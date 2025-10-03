Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Фомин Александр


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе 1
10.02.2014 В Иванове представили транспортное приложение УЭК 1
19.02.2010 Истребители МиГ-29К/КУБ приняты на вооружение ВМС Индии 1
07.08.2009 Объем экспорта российских вооружений в 2010 году снизиться не должен 1
16.06.2009 Россия в 2009г. планирует экспорт вооружений на $8 млрд. 1
12.02.2009 Россия предложила Индии купить системы ПВО С-300 1
19.06.2001 В Рунете появился новый мета-поисковик 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Фомин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3283 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 935 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3027 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 414 1
Социальная карта - Social card 249 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 882 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 685 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4213 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9979 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 513 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Фоминенков Александр 1 1
Айги Константин 1 1
Кадакин Александр 2 1
Давлетова Светлана 2 1
Чемезов Сергей 145 1
Мантуров Денис 119 1
Христенко Виктор 43 1
Колмогоров Антон 21 1
Погосян Михаил 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 6
Индия - Bharat 5623 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 542 1
Индия - Карнатака - Бангалор 206 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 332 1
Турция - Анкара 21 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8846 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3645 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2820 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1551 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2496 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3621 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5878 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще