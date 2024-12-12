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Венесуэла Боливарианская Республика
СОБЫТИЯ
|12.12.2024
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VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле
Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил многофункциональную платформу «СКАТ DPI» в сетевую инфраструктуру крупного телеком-оператора в Венесуэле Cable Norte. Решение стало необходимо южноамериканской компании из-за растущего спроса местных жителей и предприятий на высокоскоростной интернет. Для инфраструктуры Cable Norte были
|18.10.2021
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«Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы
рая базируется в Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. Самая большая авиакомпания Венесуэлы, которая обслуживает внутренние направления, а также летает по маршрутам в Южной Ам
|08.10.2019
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Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут
едоступны пользователям, у которых в настройках учетной записи в качестве страны проживания указана Венесуэла C 2011 г. Adobe предоставляет клиентам доступ к своим продуктам по подписке. Одним
|06.08.2019
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Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы
ой 2019 г. эксперты Eset зафиксировали более 50 зараженных компьютеров, которые регулярно связывались с C&C-сервером злоумышленников. Большинство атакованных компьютеров принадлежат вооруженным силам Венесуэлы. Под удар попали и другие госучреждения, включая полицейские и образовательные структуры. Эксперты Eset изучили новую версию набора вредоносных инструментов Machete. Злоумышленники ре
|17.07.2019
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Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»
Россия спасет Центробанк Венесуэлы Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских сан
|01.07.2016
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Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы
дставляет собой дистрибутив для настольных компьютеров, основанный на Debian GNU/Linux. С 2011 г. в Венесуэле он имеет статус ОС по умолчанию для госсектора этой страны. На вопрос CNews, в како
|29.07.2014
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Состоялась церемония памятного гашения марки, посвященной Уго Чавесу
му государственному и военному деятелю – Уго Рафаэлю Чавесу Фриасу, лидеру дружественной нам страны Боливарианской Республики Венесуэла на протяжении 14 лет». После церемонии руководитель Россв
|09.12.2013
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Венесуэльский проект е-паспорта вызвал политический скандал
льственного проекта, который венесуэльские юристы единогласно назвали «мошенничеством против народа Венесуэлы». История тянется с июля 2011 года, когда правительство Венесуэлы объявило о
|17.03.2010
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Белоруссия диверсифицирует импорт энергоносителей
ивать газификацию венесуэльских городов и поселков. В течение ближайшего года Белоруссия построит в Венесуэле 3-4 завода по производству тракторов, автомобилей, большегрузных автомобилей, крупн
|21.12.2009
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ПВО Венесуэлы начнёт борьбу с БПЛА
Президент Венесуэлы Уго Чавес приказал вооруженным силам страны сбивать беспилотные самолеты-разведчики
|14.09.2009
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На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения
кого района, в населенном пункте выявлены незначительные повреждения зданий и сооружений. На западе Венесуэлы 13 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Asso
|06.08.2009
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Венесуэла приобретёт российские танки
ства, так как опасается возрастающего военного присутствия США в Колумбии. Об этом заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Он отметил, что могут быть приобретены "несколько танковых батальонов" н
|04.05.2009
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Ми-35 разбился в Венесуэле
Как сообщает агентство Синьхуа, военный вертолет ВВС Венесуэлы 3 мая во время патрулирования потерпел крушение на границе с Колумбией. 18 человек,
|20.04.2009
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Венесуэла купила у России ракеты класса "земля-воздух"
ссии ракеты класса "земля-воздух", передает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам У.Чавеса, Венесуэла не стремится стать угрозой ни одному государству, а ракеты предназначены для сугубо
|20.02.2009
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Softline выходит на латиноамериканский рынок: офис в Венесуэле
Компания Softline объявила об открытии офиса в Венесуэле. Решение об этом шаге было принято после взвешенного всестороннего анализа возможно
|02.12.2008
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Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие боевые корабли Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал
|07.11.2008
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Венесуэла в ближайшие 5 лет продолжит закупать вооружения в РФ и КНР
В ближайшие 5 лет Венесуэла продолжит закупать российские и китайские вооружения для предотвращения угрозы со с
|17.10.2008
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Венесуэла купит в России танки Т-92
орские учения двух стран у берегов Венесуэлы в ноябре 2008 года. Ранее в рамках совместных учений в Венесуэле побывали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.
