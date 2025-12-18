Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вышемирский Сергей
СОБЫТИЯ
|18.12.2025
|IXcellerate запатентовала способ и устройство кондиционирования машинных залов ЦОД 1
|21.09.2020
|Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
Вышемирский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Гурова Вера 13 1
|Халимов Ренат 9 1
|Галиев Дамир 5 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Дорофеев Игорь 23 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Лебедев Сергей 55 1
|Никитин Сергей 95 1
|Салов Антон 38 1
|Кушер Александра 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Сильченко Ален 1 1
|Саликов Михаил 1 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Клименко Федор 24 1
|Солдатов Алексей 100 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Басистый Дмитрий 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.