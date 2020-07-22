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Цифровые коллекции болгарской библиотеки «Любен Каравелов» создают с помощью нового «ЭларСкан»

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Библиотека «Любен Каравелов» в городе Русе хранит более 650 тыс. томов и работает над оцифровкой и популяризацией книжного культурно-исторического наследия. На протяжении шести месяцев с помощью «ЭларСкан» в электронный вид уже были переведены коллекции книг «Любен Каравелов», связанные с культурной и социальной жизнью жителей Русе после Освобождения от османского ига. Среди них произведения болгарских писателей, открытки с памятниками, музеями и церквями в Русе, фото-хроники творческих фестивалей 70–80-х годов XX века. Часть цифровых коллекций доступны на сайте библиотеки https://www.libruse.bg/collections. В ближайшее время коллекции «Любен Каравелов» будут полностью переведены в электронный вид.

Новая модель «ЭларСкан» удобна для сканирования старых печатных книг и рукописей, а также современных публикаций. Сканер содержит оптическую систему и RGB-сенсор, обеспечивающие высококачественную оцифровку с возможностью автофокусировки и автоматической настройки на оригиналы различной толщины и текстуры. «ЭларСкан» оснащен универсальной V-образной колыбелью для книг с независимой регулировкой углов открытия и регулируемым углублением для корешка разной толщины. Модель представляет собой полностью автономное устройство с встроенным многофункциональным программным обеспечением для поточного сканирования и последующей обработки электронных изображений. Особенностью «ЭларСкан A2-400КС» является плоское откидное стекло, которое идеально подходит для сканирования редких книг и документов.

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