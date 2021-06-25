Болгария - Республика

Google превратил простого программиста в серийного убийцу вать статью в «Википедии». Почему Google увидел связь между разработчиком из Швейцарии и убийцей из Болгарии, неизвестно Следует отметить, что статьи в этой энциклопедии при наличии желания мож

Цифровые коллекции болгарской библиотеки «Любен Каравелов» создают с помощью нового «ЭларСкан» «ЭларСкан» в электронный вид уже были переведены коллекции книг «Любен Каравелов», связанные с культурной и социальной жизнью жителей Русе после Освобождения от османского ига. Среди них произведения болгарских писателей, открытки с памятниками, музеями и церквями в Русе, фото-хроники творческих фестивалей 70–80-х годов XX века. Часть цифровых коллекций доступны на сайте библиотеки https://

SAS и Software Group запустили платформу для борьбы с последствиями COVID-19 в Болгарии SAS и Software Group объединили усилия для запуска интегрированной платформы COV.ID. Ее создание стало частью единого плана мер по сдерживанию пандемии, который реализует совет министров Болгарии. Платформа объединяет данные из организаций, работающих с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции: пограничной службы, Министерства внутренних дел, региональных инс

ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку но по данным агентства Reuters, United Group заплатил за компанию 1,2 млрд евро. BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания

Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро ы в Словении, Черногории и Боснии и Герцеговине. Сложная история перепродажи BTC BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания

Эксперта по ИБ арестовали за демонстрацию фатальной бреши в ПО ставители полиции, ИБ-эксперт получил доступ к данным о более 235 тыс. жителей города Стара-Загора (Болгария), в котором проживают приблизительно 330 тыс. человек. Бездействие разработчиков Про

Acronis открыла научно-исследовательский центр в Болгарии для работы над проектами в сферах ИБ, ИИ и блокчейна е рабочие места являются отличным стимулом для возвращения квалифицированных специалистов в страну. Болгария имеет огромный потенциал для развития в высокотехнологическом секторе экономики. Мы

Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера делке CNews сообщила компания Acronis. Acronis планирует расширить штат исследовательского центра в Болгарии до 300 инженеров, инвестировав $50 млн в течение ближайших трех лет, чтобы создать к

Технологии распознавания документов Smart Engines внедряются в Болгарии Решения компании для сканирования и обработки документов и ID карт работают более чем в 300 отелях Болгарии. Интеграция технологий Smart Engines в программный продукт «Passport and ID card Re

Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE Компания Tieto в сотрудничестве с MeaWallet и ее партнерами ABnote и SimplyTapp реализовала проект мобильных бесконтактных платежей на основе технологии HCE (Host-based Card Emulation) в болгарском First Investment Bank AD (Fibank). Внедренное решение соответствует требованиям MasterCard. При этом Fibank стал первым банком в регионе, предоставляющим подобное инновационное решен

«ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора иционное подразделение банка ВТБ). Косарев обвиняет эту компанию в незаконной продаже крупнейшего в Болгарии оператора фиксированной связи и третьего по величине оператора мобильной связи Bulga

ICANN одобрила заявку Болгарии на создание домена .БГ News в «Координационном центре национального домена сети интернет». Заявка на домен .БГ была подана Болгарией около шести лет назад, вскоре после того, как корпорация ICANN приняла стандарты са

ВТБ сбыл с рук болгарского телеком-гиганта дере выступает сам ВТБ. Как пишет газета Sofia Globe, Русев был советником бывшего премьер-министра Болгарии Симеона Саксен-Кобурга, в частности, Русев представил ему будущего министра финансов

ВТБ нашел, кому продать болгарского телеком-гиганта ons Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом сообщило агентство Bloomberg. BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. «ВТБ-Кап

ВТБ избавляется от болгарского телеком-гиганта тал». BTC - крупнейший оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи в Болгарии. Россияне косвенно владеют 33% акций компании. Дефолт по кредиту «ВТБ-Капитал» являе

Партнеру экс-совладельца «Ростелекома» не разрешили купить болгарского телеком-гиганта вой роли в событиях на Украине Константин Малофеев был включен в санкционные списки ЕС (туда входит Болгария) и США. В связи с этим болгарские СМИ подозревали, что Луврье может действовать в ин

ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте m) — крупнейшего оператора фиксированной связи и третьего по величине оператора сотовой телефонии в Болгарии. Продавцом выступил болгарский предприниматель Цветан Василев. Вместе с долей в BTC

В Посольстве Болгарии презентовали марку арии в Москве состоялась презентация марки из совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария «Россия – Болгария: традиции и современность». Выпуск приурочен к 135-летию у

