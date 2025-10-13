Разделы

Спицын Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ 1
15.07.2016 Ericsson, «Центр 2М», «Взлет» и «Тепло Тюмени» займутся развитием решений в области интернета вещей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Спицын Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Центр2М - Center2М 67 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1585 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 692 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 853 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12819 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2332 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6094 1
Вахрин Вячеслав 3 1
Езык Сергей 7 1
Царгасов Марат 2 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 939 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3729 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

