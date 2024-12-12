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Венесуэла Боливарианская Республика

Венесуэла - Боливарианская Республика

СОБЫТИЯ


12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил многофункциональную платформу «СКАТ DPI» в сетевую инфраструктуру крупного телеком-оператора в Венесуэле Cable Norte. Решение стало необходимо южноамериканской компании из-за растущего спроса местных жителей и предприятий на высокоскоростной интернет. Для инфраструктуры Cable Norte были

18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы

рая базируется в Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. Самая большая авиакомпания Венесуэлы, которая обслуживает внутренние направления, а также летает по маршрутам в Южной Ам
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут

едоступны пользователям, у которых в настройках учетной записи в качестве страны проживания указана Венесуэла C 2011 г. Adobe предоставляет клиентам доступ к своим продуктам по подписке. Одним

06.08.2019 Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы

ой 2019 г. эксперты Eset зафиксировали более 50 зараженных компьютеров, которые регулярно связывались с C&C-сервером злоумышленников. Большинство атакованных компьютеров принадлежат вооруженным силам Венесуэлы. Под удар попали и другие госучреждения, включая полицейские и образовательные структуры. Эксперты Eset изучили новую версию набора вредоносных инструментов Machete. Злоумышленники ре
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»

Россия спасет Центробанк Венесуэлы Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских сан
01.07.2016 Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы

дставляет собой дистрибутив для настольных компьютеров, основанный на Debian GNU/Linux. С 2011 г. в Венесуэле он имеет статус ОС по умолчанию для госсектора этой страны. На вопрос CNews, в како
29.07.2014 Состоялась церемония памятного гашения марки, посвященной Уго Чавесу

му государственному и военному деятелю – Уго Рафаэлю Чавесу Фриасу, лидеру дружественной нам страны Боливарианской Республики Венесуэла на протяжении 14 лет». После церемонии руководитель Россв
09.12.2013 Венесуэльский проект е-паспорта вызвал политический скандал

льственного проекта, который венесуэльские юристы единогласно назвали «мошенничеством против народа Венесуэлы». История тянется с июля 2011 года, когда правительство Венесуэлы объявило о
17.03.2010 Белоруссия диверсифицирует импорт энергоносителей

ивать газификацию венесуэльских городов и поселков. В течение ближайшего года Белоруссия построит в Венесуэле 3-4 завода по производству тракторов, автомобилей, большегрузных автомобилей, крупн
21.12.2009 ПВО Венесуэлы начнёт борьбу с БПЛА

Президент Венесуэлы Уго Чавес приказал вооруженным силам страны сбивать беспилотные самолеты-разведчики
14.09.2009 На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения

кого района, в населенном пункте выявлены незначительные повреждения зданий и сооружений. На западе Венесуэлы 13 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Asso
06.08.2009 Венесуэла приобретёт российские танки

ства, так как опасается возрастающего военного присутствия США в Колумбии. Об этом заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Он отметил, что могут быть приобретены "несколько танковых батальонов" н
04.05.2009 Ми-35 разбился в Венесуэле

Как сообщает агентство Синьхуа, военный вертолет ВВС Венесуэлы 3 мая во время патрулирования потерпел крушение на границе с Колумбией. 18 человек,
20.04.2009 Венесуэла купила у России ракеты класса "земля-воздух"

ссии ракеты класса "земля-воздух", передает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам У.Чавеса, Венесуэла не стремится стать угрозой ни одному государству, а ракеты предназначены для сугубо
20.02.2009 Softline выходит на латиноамериканский рынок: офис в Венесуэле

Компания Softline объявила об открытии офиса в Венесуэле. Решение об этом шаге было принято после взвешенного всестороннего анализа возможно
02.12.2008 Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие боевые корабли Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал

07.11.2008 Венесуэла в ближайшие 5 лет продолжит закупать вооружения в РФ и КНР

В ближайшие 5 лет Венесуэла продолжит закупать российские и китайские вооружения для предотвращения угрозы со с
17.10.2008 Венесуэла купит в России танки Т-92

орские учения двух стран у берегов Венесуэлы в ноябре 2008 года. Ранее в рамках совместных учений в Венесуэле побывали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.
08.10.2008 Русские построят Уго Чавесу «непревзойденный» WiMAX

удет резко снижаться по мере распространения мобильного WiMAX. «Если же будет реализован и проект в Венесуэле, то это будет первый случай, когда Россия внедряет в Западном полушарии столь высок
30.09.2008 Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC

орации Intel. При этом не исключено, что некоторые детали ноутбуков будут изготавливаться и в самой Венесуэле. Текущий контракт самый масштабный за всю историю Classmate – еще ни в одну страну

22.09.2008 Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы

Ка-27 и самолеты Су-33. Экипаж крейсера состоит из 655 человек. Ранее в рамках совместных учений в Венесуэле побывали два российских бомбардировщика Ту-160, которые во время своего полета уста
03.09.2008 Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC

ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств, не придала должного внима
18.08.2008 Венесуэльский спутник запустит китайская ракета-носитель

оскосмоса со ссылкой на Associated Press, запуск венесуэльского спутника связи Simon Bolivar с помощью китайской ракеты запланирован на 1 ноября нынешнего года. Об этом в воскресенье заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Спутник будет обслуживать несколько латиноамериканских стран.
13.08.2008 В Венесуэле найден череп кинжалозубой кошки

Палеонтолог Асканио Ринкон (Ascanio Rincon) из Института научных исследований Венесуэлы сообщил вчера о находке черепа ископаемой кошки вида Homoterium, относящегося к подсемейству саблезубых тигров и отличающегося от ранее найденных экземпляров этого подсемейства нескол
12.08.2008 В Венесуэле произошло землетрясение

