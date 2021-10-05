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Болгария
Республика


05.10.2021 «Росатом» предложил свои решения «Умного города» в рамках болгаро-российского экономического сотрудничества 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 2
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу 3
31.03.2021 Интернет-омбудсмен России потерял 400 миллионов на оборудовании для загадочного ЦОДа 1
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 3
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 4
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
10.07.2020 Россияне разгромно проиграли европейцам по уровню цифровых навыков 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
08.05.2020 SAS и Software Group запустили платформу для борьбы с последствиями COVID-19 в Болгарии 2
20.01.2020 Konica Minolta обновила систему видеонаблюдения в DB Schenker 2
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями 2
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 3
31.10.2019 Умер основатель советской школы искусственного интеллекта 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 2
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
24.09.2019 Хакер-неудачник за копейки заработал подельникам миллионы и отправился в тюрьму 1
18.09.2019 Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд 4
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 2
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
08.08.2019 Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1

Публикаций - 306, упоминаний - 402

Болгария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 11
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 9
Acronis - Акронис 363 7
Microsoft Corporation 10997 7
Yandex - Яндекс 4098 6
SAP SE 3207 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Facebook 3764 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 5
Google LLC 7124 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Золотая Корона 280 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Samsung Electronics 5627 3
INPAS - ИНПАС 107 3
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 3
Vivacom - Video & Audio Communications 15 3
SEC Consult Services 929 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Крок 1219 2
Vodafone Group 374 2
DXC Technology 17 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
United Group 2 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Viva Telecom 3 2
Spamhaus 14 2
CSC - Corporation 22 2
Ростелеком НСС 48 2
СКБ Контур 416 1
Юнистрим - Unistream 166 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 7
Альфа-Банк 1122 5
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Visa International 1343 3
Western Union 86 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Delta Capital International 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
BC Partners 2 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
Providence Equity Partners 9 2
Marshall Capital Partners 63 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
LafargeHolcim - ЛафаржХолсим 4 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Химпром 5 1
Wasatch Advisors 4 1
H&M 12 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Uber 257 1
FC Barcelona - ФК Барселона - Испанский футбольный клуб 2 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
Золотое яблоко 6 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Совет Европы 27 1
Парламент Грузии 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Правительство РФ 2198 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 62 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 96 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 42 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 98 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
FastCash - метод хищения 3 1
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 11
Acronis Backup 28 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Microsoft Windows 10 6602 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 3
Acronis True Image 35 3
Acronis Active Protection 16 2
Microsoft Office 1916 2
MasterCard MoneySend 39 2
Java - Язык программирования 1166 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Apple iPhone 6 547 2
Linux OS 4236 2
Apple iPad 3263 2
C++ - Язык программирования 284 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 1
Samsung Kies 9 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Microsoft Skype 1459 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Microsoft Azure 1171 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
Apple macOS 921 1
Google Dragonfly 11 1
Белоусов Сергей 217 4
Волков Дмитрий 39 4
Морозов Александр 16 3
Николаев Вячеслав 56 3
Тихомиров Михаил 4 2
Путин Владимир 1820 2
Косарев Дмитрий 11 2
Луврье Пьер 4 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Русев Спас 6 2
Будин Николай 2 2
Короткевич Геннадий 12 2
Кириллов Арсений 2 2
Дроздова Александра 6 2
Малеев Алексей 9 2
Резников Григорий 5 2
Романов Владимир 7 2
Збань Илья 3 2
Лифарь Егор 3 2
Зубарев Илья 20 2
Лощинин Дмитрий 31 2
Христенко Олег 3 2
Малофеев Константин 98 2
Ахмедов Максим 4 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Станкевич Андрей 6 2
Мамонтов Игорь 28 2
Lawrie Mike - Лори Майк 3 2
Сапельников Сергей 100 2
Калинин Николай 5 2
Сергунин Андрей 2 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 3 2
Поспелов Дмитрий 1 1
Борисов Юрий 91 1
Чурсин Игорь 20 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 197
Украина 3344 107
Германия - Федеративная Республика 3606 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 84
Беларусь - Белоруссия 2079 70
Франция - Французская Республика 2109 68
Казахстан - Республика 2618 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 35
Эстония - Эстонская Республика 410 31
Восточная Европа 1667 24
Испания - Королевство 1248 24
Япония 2752 22
Италия - Итальянская Республика 1363 20
Польша - Республика 824 20
Румыния 342 19
Россия - Санкт-Петербург 7056 19
Индия - Республика 2156 17
Сингапур - Республика 808 16
Чехия - Чешская Республика 492 16
Грузия 687 16
Финляндия - Финляндская Республика 811 16
Португалия - Португальская Республика 313 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 15
Австрия - Австрийская Республика 523 15
Литва - Литовская Республика 328 15
Греция - Греческая Республика 313 14
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 13
Нидерланды 969 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 12
Венгрия 290 12
Кипр - Республика 247 12
Бельгия - Королевство 395 12
Латвия - Латвийская Республика 450 11
Хорватия - Республика 118 11
Черногория 86 11
Швеция - Королевство 747 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Русский язык 966 3
Бактериородопсин - Семейство мембранных светочувствительных белков археот 3 2
POI - points of interest 60 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Wikipedia - Википедия 272 2
FT - Financial Times 246 2
NYT - The New York Times 505 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Компьютерра 11 1
СК Пресс 3 1
Царьград - телеканал 7 1
Планета Интернет 4 1
Axel Springer 5 1
PC Magazine - PCMag 39 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CrunchBase 62 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
РИА Новости 654 1
Ведомости 259 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
ZDnet 381 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 441 1
The Verge - Издание 448 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Check Point Research 47 1
Gartner Peer Insights 4 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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