ЦОД Мобильный МЦОД Мобильные центры обработки данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.03.2025 «Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга

интегратор «Кит-системс» реализовал комплексный проект на базе модульного центра обработки данных. МЦОД произведен компанией GreenMDC и установлен в одном из крупнейших предприятий транспортно
29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области

Компания GreenMDC разработала и поставила модульный центр обработки данных (МЦОД) по заказу ГК Softline для Комитета финансов Волгоградской области. МЦОД готов к

30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД

уп к вычислительным мощностям, мобильность и повышенный уровень безопасности данных. Таким образом, МЦОДы дают ряд преимуществ, таких как мобильность, экономичность и энергоэффективность, особе
12.08.2024 Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом

ю всей инфраструктуры огромного предприятия, «Озерная горнорудная компания» заказала у GreenMDC два МЦОДа, один из которых масштабируемый. Сейчас центры обработки данных объединяют системы виде
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк»

Новый МЦОД реализован по заказу «Смарт ЦОД Липецк», резидента ОЭЗ «Липецк», и стал первой в России

11.03.2024 GreenMDC провела «горячее» масштабирование работающего МЦОДа

улей расширения. С 2018 г. в компании ДКС в Твери в качестве основного ЦОДа успешно эксплуатируется МЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoor NGm на 6 серверных стоек и 24 кВт полезной нагрузки, с
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера

решение успешно себя зарекомендовало, поэтому для расширения вычислительных мощностей также выбрали МЦОД от GreenMDC. Надеюсь, что реализация этого проекта увеличит возможность суперкомпьютера

25.01.2024 Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения

щей телекоммуникационной инфраструктуры на предприятии установлен мобильный центр обработки данных (МЦОД) в контейнерном исполнении на шесть серверных стоек, на 90% укомплектованный оборудовани
26.12.2023 GreenMDC: спрос на модульные ЦОДы в 2023 году вырос на 40%

мых моделей. Если несколько лет назад самым популярным было фиксированное решение на 5-15 шкафов, а МЦОДы на 50 и более стоек составляли всего 10% объема запросов, то сейчас на долю небольших д
31.05.2023 GreenMDC представила первый масштабируемый МЦОД линейки TelecomOutdoor NG

GreenMDC, российский производитель модульных дата-центров, представил масштабируемый МЦОД модели TelecomOutdoor NG. Модель входит в старшую линейку крупных предварительно изготов
27.02.2023 Андрей Темченко -

Андрей Темченко, Art Engineering: Мы предлагаем ЦОД в «шаговой доступности»

бильный» и «контейнерный» ЦОД. Каковы основные особенности мобильного дата-центра? Андрей Темченко: Мобильный ЦОД — это дата-центр, который можно в любой момент переместить, перевезти на другое
20.12.2022 Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода

ГК Softline создала модульный центр обработки данных (МЦОД) на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в «Трубную металлургическую компанию» (ТМК). В результате были реорганизованы помещение и инженерные системы для серверного парка предприятия и

23.05.2022 Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере

Модульный центр обработки данных (МЦОД) для хранения и обработки информации начал работу в Якутске. Данный центр создали по пор
15.11.2021 Александр Переведенцев -

Спрос на предсобранные МЦОД будет расти благодаря цифровизации и новым инфраструктурным проектам

а-центров, каждый емкостью более 100 стоек Думаю, с каждым годом спрос на максимально предсобранные МЦОДы будет только расти на волне цифровизации разных отраслей, а также благодаря новым инфра
29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC

DC запустила очередной масштабируемый модульный дата-центр TelecomOutdoorNGm-3D для компании 3data. МЦОД расширил сеть дата-центров 3data, функционирующих в Московской области. Новый модульный

21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ

GreenMDC разработала инфраструктурную оболочку на основе модели МЦОД CUBiC для суперкомпьютера Московского авиационного института. Михаил Шумай, директор по

31.03.2020 «Инпро технолоджис» выводит на рынок мобильный ЦОД

ельно-коммуникационный комплекс с технологией непосредственного жидкостного охлаждения Liquid Cube. В отличие от базовой и контейнерной версии Liquid Cube в специальном исполнении становится мобилен. Мобильный ЦОД можно свободно перемещать по грунтовым дорогам, перевозить авиацией или железнодорожным транспортом. «Преимущества мобильного Liquid Cube в возможности быстрого развертывания, све
29.05.2019 «Росэлектроника» создала мобильный дата-центр на базе суперкомпьютера

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил мобильный энергоэффективный центр обработки данных (МЦОД), созданный на базе компактного суперкомпьютера. Разработка, по заявлению разработчика, позволяет сократить затраты электроэнергии более чем на 40%. Работа МЦОД строится на использо
30.01.2019 Россияне создали компактный масштабируемый ЦОД

Отечественная разработка Российские компании GreenMDC и ДКС совместно создали модульный центр обработки данных (МЦОД), в основе которой лежит масштабируемая платформа TelecomOutdoor NGm разработки GreenMDC, сообщается в официальном пресс-релизе GreenMDC. Инженерные системы спроектированы и смонтированы с
29.01.2019 GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе

