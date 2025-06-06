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nVent Schroff GmbH
УПОМИНАНИЯ
nVent и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
|Союз нефтегазопромышленников России 5 1
|Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
|Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 159 1
|РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 12 1
|Бобович Александр 3 3
|Катенев Владимир 2 2
|Клепинин Владимир 2 2
|Морозов Константин 10 1
|Тикунов Владимир 4 1
|Карнаев Сергей 1 1
|ComputerWorld 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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