Венесуэла - Боливарианская Республика

Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1

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Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 1

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