Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода

ГК Softline создала модульный центр обработки данных (МЦОД) на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в «Трубную металлургическую компанию» (ТМК). В результате были реорганизованы помещение и инженерные системы для серверного парка предприятия и создана масштабируемая и надежная платформа для бизнес-приложений. МЦОД произведен российской компанией GreenMDC. Благодаря новой и современной инфраструктуре ВТЗ сможет повысить доступность своих приложений, а также обеспечить бесперебойную работу ИТ-оборудования и увеличить объемы обрабатываемой информации. Миграцию всех сервисов Волжского трубного завода команда Softline провела бесшовно, без остановки бизнес-процессов клиента.

Волжский трубный завод производит стальные трубы для энергетики, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики. На фоне масштабной цифровизации бизнес-процессов, которая проводится в ТМК, на предприятии значительно расширилась ИТ-инфраструктура. Размещение дополнительных вычислительных мощностей в заводских помещениях могло сказаться на надежности хранения данных и осложнить обслуживание серверов и серверной инфраструктуры (систем кондиционирования, пожаротушения и т.д.). Помимо этого, на существующих площадках не было возможности разместить всю необходимую в рамках новых проектов инфраструктуру. Было принято решение обратиться к команде Softline, поставщику решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

«Мы предложили клиенту три варианта размещения серверного оборудования: в построенном с нуля дата-центре, в контейнерном ЦОД и в модульном ЦОД. Создание собственного ЦОД было связано с капитальным строительством, которое требовало разработки и утверждения проекта, многочисленных согласований, общестроительных работ, что долго и затратно для предприятия такого масштаба. Поэтому мы выбирали между контейнерным и модульным дата-центрами. Для того, чтобы клиент детально познакомился со спецификой этих решений, мы благодаря тесному сотрудничеству с вендорами организовали для заказчика посещение площадок различных производителей. Это позволило ВТЗ принять взвешенное решение и выбрать модульный ЦОД производства GreenMDC. Для установки такого дата-центра требовалось минимум подготовительных мероприятий – завод просто выделил площадку. При этом МЦОД предусматривал возможность последовательного наращивания мощностей без отключения действующего оборудования. Совместно с вендором мы подобрали для переноса инфраструктуры клиента оптимальную модульную систему с возможностью масштабирования. В соответствии с пожеланиями клиента работы проводились в строго определенные часы (технологическое окно). Благодаря этому, предприятие функционировало в штатном режиме», – сказал Игорь Доброшенко, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

Модульный центр обработки данных, развернутый на Волжском трубном заводе, включает три функциональные зоны: серверный блок, энергоблок и входную группу. МЦОД оборудован необходимой инженерной инфраструктурой для бесперебойного электроснабжения и отведения тепла от ИТ-оборудования. Кроме того, дата-центр оснащен новейшими системами диспетчеризации, противопожарной безопасности, контроля доступа и видеонаблюдения.

Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой Поддержка ИТ-отрасли

«На площадке ВТЗ установлен модульный ЦОД FixedSized Standard Outdoor 12, рассчитанный на 9 серверных стоек с общей нагрузкой на вычислительное оборудование 50 кВт. Серверный блок состоит из двух элементов, нижнего и верхнего, что позволило расположить в помещении шкафы высотой до 47U, сделать фальшпол высотой 300 мм, а также оставить свободное место над шкафами для удобной прокладки кабельных систем (СКС) в лотках. Внешние блоки от системы кондиционирования установлены в заводских условиях на крыше серверного блока и в таком виде были отправлены на площадку заказчика. Это сократило время сборки и монтажа всего комплекса МЦОД. Применяется схема резервирования систем: кондиционирования N+1, электроснабжения N+1», – сказал Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC.

«Создание на ВТЗ модульного центра стало важным шагом на пути к цифровой трансформации предприятия в рамках масштабной программы ТМК. При обновлении парка оборудования мы проявляем гибкий подход, чтобы новые решения при максимальном функционале оптимально вписывались в существующую инфраструктуру и не сдерживали развитие других участков. Благодаря новому ИТ-объекту мы нарастили собственные цифровые возможности и повысили безопасность и надежность оборудования и всей системы, что при нынешней интеграции «цифры» в технологический процесс будет содействовать непрерывности и эффективности нашего производства», – отметил Сергей Четвериков, управляющий директор ВТЗ.