаместили для СКИФ. 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
30.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
24.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
25.10.2005 Выставка ПТА официально признана лучшей российской выставкой по автоматизации 1
19.11.2003 9-11 декабря в Москве пройдет международная выставка "Передовые технологии автоматизации" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

nVent и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1676 7
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 7
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 7
ПроСофт - ProSoft 78 7
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Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
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ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3108 3
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 422 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1315 10
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Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 12 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 2
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 49 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2491 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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