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Болгария Республика

Болгария - Республика

СОБЫТИЯ


25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу

вать статью в «Википедии». Почему Google увидел связь между разработчиком из Швейцарии и убийцей из Болгарии, неизвестно Следует отметить, что статьи в этой энциклопедии при наличии желания мож
22.07.2020 Цифровые коллекции болгарской библиотеки «Любен Каравелов» создают с помощью нового «ЭларСкан»

«ЭларСкан» в электронный вид уже были переведены коллекции книг «Любен Каравелов», связанные с культурной и социальной жизнью жителей Русе после Освобождения от османского ига. Среди них произведения болгарских писателей, открытки с памятниками, музеями и церквями в Русе, фото-хроники творческих фестивалей 70–80-х годов XX века. Часть цифровых коллекций доступны на сайте библиотеки https://
08.05.2020 SAS и Software Group запустили платформу для борьбы с последствиями COVID-19 в Болгарии

SAS и Software Group объединили усилия для запуска интегрированной платформы COV.ID. Ее создание стало частью единого плана мер по сдерживанию пандемии, который реализует совет министров Болгарии. Платформа объединяет данные из организаций, работающих с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции: пограничной службы, Министерства внутренних дел, региональных инс
15.04.2020 Российский ИИ поможет развитию умных приложений рынка страхования Болгарии
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку

но по данным агентства Reuters, United Group заплатил за компанию 1,2 млрд евро. BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро

ы в Словении, Черногории и Боснии и Герцеговине. Сложная история перепродажи BTC BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания
01.07.2019 Эксперта по ИБ арестовали за демонстрацию фатальной бреши в ПО

ставители полиции, ИБ-эксперт получил доступ к данным о более 235 тыс. жителей города Стара-Загора (Болгария), в котором проживают приблизительно 330 тыс. человек. Бездействие разработчиков Про
17.10.2018 Acronis открыла научно-исследовательский центр в Болгарии для работы над проектами в сферах ИБ, ИИ и блокчейна

е рабочие места являются отличным стимулом для возвращения квалифицированных специалистов в страну. Болгария имеет огромный потенциал для развития в высокотехнологическом секторе экономики. Мы

01.08.2018 Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера

делке CNews сообщила компания Acronis. Acronis планирует расширить штат исследовательского центра в Болгарии до 300 инженеров, инвестировав $50 млн в течение ближайших трех лет, чтобы создать к
15.06.2017 Технологии распознавания документов Smart Engines внедряются в Болгарии

Решения компании для сканирования и обработки документов и ID карт работают более чем в 300 отелях Болгарии.  Интеграция технологий Smart Engines в программный продукт «Passport and ID card Re
22.04.2016 Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE

Компания Tieto в сотрудничестве с MeaWallet и ее партнерами ABnote и SimplyTapp реализовала проект мобильных бесконтактных платежей на основе технологии HCE (Host-based Card Emulation) в болгарском First Investment Bank AD (Fibank). Внедренное решение соответствует требованиям MasterCard. При этом Fibank стал первым банком в регионе, предоставляющим подобное инновационное решен
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора

иционное подразделение банка ВТБ). Косарев обвиняет эту компанию в незаконной продаже крупнейшего в Болгарии оператора фиксированной связи и третьего по величине оператора мобильной связи Bulga
02.03.2016 ICANN одобрила заявку Болгарии на создание домена .БГ

News в «Координационном центре национального домена сети интернет». Заявка на домен .БГ была подана Болгарией около шести лет назад, вскоре после того, как корпорация ICANN приняла стандарты са
23.11.2015 ВТБ сбыл с рук болгарского телеком-гиганта

дере выступает сам ВТБ. Как пишет газета Sofia Globe, Русев был советником бывшего премьер-министра Болгарии Симеона Саксен-Кобурга, в частности, Русев представил ему будущего министра финансов
17.11.2015 ВТБ нашел, кому продать болгарского телеком-гиганта

ons Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом сообщило агентство Bloomberg. BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. «ВТБ-Кап
29.10.2015 ВТБ избавляется от болгарского телеком-гиганта

тал». BTC - крупнейший оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи в Болгарии. Россияне косвенно владеют 33% акций компании. Дефолт по кредиту «ВТБ-Капитал» являе
24.07.2015 Партнеру экс-совладельца «Ростелекома» не разрешили купить болгарского телеком-гиганта

вой роли в событиях на Украине Константин Малофеев был включен в санкционные списки ЕС (туда входит Болгария) и США. В связи с этим болгарские СМИ подозревали, что Луврье может действовать в ин
24.03.2015 ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте

m) — крупнейшего оператора фиксированной связи и третьего по величине оператора сотовой телефонии в Болгарии. Продавцом выступил болгарский предприниматель Цветан Василев. Вместе с долей в BTC

07.07.2014 В Посольстве Болгарии презентовали марку

арии в Москве состоялась презентация марки из совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария «Россия – Болгария: традиции и современность». Выпуск приурочен к 135-летию у
04.07.2014 В обращение выходит марка, посвященная установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария

я в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария: «Россия – Болгария: традиции и современность». Выпуск приурочен к 135-летию

