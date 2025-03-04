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Малышев Георгий


04.03.2025 «Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга 1
29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области 1
12.08.2024 Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом 1
11.03.2024 GreenMDC провела «горячее» масштабирование работающего МЦОДа 1
26.12.2023 GreenMDC: спрос на модульные ЦОДы в 2023 году вырос на 40% 1
15.03.2023 Модульные ЦОДы GreenMDC получили сертификаты пожарной и сейсмической безопасности 1
20.12.2022 Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода 1
08.08.2022 С3 Solution, Kehua Tech и GreenMDC подписали стратегическое соглашение 1
24.07.2017 Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm от GreenMDC представлен в Москве 1
31.08.2016 iCore договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC 1
22.01.2016 «ЛанКей» и GreenMDC будут продвигать совместные комплексные решения для создания модульных ЦОДов 1
24.04.2015 Softline займется распространением модульных ЦОДов GreenMDC 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Малышев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 11
Softline - Софтлайн 2860 3
TÜV 58 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
3data - 3дата 84 1
Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 8 1
Термокул ГК - Рефкул 3 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Оз ГРК - Озерная горнорудная компания 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 11
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 72 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 5
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 64 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1453 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5772 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13320 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2595 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 520 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12647 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2512 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 777 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2796 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1242 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 493 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1267 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1079 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 535 1
Управляемость - Manageability 1741 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10181 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2529 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6156 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4068 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 7
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 11 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 80 1
Заплёткин Максим 1 1
Муравьев Константин 1 1
Твердохлебов Владислав 1 1
Аникин Леонид 61 1
Четвериков Сергей 4 1
Монахов Роман 5 1
Доброшенко Игорь 2 1
Карпинский Алексей 42 1
Морозов Алексей 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1019 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 606 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 9 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 434 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 470 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 88 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5445 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 806 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Энергетика - Energy - Energetically 5137 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 425 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 455 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 1
N+1 - Издание 164 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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