В обращение выходит марка, посвященная установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Болгария я в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария: «Россия – Болгария: традиции и современность». Выпуск приурочен к 135-летию

Сеть платежных терминалов CashTerminal в Болгарии перешла на eKassir нию на январь 2014 г. инфраструктура сети CashTerminal состоит из 400 точек приема платежей по всей Болгарии и включает как платежные терминалы, так и офисы с кассиром. В течение 2014 г. руково

Luxoft открывает офис в Болгарии я на заказной разработке и аутсорсинге ИТ-услуг, объявила об открытии своего двадцатого представительства. Новый офис организации в арендованном помещении с первого марта 2014 г. заработает в столице Болгарии. Как заявили CNews в IBS, сейчас в Софии открыто около двух десятков вакансий. «Команда будет расширяться по мере заполнения позиций, - говорит представитель группы Евгений Кутилов. -

Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сетях Vivacom (Болгария) и Telefonica (Испания). Оператор увеличивает число роуминговых партнеров в целях по

Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии упил болгарского WiMAX-оператора MaxTelecom Max Telecom - не первая телекоммуникационная компания в Болгарии, которую приобрели россияне. В прошлом году государственный банк ВТБ вместе с болгар

У Болгарии появится свой вещательный спутник ируют. Для постройки спутника Bulsatcom возьмет в США около 100 млн евро кредита. В настоящее время Болгария не имеет собственного спутника непосредственного вещания. Для трансляции пакетов и о

Пользователи московского портала госуслуг смогут отправить детей в оздоровительный лагерь «Камчия» в Болгарии за 10% стоимости азрешение на путешествие без сопровождения родителей. Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» в Болгарии принадлежит правительству Москвы. Лагерь расположен в 30 км от Варны на живописном ч

Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта сорциума из российского «ВТБ-Капитал» (подразделение группы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Об этом сообщает болгарское из

Лондонский суд разрешил ВТБ прибрать к рукам болгарского телеком-гиганта om), являющегося основным оператором фиксированной связи и третьим по величине сотовым оператором в Болгарии, сообщает агентство Reuters. Схема предполагает продажу 94% акций компании, из них 7

ВТБ забирает за долги болгарскую связь ы одобрят все условия, сделка должна быть закрыта в сентябре. ВТБ приобретает крупнейшего оператора Болгарии за 737 млн евро BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной телефонной

В Болгарии найдены останки Иоанна Крестителя? азмерах мраморного саркофага, которые подтверждают версию о том, что эти реликвии были доставлены в Болгарию из Константинополя в четвертом веке и, вероятно, подарены местному монастырю; сама ж

Болгарские вампиры: 800 лет с колом в сердце о 800 лет. По оценкам исследователей, захоронениям "вампиров" примерно по 800 лет Находка вызвала в Болгарии большой интерес, и это удивило директора музея Божидара Димитрова. "Мне непонятно, п

Болгарские аутсорсеры победили в конкурсе на финансирование от НР Hewlett-Packard совместно в президентом Болгарии Бойко Борисовым (Boyko Borisov) объявили о расширении сотрудничества в сфере аутсорс

Болгария готовится разместить на своей территории элементы глобальной ПРО США по международной безопасности Эллен Тошер. С болгарской стороны в переговорах также участвуют посол Болгарии в США Елена Поптодорова и командующий ВВС страны генерал-майор Константин Попов. Осн

EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии ракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся территория Болгарии будет в зо

EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии ракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажется в зоне покрытия сети TETRA. В рамках

Разрешена транспортировка ядерных материалов через порт "Кавказ" ла возможность поставлять через морской порт «Кавказ» (Керченский пролив) ядерное топливо для АЭС в Болгарии, минуя Украину. С 2002 года у России возникали проблемы с получением разрешения на ж

«Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше tel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом положительном балансе, то есть без г

РСК "МиГ": болгарский контракт успешно завершён Как сообщает пресс-служба ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», компания завершила работы по контракту с Министерством обороны Болгарии. Контракт предусматривал ремонт и восстановление летной годности 16 истребителей МиГ-29 болгарских ВВС. 24 мая 2009 года самолеты приняли участие в воздушном параде на авиабазе Крумово

Болгарский разработчик ПО обзавелся московским офисом По утверждению руководства компании, наличие локального офиса в значительной степени улучшит коммуникации «Фадаты» с ее россйскими заказчиками и партнерами. «Завоевание» страхового рынка России и СНГ болгарский разработчик начал еще четыре года назад. В настоящее время у компании два крупных заказчика: «Альфа Стархование Жизнь» и «Русский Стандарт Страхование», а ее российскими партнерами «