17.02.2014 Сеть платежных терминалов CashTerminal в Болгарии перешла на eKassir

нию на январь 2014 г. инфраструктура сети CashTerminal состоит из 400 точек приема платежей по всей Болгарии и включает как платежные терминалы, так и офисы с кассиром. В течение 2014 г. руково
13.02.2014 Luxoft открывает офис в Болгарии

я на заказной разработке и аутсорсинге ИТ-услуг, объявила об открытии своего двадцатого представительства. Новый офис организации в арендованном помещении с первого марта 2014 г. заработает в столице Болгарии. Как заявили CNews в IBS, сейчас в Софии открыто около двух десятков вакансий. «Команда будет расширяться по мере заполнения позиций, - говорит представитель группы Евгений Кутилов. -

21.01.2014 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии

Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сетях Vivacom (Болгария) и Telefonica (Испания). Оператор увеличивает число роуминговых партнеров в целях по
19.04.2013 Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии

упил болгарского WiMAX-оператора MaxTelecom Max Telecom - не первая телекоммуникационная компания в Болгарии, которую приобрели россияне. В прошлом году государственный банк ВТБ вместе с болгар
23.01.2013 У Болгарии появится свой вещательный спутник

ируют. Для постройки спутника Bulsatcom возьмет в США около 100 млн евро кредита. В настоящее время Болгария не имеет собственного спутника непосредственного вещания. Для трансляции пакетов и о
30.11.2012 Пользователи московского портала госуслуг смогут отправить детей в оздоровительный лагерь «Камчия» в Болгарии за 10% стоимости

азрешение на путешествие без сопровождения родителей. Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» в Болгарии принадлежит правительству Москвы. Лагерь расположен в 30 км от Варны на живописном ч
23.10.2012 Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта

сорциума из российского «ВТБ-Капитал» (подразделение группы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Об этом сообщает болгарское из
07.09.2012 Лондонский суд разрешил ВТБ прибрать к рукам болгарского телеком-гиганта

om), являющегося основным оператором фиксированной связи и третьим по величине сотовым оператором в Болгарии, сообщает агентство Reuters. Схема предполагает продажу 94% акций компании, из них 7
27.07.2012 ВТБ забирает за долги болгарскую связь

ы одобрят все условия, сделка должна быть закрыта в сентябре. ВТБ приобретает крупнейшего оператора Болгарии за 737 млн евро BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной телефонной
18.06.2012 В Болгарии найдены останки Иоанна Крестителя?

азмерах мраморного саркофага, которые подтверждают версию о том, что эти реликвии были доставлены в Болгарию из Константинополя в четвертом веке и, вероятно, подарены местному монастырю; сама ж
07.06.2012 Болгарские вампиры: 800 лет с колом в сердце

о 800 лет. По оценкам исследователей, захоронениям "вампиров" примерно по 800 лет Находка вызвала в Болгарии большой интерес, и это удивило директора музея Божидара Димитрова. "Мне непонятно, п
21.10.2010 Болгарские аутсорсеры победили в конкурсе на финансирование от НР

Hewlett-Packard совместно в президентом Болгарии Бойко Борисовым (Boyko Borisov) объявили о расширении сотрудничества в сфере аутсорс
29.06.2010 Болгария готовится разместить на своей территории элементы глобальной ПРО США

по международной безопасности Эллен Тошер. С болгарской стороны в переговорах также участвуют посол Болгарии в США Елена Поптодорова и командующий ВВС страны генерал-майор Константин Попов. Осн
24.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии

ракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся территория Болгарии будет в зо
18.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии

ракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажется в зоне покрытия сети TETRA. В рамках
21.12.2009 Разрешена транспортировка ядерных материалов через порт "Кавказ"

ла возможность поставлять через морской порт «Кавказ» (Керченский пролив) ядерное топливо для АЭС в Болгарии, минуя Украину. С 2002 года у России возникали проблемы с получением разрешения на ж
15.12.2009 «Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше

tel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом положительном балансе, то есть без г
25.05.2009 РСК "МиГ": болгарский контракт успешно завершён

Как сообщает пресс-служба ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», компания завершила работы по контракту с Министерством обороны Болгарии. Контракт предусматривал ремонт и восстановление летной годности 16 истребителей МиГ-29 болгарских ВВС. 24 мая 2009 года самолеты приняли участие в воздушном параде на авиабазе Крумово
25.05.2009 Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом

По утверждению руководства компании, наличие локального офиса в значительной степени улучшит коммуникации «Фадаты» с ее россйскими заказчиками и партнерами. «Завоевание» страхового рынка России и СНГ болгарский разработчик начал еще четыре года назад. В настоящее время у компании два крупных заказчика: «Альфа Стархование Жизнь» и «Русский Стандарт Страхование», а ее российскими партнерами «
22.12.2008 ОМЗ и "Атомэнергопром" поставят реакторное оборудование для АЭС в Болгарии

нергопром" заключили контракт на изготовление и поставку реакторного оборудования для АЭС "Белене" (Болгария), пишет РБК. Как сообщает пресс-служба группы, сумма контракта составляет 82 млн. ев

