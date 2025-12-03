Продавец пошел войной на Ozon: Требует через суд разблокировать его кабинет и вернуть 116 миллионов

Интернет-магазин товаров для спорта подал иск в суд против маркетплейса Ozon. Компания привлекла кредиты на десятки миллионов рублей, но после блокировки личного кабинета не смогла рассчитаться с банками. Селлер утверждает, что потерпел убытки на 116 млн руб., а банки ему же предъявили долг в 60 млн руб. Личные дома и участки предпринимателей хотят пустить с молотка.

Иск в суд как жест отчаяния

Как стало известно CNews, в Арбитражном суде Москвы идут разбирательства по иску продавца спортоваторов в интернете ООО «Спортинвест.ит» к основному юрлицу Ozon — ООО «Интернет решения». Компания требует с маркетплейса разблокировать личный кабинет и возместить понесенные убытки в 116 млн руб. Очередное заседание по делу назначено на 8 декабря 2025 г.

Подробности разбирательств не раскрываются. Суд ждет от истца копии платежных поручений, банковских выписок и иных финансовых документов, подтверждающих поступление денежных средств от конечных покупателей на расчетный счет ответчика в оплату товаров, реализованных истцом за период с 15 марта 2024 г. по дату подачи настоящего ходатайства. Также истец должен представить письменную правовую позицию с учетом новых доказательств.

В «Спортинвест.ит» CNews на момент публикации не смогли предоставить комментарий. В Ozon также не ответили на запрос.

В суде Ozon против удовлетворения иска возражал, а само дело начало затягиваться. Заявление было подано еще в феврале 2025 г. За это время селлера уже успели признать банкротом по иску Сбербанка, которому компания задолжала 10 млн руб., в реестр требований кредиторов внесли долги перед «Альфа-банком» на 35 млн руб., переуступленный долг перед МКК «Озон кредит» на 18 млн руб.

Селлер утверждает, что не смог расплатиться с банками из-за блокировки и просил приостановить банкротное дело, так как расчитывает на получение 116 млн руб. с «Интернет решений» в качестве компенсации убытков, и в этом случае погасит долги. Но суд был непреклонен. В октябре 2025 г. должник был признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. В реестр требований внесен долг на 65 млн руб.



Внезапный взлет

Бизнес «Спортинвест.ит» когда-то процветал, на счетах крутились сотни миллионов рублей. Компания, основанная в 2021 г., заявляла «о самом широком ассортименте товаров для спорта в рунете» — 30 тыс. позиций. Продавец работал под брендом «Адмирал спорта». Его совладелица и уже бывший гендиректор — Анхелика Адмирал (также фигурирует в деле как Юлия Мокринская).

На сайте компании указано, что компания развивает оптово-розничные интернет-магазины товаров для спорта. В составе предприятия — собственное производство силовых комплексов. Компания заявляла о серьезных планах на будущее и берегла репутацию, товары проверяли даже на радиоактивность.

«У нас строгие сотрудники отдела качества. Они ведут кропотливую работу с каждым заказом и молниеносно реагируют на ваши отзывы. Товары с рейтингом менее трех звезд, они безжалостно снимают с продажи и далее проводят экспертизу на соответствие исходных характеристик и данных ваших отзывов, вплоть до проверки на радиоактивность. Весь ассортимент проходит многоэтапный контроль», — говорится на сайте «Адмирала спорта».

Компания в 2023 г. увеличила выручку почти в четыре раза, до 96 млн руб., а чистая прибыль возросла с 9 млн до 19 млн руб., свидетельствуют данные «Контур.фокуса». По итогам 2024 г. выручка рухнула до 21 млн, а вот чистая прибыль выросла в пять раз, до 105 млн руб. На счетах скопилась нераспределенная прибыль на 117 млн руб. В 2023 г. компания привлекла заемные средства на 35 млн руб., в 2024 г. они выросли до 56 млн руб.

Селлер также получил помощь от государства. В апреле 2024 г. оформила поручительство на 15 млн руб. от "Корпорации МСП". Но в сентябре 2025 г. поручительство было прекращено.

