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МТС оцифровала автомобильный маршрут к туристической жемчужине Татарстана

МТС запустила первый бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Гости и жители республики могут слушать истории цифрового экскурсовода во время путешествия из столицы Татарстана в «Северную Мекку».

Автомобильный аудиогид МТС включает в себя описание около пятидесяти локаций в Лаишевском, Алексеевском, Спасском районах республики и достопримечательности Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. В виртуальную экскурсию длиной около двух часов вошли самые яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии и его столицы Болгар, теперь уникального музея-заповедника под открытым небом – Булгарского городища.

Маршрут гида проходит через множество старинных сел с древними храмами с необычными историями: например, в одну из церквей местные жители приносят свои домашние тапочки, а другую нарекли татарстанской «Пизанской башней» за наклонную колокольню. Расскажет аудиогид о знаменитых жителях республики, в частности, поэте Гаврииле Державине, чье родовое имение находится в Лаишевском районе, и о событиях нашего времени – таких, как строительство целого поселка на берегу Камы для съемок популярного российского сериала. Голосом аудиогида стала звезда федеральных каналов родом из Казани – актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.

Бесплатная автомобильная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе «МТС Live». Перед началом экскурсии достаточно скачать приложение «МТС Live» на свой смартфон, в разделе цифровой контент найти автомобильный аудиогид «Казань-Болгар» и следовать по маршруту. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов. К примеру, в этом году, по данным «МТС Travel», Казань наравне с Москвой и Анапой вошла в пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха. По итогам анализа обезличенных данных в Татарстан чаще всего приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и соседних поволжских регионов. Путешественников привлекают музеи и культурные достопримечательности Казани, легенды Свияжска, уникальное историческое наследие Болгара. Мы надеемся, наш бесплатный автомобильный аудиогид станет верным помощником для любителей автопутешествий и они оценят возможности нашей экосистемы для поездок и изучения родного края», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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