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Болгария Республика
СОБЫТИЯ
|25.06.2021
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Google превратил простого программиста в серийного убийцу
вать статью в «Википедии». Почему Google увидел связь между разработчиком из Швейцарии и убийцей из Болгарии, неизвестно Следует отметить, что статьи в этой энциклопедии при наличии желания мож
|22.07.2020
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Цифровые коллекции болгарской библиотеки «Любен Каравелов» создают с помощью нового «ЭларСкан»
«ЭларСкан» в электронный вид уже были переведены коллекции книг «Любен Каравелов», связанные с культурной и социальной жизнью жителей Русе после Освобождения от османского ига. Среди них произведения болгарских писателей, открытки с памятниками, музеями и церквями в Русе, фото-хроники творческих фестивалей 70–80-х годов XX века. Часть цифровых коллекций доступны на сайте библиотеки https://
|08.05.2020
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SAS и Software Group запустили платформу для борьбы с последствиями COVID-19 в Болгарии
SAS и Software Group объединили усилия для запуска интегрированной платформы COV.ID. Ее создание стало частью единого плана мер по сдерживанию пандемии, который реализует совет министров Болгарии. Платформа объединяет данные из организаций, работающих с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции: пограничной службы, Министерства внутренних дел, региональных инс
|15.04.2020
|Российский ИИ поможет развитию умных приложений рынка страхования Болгарии
|12.11.2019
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ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку
но по данным агентства Reuters, United Group заплатил за компанию 1,2 млрд евро. BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания
|02.10.2019
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Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро
ы в Словении, Черногории и Боснии и Герцеговине. Сложная история перепродажи BTC BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания
|01.07.2019
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Эксперта по ИБ арестовали за демонстрацию фатальной бреши в ПО
ставители полиции, ИБ-эксперт получил доступ к данным о более 235 тыс. жителей города Стара-Загора (Болгария), в котором проживают приблизительно 330 тыс. человек. Бездействие разработчиков Про
|17.10.2018
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Acronis открыла научно-исследовательский центр в Болгарии для работы над проектами в сферах ИБ, ИИ и блокчейна
е рабочие места являются отличным стимулом для возвращения квалифицированных специалистов в страну. Болгария имеет огромный потенциал для развития в высокотехнологическом секторе экономики. Мы
|01.08.2018
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Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера
делке CNews сообщила компания Acronis. Acronis планирует расширить штат исследовательского центра в Болгарии до 300 инженеров, инвестировав $50 млн в течение ближайших трех лет, чтобы создать к
|15.06.2017
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Технологии распознавания документов Smart Engines внедряются в Болгарии
Решения компании для сканирования и обработки документов и ID карт работают более чем в 300 отелях Болгарии. Интеграция технологий Smart Engines в программный продукт «Passport and ID card Re
|22.04.2016
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Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE
Компания Tieto в сотрудничестве с MeaWallet и ее партнерами ABnote и SimplyTapp реализовала проект мобильных бесконтактных платежей на основе технологии HCE (Host-based Card Emulation) в болгарском First Investment Bank AD (Fibank). Внедренное решение соответствует требованиям MasterCard. При этом Fibank стал первым банком в регионе, предоставляющим подобное инновационное решен
|02.03.2016
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«ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора
иционное подразделение банка ВТБ). Косарев обвиняет эту компанию в незаконной продаже крупнейшего в Болгарии оператора фиксированной связи и третьего по величине оператора мобильной связи Bulga
|02.03.2016
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ICANN одобрила заявку Болгарии на создание домена .БГ
News в «Координационном центре национального домена сети интернет». Заявка на домен .БГ была подана Болгарией около шести лет назад, вскоре после того, как корпорация ICANN приняла стандарты са
|23.11.2015
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ВТБ сбыл с рук болгарского телеком-гиганта
дере выступает сам ВТБ. Как пишет газета Sofia Globe, Русев был советником бывшего премьер-министра Болгарии Симеона Саксен-Кобурга, в частности, Русев представил ему будущего министра финансов
|17.11.2015
