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Малышев Георгий
Малышев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
|GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 7
|GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 11 2
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 80 1
|Заплёткин Максим 1 1
|Муравьев Константин 1 1
|Твердохлебов Владислав 1 1
|Аникин Леонид 61 1
|Четвериков Сергей 4 1
|Монахов Роман 5 1
|Доброшенко Игорь 2 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Морозов Алексей 54 1
|N+1 - Издание 164 1
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