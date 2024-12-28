GreenMDC Грин ЭмДиСи
Компания GreenMDC – российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных. МЦОДы GreenMDC предназначены для размещения вычислительного оборудования внутри зданий или на открытых площадках. Это решения с инженерной инфраструктурой для бесперебойной работы вычислительного оборудования. Компания поставляет дата-центры во все регионы России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока и от Якутска до Краснодара. Клиентами GreenMDC являются крупнейшие российские компании и государственные организации.
GreenMDC и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Клименко Федор 23 23
|Малышев Георгий 11 11
|Хала Илья 43 3
|Солдатов Алексей 98 2
|Никитин Сергей 72 2
|Дорофеев Игорь 20 2
|Алехин Заурбек 9 2
|Доброшенко Игорь 2 2
|Павлов Андрей 40 2
|Родионов Денис 2 1
|Шумай Михаил 1 1
|Клиновский Роман 1 1
|Шуваев Артем 1 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Горохов Евгений 39 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Салов Антон 38 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Драбкин Юрий 1 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Галиев Дамир 5 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Басистый Дмитрий 9 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Медунов Алексей 3 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Штыков Алексей 1 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Ласый Александр 7 1
|N+1 - Издание 158 10
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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