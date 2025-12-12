Разделы

DataDome ДатаДом Хостинг-провайдер

DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер

Компания DataDome — интегратор инженерных систем, работающий на рынке ЦОД с 2000 года. Деятельность компании связана с выполнением проектов различной технической сложности и масштабов под ключ. Основные компетенции компании: проектирование, пусконаладочные работы инженерных систем ЦОДов и передача в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем безопасности, электроснабжения и кондиционирования.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам 1
11.06.2025 DataDome завершила модернизацию ЦОДа Linx Datacenter 2
28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
11.07.2024 Новый ЦОД в Бишкеке построен при участии DataDome 4
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк» 2
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
05.04.2022 СТС запустил новую серверную от DataDome 1
05.03.2021 DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите 1
13.10.2020 Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование 1
07.08.2020 Datafloor наращивает объем реализованных проектов 1
28.05.2020 Datadome завершил проектирование для ЦОДа Imaqliq в Санкт-Петербурге 1
13.04.2020 Datadome завершил проектирование инженерных систем ЦОД для «Релком дата» 1
09.04.2020 Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД 1
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
15.05.2019 Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва» 1
01.04.2019 DataDome получила лицензию МЧС на работы с системами пожарной безопасности 1
06.09.2018 DataDome завершила разработку проектной документации нового ЦОДа для «дочки» «Ростелекома» 1
30.08.2018 DataDome вывела направление по изготовлению фальшполов в отдельный бизнес 1
29.04.2016 «Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого 1
04.03.2014 DataDome начал предоставлять полный комплекс услуг по строительству линий связи 2
11.06.2013 «ДатаДом» завершает монтаж ЦОДа для «ВПК-Телеком» 2
25.12.2012 «ДатаДом» создала новую систему электропитания для ВТБ24 2
24.12.2012 Datadome строит ЦОД для завода имени В.А. Дегтярева 2
26.06.2012 Datadome провела независимую оценку инженерной инфраструктуры ЦОД в Челябинске 2
12.04.2012 Datadome завершил проектирование ЦОД для компании «Дата-Порт» 2
10.02.2012 «ДатаДом» построил ЦОД для «Электронной Москвы» 1
27.01.2012 StoreData и DataDome приступили к строительству энергоэффективного дата-центра в Москве 2
09.11.2011 DataDome представила фальшпол DataFloor на каркасной системе опорных конструкций 3
25.03.2010 Открытие ЦОД StoreData в центре Москвы: подробности проекта 1
13.11.2008 ЦОДы в России: что поможет оптимизировать расходы? 1
16.06.2008 18 июня откроется конференция «ЦОДы в России: проектирование, развертывание, эксплуатация» 1
31.03.2008 DataDome займется строительством дата-центра в Дубне 1
07.06.2007 20 июня состоится конференция «ЦОД: оптимизация для бизнеса» 1
04.06.2007 20 июня откроется конференция "ЦОД: Оптимизация для бизнеса" 1
22.05.2007 20 июня состоится конференция по инфраструктуре ЦОД 1
15.06.2006 В Москве пройдет конференция по инфраструктуре ЦОД 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1
19.05.2006 В Москве открылся крупнейший дата-центр 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

DataDome и организации, системы, технологии, персоны:

Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 6
Крок - Croc 1815 6
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 6
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 5
Vertiv - KNÜRR GmbH - Knuerr - Кнур 5 4
HP Inc. 5762 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 132 3
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 3
Hiref 9 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
InnoSTage - Инностейдж 193 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 2
Болид НВП - Bolid 93 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
Ниеншанц Автоматика 27 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 2
Lampertz 16 2
К2Тех 238 2
Ростелеком 10313 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 2
Stack Group - Стек Групп 168 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 5
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
ЭлектроСвязьМонтаж НПО 1 1
Гипротяжмаш 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 7 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
РКФР - Российско-Кыргызский Фонд развития 1 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 19
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 13
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11198 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4845 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 527 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 85 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2013 2
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 125 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3296 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21831 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 1
DataDome - DataFloor - ДатаФлор 8 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 2
Imaqliq ЦОД 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Apple iPhone 6 4862 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
HPE ProLiant 399 1
Autodesk Revit 120 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Linx Datacenter 54 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 1
Autodesk BIM 360 21 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
Autodesk Navisworks 22 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 28 1
Citrix NetScaler 66 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
3M Volition 6 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Linux OS 10913 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16333 1
Павлов Андрей 41 20
Клименко Федор 24 2
Шуршалин Сергей 10 2
Грачёв Юрий 2 2
Солодовников Денис 108 1
Аитов Тимур 197 1
Кузнецов Александр 145 1
Воронин Илья 5 1
Никитин Сергей 95 1
Прозоров Денис 11 1
Солодовников Алексей 20 1
Зотов Алексей 62 1
Морозов Алексей 61 1
Сивков Антон 2 1
Хороших Дмитрий 3 1
Сидоров Олег 5 1
Сорокин Олег 6 1
Гаврилов Виктор 7 1
Мартынюк Александр 15 1
Воробьев Всеволод 19 1
Литвинов Дмитрий 10 1
Одинцов Евгений 7 1
Сотников Илья 6 1
Михайличенко Максим 3 1
Письменский Олег 7 1
Волчанинов Леонид 11 1
Паршин Николай 1 1
Лазуков Станислав 44 1
Востриков Олег 2 1
Доброчасов Станислав 1 1
Никифорова Наталья 1 1
Головин Иван 1 1
Тарасов Илья 1 1
Чеботарь Олег 1 1
Алексанкина Дарья 12 1
Дмитрик Артем 1 1
Трескунов Павел 1 1
Антин Игорь 2 1
Рябкин Константин 3 1
Кочанов Дмитрий 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Европа 24642 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1246 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Киргизия - Бишкек 136 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2286 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 2
Аренда 2584 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 426 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
N+1 - Издание 181 4
Открытые системы ИД 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
