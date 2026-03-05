Разделы

ОЭЗ ППТ Липецк Особая Экономическая Зона


СОБЫТИЯ


05.03.2026 «Ви Фрай» увеличила точность планирования инвестпроектов на 30% после перехода на «1С:РМ Управление проектами Корп» 1
24.03.2025 МТС расширила сеть высокоскоростного интернета для резидентов Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» 3
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк» 1
05.02.2024 В 2023 г. инвестиции липецкого бизнеса в собственную инфраструктуру фиксированной связи выросли на 43% 1
15.03.2022 МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов 2
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 1
07.06.2017 Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат» 2
11.04.2017 Каждое рабочее место в ОЭЗ обошлось государству в 21 миллион 2

Публикаций - 8, упоминаний - 13

ОЭЗ ППТ Липецк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 3
Elster - Эльстер Метроника 6 1
Honeywell 295 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 40 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 44 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 2
ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 4 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23175 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2084 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6107 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2873 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 1
Маркировка - Marking 1249 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 510 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9438 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 1
Умные платформы 1901 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1195 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 309 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2073 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5931 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1715 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 87 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12361 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 26 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
ITLand - 1С:PM Управление проектами 16 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Долженко Евгения 36 2
Дмитрик Артем 1 1
Коватев Владимир 1 1
Путин Владимир 3398 1
Павлов Андрей 43 1
Буренков Андрей 8 1
Агапцов Сергей 5 1
Кошелев Иван 1 1
Артамонов Игорь 15 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 7
Россия - РФ - Российская федерация 159212 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 4
Армения - Республика 2391 2
Беларусь - Белоруссия 6101 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 920 1
Казахстан - Республика 5864 1
Европа 24714 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3285 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 1
Ближний Восток 3066 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 628 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 1
Россия - ПФО - Самарская область 1497 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 1
Узбекистан - Республика 1904 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 518 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 442 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3424 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2993 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5994 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 697 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 695 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Аудит - аудиторский услуги 3148 1
Металлы - Золото - Gold 1206 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8268 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 673 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