Публикаций - 799, упоминаний - 1115

Болгария и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Microsoft Corporation 25774 34
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 33
МегаФон 10742 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Yandex - Яндекс 9215 19
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 16
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 24 16
Ростелеком 10948 16
Google LLC 12687 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Apple Inc 13154 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Intel Corporation 12811 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Oracle Corporation 7074 10
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
9594 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
SAP SE 5601 8
Acronis - Акронис 489 8
ESET - ESET Software 1161 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
HP Inc. 5883 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Cisco Systems 5372 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 30
Росатом - Белене АЭС 25 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 19
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 16
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 15
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Visa International 1993 12
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 8
НЭК - НЕК ЕАД - Национальной электрической компании Болгарии 8 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Альфа-Банк 1979 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Газпром ПАО 1493 7
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
CCB - Corporate Commerce Bank 6 6
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 5
CCB - Commercial Commerce Bank 5 5
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Альфа-Групп 745 5
Empreno Ventures - венчурный фонд 5 4
Pacific Century Group (PCG) - Pinebridge Investments 4 4
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 4
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 4
ŠKODA JS a.s. - Шкода ядерное машиностроение 6 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
eBay Inc 1640 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 17
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 5
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
All India Chess Federation - Всеиндийская шахматная федерация - Индийская шахматная федерация 1 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
Bryan Norris Associates 14 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 69
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 48
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 29
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 25
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 25
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 15
Google Android 15243 22
Microsoft Windows 2000 8678 16
Microsoft Windows 16882 15
Apple iOS 8583 14
Linux OS 11533 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Apple iPhone 6 4861 10
Microsoft Office 4170 9
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Apple iPad 4011 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple - App Store 3109 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Apache OpenOffice 490 5
Acronis True Image 97 5
Dr.Web AV-Desk 148 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
MasterCard Maestro 159 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 13
Guninski Georgi - Гунински Георги 14 9
Li Richard - Ли Ричард 16 8
Пальчун Кирилл 84 7
Овчаров Румен 7 7
Малофеев Константин 118 7
Русев Спас 6 6
Луврье Пьер 6 6
Путин Владимир 3454 6
Волков Дмитрий 69 5
Кириенко Сергей 149 5
Шалманов Сергей 202 5
Белоусов Сергей 254 5
Косарев Дмитрий 13 4
Айриян Сурен 34 4
Онищенко Геннадий 35 4
Гребень Андрей 7 4
Димитров Божидар 4 4
Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 4
Генов Иван 4 4
Мельникова Анастасия 440 4
Лощинин Дмитрий 41 3
Петрушин Андрей 110 3
Николаев Вячеслав 104 3
Добкин Аркадий 82 3
Зубарев Илья 27 3
Ивашкевич Евгений 21 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Мучник Феликс 68 3
Худяков Константин 9 3
Иванов Иван 24 3
Пушницкий Виталий 3 3
Шутов Сергей 3 3
Тетерин Сергей 3 3
Киселева Ольга 6 3
Авакумов Юрий 3 3
Stoyanov Petar - Стоянов Петар 3 3
Близнаков Веселин 3 3
Кухтина Ника 3 3
Manchot Melanie - Маншот Мелани 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 451
Европа 24962 216
Украина 7928 213
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 208
Германия - Федеративная Республика 13220 201
Румыния 753 191
Польша - Республика 2030 161
Чехия - Чешская Республика 1349 153
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 145
Италия - Итальянская Республика 4508 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 131
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 93
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Словения - Республика 255 85
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Кипр - Республика 636 70
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Грузия 1332 68
Израиль 2856 62
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 134
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 82
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 68
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 60
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 42
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 13
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CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Total Telecom 613 6
BleepingComputer - Издание 458 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
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Standartnews 4 4
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Bloomberg 1627 4
РИА Новости 1033 4
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Известия ИД 770 2
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Планета Интернет 4 2
National Geographic 95 2
СК Пресс 17 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
Компьютерра 45 2
Phys.org 972 2
Space Daily 528 2
Mercury Center 309 2
TerraDaily 141 2
Energy Observer 2 2
SETimes 43 2
Computer Bild 9 2
AIN.UA 103 2
Ведомости 1466 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
MasterCard - Mobile Payments Study 17 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Forrester Research 834 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
IDC CEMA 8 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Technavio 29 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Datamonitor 83 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
ICQ Business Weekly Report 2 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
comScore Networks 35 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
РАН - Российская академия наук 2122 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 9 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 2
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 9 2
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Интеллектуал ГБОУ школа 7 2
Пловдивска мъжка гимназия - Пловдивская математическая гимназия 2 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
Sofia University - Софийский университет "Святой Климент Охридский" 3 2
Sofia Technical University - Софийский технический университет 2 2
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 2
Русенски университет «Ангел Кънчев» - Русенский университет - Аарусовский Университет 4 2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologies w Szczecinie, ZUT - West Pomeranian University of Technology - Западно-Поморский технологический университет 2 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Hemus 4 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Google Summer of Code 10 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Effie Awards 11 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
День смеха - 1 апреля 5 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
CyberCrimeCon 7 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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