Как сообщает агентство "Синьхуа", землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло 11 августа в 402 км к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса. Эпицентр землетрясения находился в морской акватории в 16 км к северо-западу от города Куманы, столицы штата Сукре, гипоцентр залегал на глубине 4,7 км. Землетрясение продол
04.08.2008 Истребители Су-30 поступили на вооружение Венесуэлы

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, Венесуэла получила 24 истребителя Су-30, купленных в России. Об этом заявил сегодня президент
22.07.2008 Венесуэла намерена стать стратегическим союзником России в военно-технической области

расширение тесных связей с Россией в области нефти и военно-технического сотрудничества. "Россия и Венесуэла должны стать стратегическими союзниками в этих сферах", - заявил У.Чавес по прибыти
04.06.2008 Венесуэла пополнила список апелляций против OOXML

рактовке сроков подачи апелляций, Международная электротехническая комиссия (IEC) приняла апелляцию Венесуэлы. Таким образом, список стран, подавших апелляции, по версии IEC, состоит из ЮАР, Бр
18.12.2007 ДНК-тест праха освободителя Венесуэлы поможет выяснить тайну его смерти

Президент Венесуэлы Уго Чавес предлагает провести эксгумацию останков легендарного южноамериканского ре
13.12.2007 Студенты из Венесуэлы будут обучаться в вузах Беларуси

В белорусских вузах будут обучаться студенты из Венесуэлы, сообщает БЕЛТА. Как сообщил министр образования Александр Радьков, это предусмотре
06.12.2007 Венесуэла намерена вооружаться в России

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Венесуэла планирует закупить в России 12 военных самолетов, в том числе транспортные Ил-76 и

27.08.2007 Венесуэла закупит в России большую партию винтовок

и партии вооружений на сумму $1 млрд. Наложенное администрацией Буша эмбарго на поставки вооружений Венесуэле уже привело к фактическому свертыванию сотрудничества с рядом прежних партнеров Вен
24.07.2007 Венесуэла закупит у Белоруссии вооружение на сумму $1 млрд.

Белоруссия планирует продать Венесуэле вооружение на сумму $1 млрд. Hечь идет о строительстве боевых машин пехоты (БМП), а
16.07.2007 ДДЗ-конфликт Венесуэлы и Израиля приближается к апогею

ы израильской ДДЗ-компании сначала саботировали. а затем вообще категорически отказались поставлять Венесуэле данные дистанционного зондирования. Компания Israel Aerospace Industries стремилась
11.07.2007 Специалисты ВВС Венесуэлы проходят обучение на заводе "Роствертол"

36 специалистов летного и инженерно-технического состава ВВС Венесуэлы проходят обучение на заводе "Роствертол" (Ростов-на-Дону), крупнейшем производителе
06.02.2007 На рынке вооружений Венесуэлы практически полностью воцарилась Россия

и Венесуэлы. Пакет венесуэльских заказов менее чем за два года уже превысил $3 млрд. Как ожидается, Венесуэла разместит заказ на приобретение дополнительной партии российских вертолетов, тактич
04.12.2006 Российские истребители начали прибывать в Венесуэлу

самолеты прибыли в Венесуэлу на борту тяжелого российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Венесуэле будет поставлено в общей сложности 24 истребителя в модификации Су-30МК2 и 30 верто
04.12.2006 Российские истребители начали прибывать в Венесуэлу

самолеты прибыли в Венесуэлу на борту тяжелого российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Венесуэле будет поставлено в общей сложности 24 истребителя в модификации Су-30МК2 и 30 верто
03.07.2006 Начались поставки российских истребителей Су-30 в Венесуэлу

молетов из-за политических разногласий, и венесуэльский президент договорился с Россией о поставках Венесуэле российских истребителей. Несмотря на то, что сделка полностью еще не заключена, У.Ч
03.07.2006 Начались поставки российских истребителей Су-30 в Венесуэлу

молетов из-за политических разногласий, и венесуэльский президент договорился с Россией о поставках Венесуэле российских истребителей. Несмотря на то, что сделка полностью еще не заключена, У.Ч

Публикаций - 321, упоминаний - 423

Венесуэла и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 33
Google LLC 12687 14
Intel Corporation 12811 14
9594 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive - Pivotal Games 12 11
Apple Inc 13154 11
AOL Inc - America Online 1883 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Lenovo Motorola 3566 10
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
МегаФон 10742 9
Oracle Corporation 7074 9
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 8
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 8
Cisco Systems 5372 8
X Corp - Twitter 2938 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Red Hat 1378 8
Pandemic Studios 30 7
Huawei 4675 7
ZTE Corporation 800 7
Adobe Systems 1597 7
EA - Electronic Arts 1317 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
AT&T South - BellSouth 234 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 6
AOL Latin America 18 6
LG Electronics 3735 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Yahoo! 3726 6
Digitel - Digital Telecommunications Philippines 14 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
Zayo Group - 360networks 29 5
Samsung Electronics 11064 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Cisneros Group 12 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Coca-Cola Company 261 5
United Airlines - авиакомпания 95 4
Lockheed Martin 777 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Visa International 1993 3
American Express - Amex 338 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Nike 195 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Caterpillar - 93 2
Telconet Capital 28 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Enron - Enrongate 122 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Prudential Financial 52 2
State Street Global Advisors 36 2
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 2
International Paper 27 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
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КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
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