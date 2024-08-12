Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом

Два модульных ЦОДа, разработанных GreenMDC для «Озерной горнорудной компании» (Оз ГРК), уже год стабильно работают на удаленном горно-обогатительном комбинате в Бурятии. Это труднодоступный регион с резко континентальным климатом и температурой от -51°C зимой до +45°C летом. С начала эксплуатации GreenMDC осуществляет сервисное обслуживание МЦОДов. Сейчас Оз ГРК продлевает гарантию производителя еще на два года. Об этом CNews сообщили представители GreenMDC.

Компания GreenMDC разработала и изготовила для «Озерной горнорудной компании» два модульных ЦОДа – масштабируемый TelecomOutdoor NGm (TONGm) и мини-ЦОД CUBiC. Оба дата-центра предназначены для работы в значительно удаленном от городской инфраструктуры месте. При их создании учитывалась необходимость эксплуатации в условиях крайне суровой зимы (до -51 °C) и жаркого лета (до +45 °C), при сильных суточных перепадах температуры, а также серьезных ветровых и снеговых нагрузках. Для этого использовался специальный конструктив и оборудование, в том числе для вентиляции и кондиционирования, адаптированные к экстремальным температурам.

GreenMDC не только разработала конструктив, произвела, доставила и смонтировала дата-центры, но и взяла на себя их последующее сервисное обслуживание в труднодоступном регионе. После года использования ЦОДов заказчик приобрел дополнительные сертификаты на расширение гарантии, что подтверждает высокое качество сервисного обслуживания GreenMDC.

Озерный ГОК – горнодобывающее предприятие, расположенное на юге Республики Бурятия в Еравнинском районе, в 60 км от районного центра, в 180 км к северу от Транссибирской магистрали и в 30 км от федеральной автотрассы Улан-Удэ. Озерный является одним из крупнейших цинково-свинцовых месторождений России. Однако его разработка долго откладывалась из-за отсутствия технологий, позволяющих вести работы в труднодоступном районе. Строительство ГОКа началось только в 2021 г. Чтобы обеспечить связанность и интеграцию всей инфраструктуры огромного предприятия, «Озерная горнорудная компания» заказала у GreenMDC два МЦОДа, один из которых масштабируемый. Сейчас центры обработки данных объединяют системы видеонаблюдения, безопасности и связи различных объектов ГОКа.

«Осуществить транспортировку модульных ЦОДов было непросто. Финальную часть пути их везли по труднопроходимой грунтовой дороге через тайгу. Из-за сложного и удаленного размещения объекта наша компания сосредоточила усилия на максимальной заводской готовности решений. Все ключевые компоненты МЦОДа были произведены и практически полностью собраны на производстве в Санкт-Петербурге. Это позволило значительно упростить монтаж и исключить традиционные строительные трудности, связанные с нехваткой или несоответствием деталей на месте. Предсобранные ЦОДы прошли обязательное заводское тестирование при полной полезной нагрузке», – сказал Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC.

При создании МЦОДов GreenMDC учитывает особенности климатических зон, в которых их предстоит эксплуатировать. Так, для одного из дата-центров «Озерной горнорудной компании» в соответствии с требованиями конфигурации для температуры -51 °C предусмотрен приставной тамбур. Он имеет две двери: внешнюю, которую может открыть любой работник ГОКа, и внутреннюю – с системой контроля и управления доступом (СКУД). Это позволяет сотрудникам переодеться в комфортных условиях, прежде чем войти в основной модуль ЦОДа.

Масштабируемый МЦОД TelecomOutdoor NGm предназначен для размещения до восьми серверных шкафов с расчетной мощностью 50 кВт. Он был поставлен в виде трех предсобранных стартовых модулей: один модуль с тамбуром и местом для установки двух серверных шкафов шириной 600 мм и два модуля расширения для установки трех серверных шкафов шириной 800 мм в каждом. Второй модульный ЦОД – CUBiC – состоит из одного типового модуля размером 8х3 м и может вместить до двух серверных шкафов. Оба дата-центра обеспечены системой гарантированного электроснабжения с дизельной генераторной установкой, источником бесперебойного питания (ИБП) с резервированием N+1 и временем автономной работы 20 минут и прецизионными кондиционерами. Оборудование оснащено системой мониторинга климатических показателей и параметров работы инженерных систем, а также системами пожаротушения и видеонаблюдения.