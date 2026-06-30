Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196902
ИКТ 15183
Организации 11668
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3577
Системы 26919
Персоны 85846
География 3096
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Ниеншанц Автоматика

Ниеншанц Автоматика

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2026 «Роса Хром» будет доступна для одноплатных компьютеров Napi 1
01.11.2021 «Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M 2
25.10.2021 Подтверждена совместимость решений «Ниеншанц-Автоматики» с Astra Linux 2
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 3
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
18.09.2017 Импортозамещение в действии: Moxa расширяет присутствие в России 1
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» 1
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1
05.04.2011 Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний 1
16.03.2011 25 мая состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург 2011» 1
27.04.2010 «Ниеншанц-Автоматика» представила новые решения для «умного» дома 1
01.10.2008 В Москве 14 октября состоится очередная конференция по ЦОД 1
16.06.2008 18 июня откроется конференция «ЦОДы в России: проектирование, развертывание, эксплуатация» 1
04.06.2007 20 июня откроется конференция "ЦОД: Оптимизация для бизнеса" 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
08.12.2004 "Ниеншанц" представила новые дальнодействующие Ethernet-коммутаторы 1
29.11.2004 "Ниеншанц" начал поставки нового сервера IP-видеонаблюдения 1
23.08.2004 «Ниеншанц-Автоматика» представила безвентиляторные платы на базе Intel ULV Celeron 1
07.04.2004 MOXA обновила линейку консольных серверов 1
12.03.2004 ICP Electronics начал выпускать ATX-платы для промышленных ПК 1
05.03.2004 VPort: новая система IP-видеонаблюдения от MOXA 1
03.03.2004 MOXA анонсировала многофункциональные коммуникационные шлюзы UC-7400 1
05.02.2004 ICP Electronics выпустил высокопроизводительные промышленные платы 1
15.12.2003 Закончилась выставка по технологиям автоматизации 1
15.12.2003 Закончилась выставка по технологиям автоматизации 1
28.10.2002 У Raritan Computer появился русскоязычный сайт 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Ниеншанц Автоматика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 14
Moxa - Моха 34 8
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 5
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 5
HP Inc. 5871 4
Крок - Croc 1955 4
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 66 4
Siemens AG - Siemens Group 2664 3
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 3
ICP Electronics 9 3
Трайтек - Trytek 5 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 3
Авитон 4 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 3
Овен 25 3
Planar Systems 32 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
nVent - Schroff GmbH 11 3
ПЛКСистемы 15 3
Microsoft Corporation 25693 3
Intel Corporation 12771 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
GE Fanuc - Фанук 44 3
ИндаСофт - InduSoft 28 3
ИнСАТ - 12 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 3
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 70 2
BlackBerry - QNX Software Systems 49 2
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 75 2
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 695 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 2
Fastwel - Фаствел 33 2
AMT Group - АМТ-Груп 362 2
Экспотроника ВК 40 5
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 3
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
РЖД - Российские железные дороги 2082 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3824 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5558 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6501 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 974 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6505 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15912 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33155 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27137 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22413 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28026 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16913 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1572 6
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1216 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 404 5
Промышленный компьютер - Industrial Computer 60 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61040 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10113 4
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1004 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3364 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2301 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6815 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13162 3
Таймер - Timer 442 3
Встраиваемые системы - Embedded system 106 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13402 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10546 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12705 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10229 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1099 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2192 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 610 3
MJPEG - Motion JPEG 134 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3010 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10703 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11451 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14690 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2897 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7848 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2391 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5097 2
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 110 2
Linux OS 11424 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Microsoft Windows 16790 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 226 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Microsoft Windows Embedded 204 2
Intel Extreme Graphics 53 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Intel G чипсет 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 266 1
ISaGRAF 11 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1547 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2472 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 710 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
Winnum Platform 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
SAP Leonardo 41 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 97 1
Intel Pentium III 782 1
PTC ThingWorx 27 1
Luxms BI 115 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 25 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
lshw 2 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Дробышевский Валерий 14 1
Мякишев Антон 11 1
Батурин Денис 1 1
Старыгин Александр 3 1
Паршин Николай 1 1
Востриков Олег 2 1
Грачёв Юрий 2 1
Марченко Остап 1 1
Рустамов Рустам 544 1
Мылицын Роман 111 1
Солодовников Денис 108 1
Новиков Дмитрий 41 1
Файн Александр 11 1
Солодовников Алексей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 164569 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47271 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3126 2
Европа Восточная 3137 2
Канада 5058 2
Германия - Федеративная Республика 13152 2
Китай - Тайвань 4232 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 298 2
Европа 24906 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3327 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21397 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2728 4
Энергетика - Energy - Energetically 5788 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5698 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5550 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4595 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11197 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8440 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27021 2
Ergonomics - Эргономика 1740 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 922 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1014 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5987 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1190 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 1
Металлы - Медь - Copper 854 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 205 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11421 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3928 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12199 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1374 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2319 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57130 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8546 3
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
Российская инженерная академия 13 3
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще