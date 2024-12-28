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GreenMDC Грин ЭмДиСи

GreenMDC - Грин ЭмДиСи

Компания GreenMDC – российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных. МЦОДы GreenMDC предназначены для размещения вычислительного оборудования внутри зданий или на открытых площадках. Это решения с инженерной инфраструктурой для бесперебойной работы вычислительного оборудования. Компания поставляет дата-центры во все регионы России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока и от Якутска до Краснодара. Клиентами GreenMDC являются крупнейшие российские компании и государственные организации
 


28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
17.12.2024 OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC 2
29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области 2
12.08.2024 Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом 2
24.04.2024 GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк» 1
11.03.2024 GreenMDC провела «горячее» масштабирование работающего МЦОДа 1
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера 2
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
26.12.2023 GreenMDC: спрос на модульные ЦОДы в 2023 году вырос на 40% 1
31.05.2023 GreenMDC представила первый масштабируемый МЦОД линейки TelecomOutdoor NG 1
15.03.2023 Модульные ЦОДы GreenMDC получили сертификаты пожарной и сейсмической безопасности 3
20.12.2022 Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода 1
08.08.2022 С3 Solution, Kehua Tech и GreenMDC подписали стратегическое соглашение 1
23.05.2022 Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере 1
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 1
29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
16.04.2020 GreenMDC внедряет антикризисную политику 1
10.02.2020 3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
30.01.2019 Россияне создали компактный масштабируемый ЦОД 1
29.01.2019 GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе 1
12.07.2018 GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
19.04.2018 «ЦИТ ВО» внедрил модульный ЦОД от GreenMDC 1
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта» 2
24.07.2017 Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm от GreenMDC представлен в Москве 2
12.07.2017 «Инфосистемы Джет» расширила портфель решений для построения ЦОДов модульными системами GreenMDC 1
02.03.2017 Atos и производитель модульных ЦОД GreenMDC подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.12.2016 Модульные ЦОД GreenMDC сертифицированы по стандарту ГОСТ Р 1
19.09.2016 «Миран-2» запустил в коммерческую эксплуатацию второй модульный ЦОД от GreenMDC 1
31.08.2016 iCore договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC 1
18.07.2016 «Сименс Финанс» предложит модульные ЦОДы GreenMDC в лизинг 1
03.03.2016 «Крок» договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC 1
22.01.2016 «ЛанКей» и GreenMDC будут продвигать совместные комплексные решения для создания модульных ЦОДов 1
24.04.2015 Softline займется распространением модульных ЦОДов GreenMDC 2
02.04.2015 GreenMDC и «Ай-Теко» будут совместно развивать модульные ЦОД в России 1
11.03.2014 «Миран» открывает первую очередь второго дата-ценра 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

GreenMDC и организации, системы, технологии, персоны:

ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 4
3data - 3дата 82 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Softline - Софтлайн 2810 4
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 4
InnoSTage - Инностейдж 140 3
Huawei 3933 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Болид НВП - Bolid 89 2
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 2
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 2
Крок - Croc 1777 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 8 2
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
SAP SE 5277 1
Pure Storage 53 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
Nvidia Corp 3487 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
TÜV 57 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Питерская группа связистов 433 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Ак Барс Банк 272 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Инсайт - ДельтаЛизинг - Сименс Финанс 2 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Термокул ГК - Рефкул 3 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Оз ГРК - Озерная горнорудная компания 1 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 6 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 39
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 15
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 13
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 12
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 6
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
ГРЩ - Главный распределительный щит 7 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 13
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 11 11
Миран ЦОД 16 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
3data DC Camping 1 1
Google Android 13994 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
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Малышев Георгий 11 11
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Доброшенко Игорь 2 2
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 246 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 2
Аренда 2416 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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