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ВТБ нашел, кому продать болгарского телеком-гиганта
ons Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом сообщило агентство Bloomberg. BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. «ВТБ-Кап
|29.10.2015
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ВТБ избавляется от болгарского телеком-гиганта
тал». BTC - крупнейший оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи в Болгарии. Россияне косвенно владеют 33% акций компании. Дефолт по кредиту «ВТБ-Капитал» являе
|24.07.2015
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Партнеру экс-совладельца «Ростелекома» не разрешили купить болгарского телеком-гиганта
вой роли в событиях на Украине Константин Малофеев был включен в санкционные списки ЕС (туда входит Болгария) и США. В связи с этим болгарские СМИ подозревали, что Луврье может действовать в ин
|24.03.2015
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ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте
m) — крупнейшего оператора фиксированной связи и третьего по величине оператора сотовой телефонии в Болгарии. Продавцом выступил болгарский предприниматель Цветан Василев. Вместе с долей в BTC
|07.07.2014
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В Посольстве Болгарии презентовали марку
арии в Москве состоялась презентация марки из совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария «Россия – Болгария: традиции и современность». Выпуск приурочен к 135-летию у
|04.07.2014
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В обращение выходит марка, посвященная установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария
я в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария: «Россия – Болгария: традиции и современность». Выпуск приурочен к 135-летию
|17.02.2014
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Сеть платежных терминалов CashTerminal в Болгарии перешла на eKassir
нию на январь 2014 г. инфраструктура сети CashTerminal состоит из 400 точек приема платежей по всей Болгарии и включает как платежные терминалы, так и офисы с кассиром. В течение 2014 г. руково
|13.02.2014
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Luxoft открывает офис в Болгарии
я на заказной разработке и аутсорсинге ИТ-услуг, объявила об открытии своего двадцатого представительства. Новый офис организации в арендованном помещении с первого марта 2014 г. заработает в столице Болгарии. Как заявили CNews в IBS, сейчас в Софии открыто около двух десятков вакансий. «Команда будет расширяться по мере заполнения позиций, - говорит представитель группы Евгений Кутилов. -
|21.01.2014
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Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии
Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сетях Vivacom (Болгария) и Telefonica (Испания). Оператор увеличивает число роуминговых партнеров в целях по
|19.04.2013
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Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии
упил болгарского WiMAX-оператора MaxTelecom Max Telecom - не первая телекоммуникационная компания в Болгарии, которую приобрели россияне. В прошлом году государственный банк ВТБ вместе с болгар
|23.01.2013
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У Болгарии появится свой вещательный спутник
ируют. Для постройки спутника Bulsatcom возьмет в США около 100 млн евро кредита. В настоящее время Болгария не имеет собственного спутника непосредственного вещания. Для трансляции пакетов и о
|30.11.2012
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Пользователи московского портала госуслуг смогут отправить детей в оздоровительный лагерь «Камчия» в Болгарии за 10% стоимости
азрешение на путешествие без сопровождения родителей. Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» в Болгарии принадлежит правительству Москвы. Лагерь расположен в 30 км от Варны на живописном ч
|23.10.2012
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Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта
сорциума из российского «ВТБ-Капитал» (подразделение группы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Об этом сообщает болгарское из
|07.09.2012
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Лондонский суд разрешил ВТБ прибрать к рукам болгарского телеком-гиганта
om), являющегося основным оператором фиксированной связи и третьим по величине сотовым оператором в Болгарии, сообщает агентство Reuters. Схема предполагает продажу 94% акций компании, из них 7
|27.07.2012
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ВТБ забирает за долги болгарскую связь
ы одобрят все условия, сделка должна быть закрыта в сентябре. ВТБ приобретает крупнейшего оператора Болгарии за 737 млн евро BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной телефонной
|18.06.2012
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В Болгарии найдены останки Иоанна Крестителя?
