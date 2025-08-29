Разделы

Россия ПФО Татарстан Зеленодольский район Свияжск

Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel 1
19.11.2024 МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани 1
08.10.2024 МТС: петербуржцы стали чаще отдыхать в Свияжске 2
04.10.2024 МТС: нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани 2
03.10.2024 МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск» 3
12.12.2023 МТС запустила LTE на территории «Остров-града Свияжск» 3
12.07.2023 МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана 1
16.06.2023 Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 8
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Alibaba Group 443 1
Meta Platforms - Facebook 4495 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Visiology - Визиолоджи 81 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 41 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
InnoSTage - Инностейдж 168 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Hitec Power Protection 4 1
РусИнтелКом 1 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 2
РЖД - Российские железные дороги 1963 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7851 1
Почта России ПАО 2209 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 470 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Ак Барс Банк 274 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 57 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 30 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7109 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9530 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28558 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8419 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 746 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14214 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12766 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8897 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6594 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2022 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12673 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7940 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2651 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5695 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8383 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12526 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12091 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11846 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3835 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12636 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21507 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3023 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 525 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3097 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4092 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 83 4
МТС Big Data 298 3
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 74 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 226 1
Шакиров Марат 61 3
Рерих Николай 7 2
Дусаева Лейсан 3 2
Кравцов Роман 87 1
Усманов Алишер 301 1
Вахмянин Иван 31 1
Солдатов Алексей 100 1
Клименко Федор 23 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Салов Антон 38 1
Никитин Сергей 81 1
Аверочкин Олег 1 1
Лебедев Сергей 51 1
Мигалин Сергей 10 1
Дорофеев Игорь 21 1
Алехин Заурбек 9 1
Галиев Дамир 5 1
Халимов Ренат 9 1
Гурова Вера 13 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Басистый Дмитрий 11 1
Яковлев Анатолий 1 1
Лейхнер Алексей 1 1
Саликов Михаил 1 1
Хуснуллин Линар 4 1
Ханда Кевин 4 1
Белов Андрей 72 1
Кабанов Марат 53 1
Мухамедов Фарид 1 1
Карцев Булат 1 1
Остудин Михаил 1 1
Державин Гавриил 3 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 10
Россия - РФ - Российская федерация 152517 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3169 8
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск - Остров-град Свияжск - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1306 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 3
Россия - УФО - Свердловская область 1656 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 731 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4172 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 74 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 2
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 51 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 866 2
Созвездие Живописец - Pictor 21 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 1
Европа 24493 1
Армения - Республика 2348 1
Беларусь - Белоруссия 5933 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2583 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 799 1
Россия - ПФО - Самарская область 1410 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Болгария - Республика 783 1
Россия - УФО - Челябинская область 1338 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 177 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 133 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1622 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 22 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 45 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 33 1
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 23 1
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 18 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 7
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 640 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2529 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5163 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5153 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1791 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7702 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3608 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19767 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 981 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5698 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7731 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6238 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2775 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 159 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1152 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2855 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 55 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 52 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5276 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 251 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 43 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 157 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