водителем низковольтного оборудования и кабеленесущих систем, установили и запустили в эксплуатацию МЦОД, оборудованный современными компонентами инженерной инфраструктуры. Отечественное компле
12.07.2018 GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД

ой готовности. Разнообразие линейки решений позволяет каждому клиенту подобрать наиболее подходящий МЦОД. Решения серии FixedSized MDC с модулями фиксированного размера, рассчитанными на размещ
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта»

Отечественный производитель модульных дата-центров GreenMDC запустил в эксплуатацию МЦОД TelecomOutdoor NGm, установленный в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пискар
24.07.2017 Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm от GreenMDC представлен в Москве

зчиков демонстрационный образец быстровозводимого модульного дата-центра TelecomOutdoorNGm. Впервые МЦОД TelecomOutdoorNGm был презентован московской публике на выставке «Связь-2017». В связи с
22.06.2017 Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку»

Концепция модульного дата-центра (МЦОД) построена на идее типового решения — модуля с заданным набором систем электроснабжения, охлаждения и физической безопасности. Большая часть узлов подобного блока уже заранее собрана и пре
15.03.2016 «АйТи» построила мобильный ЦОД для новомосковского «Азота»

, должная отказоустойчивость и защищенность, возможность дальнейшего масштабирования и перемещения. Мобильный ЦОД от «АйТи» позволяет обеспечить бесперебойную автономную работу и выполнен в соо
04.03.2014 Рынок модульных дата-центров России самый быстрорастущий в мире

звивающимся в мире, говорится в отчете аналитического агентства DCD Intelligence. Рост инвестиций в МЦОД в 2011–2013 гг. Источник: DCD Intelligence, 2013 Популярность модульных решений в России
05.02.2014 Использование модулей сокращает стоимость владения ЦОДа на 13–18%

Модульный ЦОД (МЦОД) – это дата-центр, который «собирается» из заранее скомпонованных модулей. Один модуль м
09.12.2013 «Объединённая авиастроительная корпорация» вместе с «Крок» ввела в строй мобильный ЦОД

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) консолидировала основные вычислительные мощности в новом мобильном центре обработки данных (МЦОД) в Москве. Этот проект реализован при участии системного интегратора «Крок». Управляющая роль ОАК в интеграции предприятий отечественного авиастроения, растущие масштабы бизнеса и потребно
15.08.2013 Inline Technologies построила мобильный ЦОД для «Роствертола»

Компания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению центра обработки данных в контейнером исполнении (мобильный ЦОД) для российского вертолетостроительного предприятия «Роствертол». Проект выполнялся с целью консолидировать информационные сервисы, развернутые на базе разрозненных элементов ИТ-и
16.07.2012 «Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики»

мационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и услуг в области информационных технологий, сообщила о завершении проекта по построению мобильного центра обработки данных (МЦОД) в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Основной задачей проекта стало создание ИТ-инфраструктуры НИУ «Высшей школы экономики» на основе современного центр
10.11.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию мобильный ЦОД

«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию мобильный центр обработки данных (МЦОД). Он состоит из отдельных модулей, созданных на базе стандартных 40-футовых морских конт
30.06.2011 «Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти»

оустойчивой информационной инфраструктуры реализован на базе собственной разработки «Ситроникса ИТ» МЦОД Daterium-3. В целях повышения операционной эффективности управления в прошлом году АНК «
25.01.2011 «Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД

ператор «Дальсвязь» (одна из межрегиональных компаний «Связьинвеста») подписал контракт с московским системным интегратором NVision Group на поставку и монтаж оборудования для мобильного дата-центра (МЦОД). Объем сделки составил 110 млн руб. В течение первого квартала 2011 г. подрядчик должен будет подготовить площадку в пригороде Владивостока и поставить два 40-футовых контейнера IBM с сер
01.09.2009 ДВГУ приобретёт мобильный ЦОД

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить поставщика мобильного центра обработки данных (МЦОД) для размещения аппаратно – программных комплексов автоматизированной системы ДВГУ. Решение для МЦОД должно быть исполнено в виде модулей и составлено из блоков, которые размещаются
28.04.2009 «Техносерв» построил мобильный ЦОД для «Иркута»

н на территории московского офиса заказчика. Удобная и простая в эксплуатации система мониторинга и управления инженерным оборудованием позволяет удаленно контролировать работу всех основных систем. «Мобильный ЦОД отличается минимальным энергопотреблением, оптимально реализованным теплоотводом и минимальным участием обслуживающего персонала в его работе, – отметил менеджер по продуктам «Тех
16.09.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» разработал линейку мобильных ЦОД

«Ситроникс Информационные Технологии» (ранее «Квазар-Микро»), объявил о выпуске новой линейки продуктов – мобильных центров обработки данных (МЦОД) «Ситроникс Датериум». Решение предназначено для использования в качестве основного, резервного или временного центра обработки данных при необходимости его быстрого первичного развертыван