азмерах мраморного саркофага, которые подтверждают версию о том, что эти реликвии были доставлены в Болгарию из Константинополя в четвертом веке и, вероятно, подарены местному монастырю; сама ж
|07.06.2012
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Болгарские вампиры: 800 лет с колом в сердце
о 800 лет. По оценкам исследователей, захоронениям "вампиров" примерно по 800 лет Находка вызвала в Болгарии большой интерес, и это удивило директора музея Божидара Димитрова. "Мне непонятно, п
|21.10.2010
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Болгарские аутсорсеры победили в конкурсе на финансирование от НР
Hewlett-Packard совместно в президентом Болгарии Бойко Борисовым (Boyko Borisov) объявили о расширении сотрудничества в сфере аутсорс
|29.06.2010
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Болгария готовится разместить на своей территории элементы глобальной ПРО США
по международной безопасности Эллен Тошер. С болгарской стороны в переговорах также участвуют посол Болгарии в США Елена Поптодорова и командующий ВВС страны генерал-майор Константин Попов. Осн
|24.02.2010
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EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии
ракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся территория Болгарии будет в зо
|18.02.2010
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EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии
ракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажется в зоне покрытия сети TETRA. В рамках
|21.12.2009
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Разрешена транспортировка ядерных материалов через порт "Кавказ"
ла возможность поставлять через морской порт «Кавказ» (Керченский пролив) ядерное топливо для АЭС в Болгарии, минуя Украину. С 2002 года у России возникали проблемы с получением разрешения на ж
|15.12.2009
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«Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше
tel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом положительном балансе, то есть без г
|25.05.2009
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РСК "МиГ": болгарский контракт успешно завершён
Как сообщает пресс-служба ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», компания завершила работы по контракту с Министерством обороны Болгарии. Контракт предусматривал ремонт и восстановление летной годности 16 истребителей МиГ-29 болгарских ВВС. 24 мая 2009 года самолеты приняли участие в воздушном параде на авиабазе Крумово
|25.05.2009
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Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом
По утверждению руководства компании, наличие локального офиса в значительной степени улучшит коммуникации «Фадаты» с ее россйскими заказчиками и партнерами. «Завоевание» страхового рынка России и СНГ болгарский разработчик начал еще четыре года назад. В настоящее время у компании два крупных заказчика: «Альфа Стархование Жизнь» и «Русский Стандарт Страхование», а ее российскими партнерами «
|22.12.2008
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ОМЗ и "Атомэнергопром" поставят реакторное оборудование для АЭС в Болгарии
нергопром" заключили контракт на изготовление и поставку реакторного оборудования для АЭС "Белене" (Болгария), пишет РБК. Как сообщает пресс-служба группы, сумма контракта составляет 82 млн. ев
Болгария и организации, системы, технологии, персоны:
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 13
|Guninski Georgi - Гунински Георги 14 9
|Li Richard - Ли Ричард 16 8
|Пальчун Кирилл 84 7
|Овчаров Румен 7 7
|Малофеев Константин 118 7
|Русев Спас 6 6
|Луврье Пьер 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Волков Дмитрий 69 5
|Кириенко Сергей 149 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Белоусов Сергей 254 5
|Косарев Дмитрий 13 4
|Айриян Сурен 34 4
|Онищенко Геннадий 35 4
|Гребень Андрей 7 4
|Димитров Божидар 4 4
|Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 4
|Генов Иван 4 4
|Мельникова Анастасия 440 4
|Лощинин Дмитрий 41 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Добкин Аркадий 82 3
|Зубарев Илья 27 3
|Ивашкевич Евгений 21 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Мучник Феликс 68 3
|Худяков Константин 9 3
|Иванов Иван 24 3
|Пушницкий Виталий 3 3
|Шутов Сергей 3 3
|Тетерин Сергей 3 3
|Киселева Ольга 6 3
|Авакумов Юрий 3 3
|Stoyanov Petar - Стоянов Петар 3 3
|Близнаков Веселин 3 3
|Кухтина Ника 3 3
|Manchot Melanie - Маншот Мелани 3 3
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