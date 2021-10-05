Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Болгария
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 306, упоминаний - 402
Болгария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 217 4
|Волков Дмитрий 39 4
|Морозов Александр 16 3
|Николаев Вячеслав 56 3
|Тихомиров Михаил 4 2
|Путин Владимир 1820 2
|Косарев Дмитрий 11 2
|Луврье Пьер 4 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Русев Спас 6 2
|Будин Николай 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Дроздова Александра 6 2
|Малеев Алексей 9 2
|Резников Григорий 5 2
|Романов Владимир 7 2
|Збань Илья 3 2
|Лифарь Егор 3 2
|Зубарев Илья 20 2
|Лощинин Дмитрий 31 2
|Христенко Олег 3 2
|Малофеев Константин 98 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
|Станкевич Андрей 6 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Lawrie Mike - Лори Майк 3 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Калинин Николай 5 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 3 2
|Поспелов Дмитрий 1 1
|Борисов Юрий 91 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|Check Point Research 47 1
|Gartner Peer Insights 4 1
|G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru