DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер

Компания DataDome — интегратор инженерных систем, работающий на рынке ЦОД с 2000 года. Деятельность компании связана с выполнением проектов различной технической сложности и масштабов под ключ. Основные компетенции компании: проектирование, пусконаладочные работы инженерных систем ЦОДов и передача в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем безопасности, электроснабжения и кондиционирования.