Теперь у компании настали трудные времена. 2 декабря 2025 г. Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению заявление временно исполняющего обязанности конкурсного управляющего Андрея Семенякова к Анхелике Адмирал (Юлии Мокринской) и Вадиму Шаталову, роль которого в работе компании суд не обозначил. В заявлении тот потребовал признать недействительными цепочку сделок. В частности, перечисление 22 млн руб., 200 тыс. руб., 21,8 млн руб. со счета компании в пользу Шаталова, договора займа на 22 млн руб. между компанией и Мокринской, а также сделок с объектами недвижимости. Личные дома и участки бизнесменов в Краснодаре хотят передать в конкурсную массу.

Мнение экспертов

Как пояснил CNews владелец агентства «Prof commerce», работающего с более чем 1000 магазинами на маркетплейсах WB и Ozon, Дмитрий Спицын, большинство случаев блокировки — это временные меры до устранения нарушений, а не вечные баны.

«Основные причины включают нарушения документов (фиктивные ИП/ООО, поддельные сертификаты, отсутствие маркировки), контрафакт, манипуляции отзывами, обман покупателей, финансовые махинации и логистические сбои», — сообщил эксперт.

По его словам, Ozon не проводит массовые блокировки кабинетов, но регулярно ограничивает аккаунты систематических нарушителей: полные блокировки затрагивают 1–3% активных селлеров в год, а временные ограничения и приостановки — до 10–15%.​ Частота по типам ограничений: временная приостановка карточек — 8–12% селлеров в год, ограничение рекламы — около 10%, частичная блокировка кабинета — 3–5%, полная блокировка с закрытием — 1–3%.​

Спицын говорит, что блокировка кабинета останавливает продажи, замораживает деньги и остатки на складах, вызывая прямые убытки, особенно для крупных селлеров с высокими оборотами.​

«Селлеры несут потери от простоя, штрафов и удержанных средств, что может привести к предбанкротной ситуации, если блокировка совпадает с кредитами.​ Восстановление возможно при доказательствах необоснованности через техподдержку или суд, но шансы зависят от причины; единичные случаи взыскания крупных сумм редки», — пояснил специалист.

Эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Система и масштабирование на МП» Максим Попов говорит, что действия маркетплейса в конечном итоге могут довести до банкротства. Более того, эксперт прогнозирует взрывной рост несостоятельности селлеров из-за агрессивной политики маркетплейсов.

«Я ожидаю огромные волны банкротств в этой сфере, потому что маркетплейсы очень сильно и очень резко подняли все комиссии. Ozon поднял и комиссию дважды, и потом еще поднял затраты на логистику. Они абсолютно неадекватные принимают решения по подъему стоимости своих услуг. И, конечно же, такие действия могут повлиять на селлеров, в том числе доводить многих продавцов до банкротства. И это грозит серьезными последствиями: массовым сокращением рабочих мест, снижением объема выплаченных налогов», — констатировал селлер.

Шансы на победу есть

Управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов считает, что у селлера остались шансы на победу в суде, они зависят от качества подготовки доказательной базы и четкости формулировки требований.

«Есть примеры, когда продавцы взыскивали с маркетплейсов долги. Например, в 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя к маркетплейсу на 954 тыс. руб. Маркетплейс незаконно утилизировал товар продавца без его ведома, и истец требовал взыскать стоимость утерянного товара и услуг по его утилизации. Суд решил, что у маркетплейса не было оснований для утилизации товара, а истец сделал все от него зависящее, чтобы его забрать», — говорит эксперт.

По статистике, за 2023–2024 гг. количество исков к маркетплейсам выросло, при этом как минимум половина дел разрешалась в пользу продавцов полностью или частично. В трех из пяти случаев причиной судебного разбирательства становилась неправомерная блокировка аккаунта, влекущая за собой приостановку выплат и невозможность реализации или возврата товара.

Однако, говорит юрист, и Ozon имеет право подать встречный иск в рамках того же судебного процесса.

«Наиболее частые основания для встречных исков от маркетплейса: требования о взыскании штрафов за нарушение требований к товару, возмещение ущерба, причиненного потребителям некачественным товаром, или убытков от нарушения условий договора продавцом», — заявил Артем Денисов.