|08.10.2008
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Русские построят Уго Чавесу «непревзойденный» WiMAX
удет резко снижаться по мере распространения мобильного WiMAX. «Если же будет реализован и проект в Венесуэле, то это будет первый случай, когда Россия внедряет в Западном полушарии столь высок
|30.09.2008
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Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC
орации Intel. При этом не исключено, что некоторые детали ноутбуков будут изготавливаться и в самой Венесуэле. Текущий контракт самый масштабный за всю историю Classmate – еще ни в одну страну
|22.09.2008
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Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы
Ка-27 и самолеты Су-33. Экипаж крейсера состоит из 655 человек. Ранее в рамках совместных учений в Венесуэле побывали два российских бомбардировщика Ту-160, которые во время своего полета уста
|03.09.2008
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Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC
ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств, не придала должного внима
|18.08.2008
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Венесуэльский спутник запустит китайская ракета-носитель
оскосмоса со ссылкой на Associated Press, запуск венесуэльского спутника связи Simon Bolivar с помощью китайской ракеты запланирован на 1 ноября нынешнего года. Об этом в воскресенье заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Спутник будет обслуживать несколько латиноамериканских стран.
|13.08.2008
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В Венесуэле найден череп кинжалозубой кошки
Палеонтолог Асканио Ринкон (Ascanio Rincon) из Института научных исследований Венесуэлы сообщил вчера о находке черепа ископаемой кошки вида Homoterium, относящегося к подсемейству саблезубых тигров и отличающегося от ранее найденных экземпляров этого подсемейства нескол
|12.08.2008
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В Венесуэле произошло землетрясение
Как сообщает агентство "Синьхуа", землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло 11 августа в 402 км к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса. Эпицентр землетрясения находился в морской акватории в 16 км к северо-западу от города Куманы, столицы штата Сукре, гипоцентр залегал на глубине 4,7 км. Землетрясение продол
|04.08.2008
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Истребители Су-30 поступили на вооружение Венесуэлы
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, Венесуэла получила 24 истребителя Су-30, купленных в России. Об этом заявил сегодня президент
|22.07.2008
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Венесуэла намерена стать стратегическим союзником России в военно-технической области
расширение тесных связей с Россией в области нефти и военно-технического сотрудничества. "Россия и Венесуэла должны стать стратегическими союзниками в этих сферах", - заявил У.Чавес по прибыти
|04.06.2008
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Венесуэла пополнила список апелляций против OOXML
рактовке сроков подачи апелляций, Международная электротехническая комиссия (IEC) приняла апелляцию Венесуэлы. Таким образом, список стран, подавших апелляции, по версии IEC, состоит из ЮАР, Бр
|18.12.2007
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ДНК-тест праха освободителя Венесуэлы поможет выяснить тайну его смерти
Президент Венесуэлы Уго Чавес предлагает провести эксгумацию останков легендарного южноамериканского ре
|13.12.2007
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Студенты из Венесуэлы будут обучаться в вузах Беларуси
В белорусских вузах будут обучаться студенты из Венесуэлы, сообщает БЕЛТА. Как сообщил министр образования Александр Радьков, это предусмотре
|06.12.2007
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Венесуэла намерена вооружаться в России
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Венесуэла планирует закупить в России 12 военных самолетов, в том числе транспортные Ил-76 и
|27.08.2007
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Венесуэла закупит в России большую партию винтовок
и партии вооружений на сумму $1 млрд. Наложенное администрацией Буша эмбарго на поставки вооружений Венесуэле уже привело к фактическому свертыванию сотрудничества с рядом прежних партнеров Вен
|24.07.2007
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Венесуэла закупит у Белоруссии вооружение на сумму $1 млрд.
Белоруссия планирует продать Венесуэле вооружение на сумму $1 млрд. Hечь идет о строительстве боевых машин пехоты (БМП), а
|16.07.2007
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ДДЗ-конфликт Венесуэлы и Израиля приближается к апогею
ы израильской ДДЗ-компании сначала саботировали. а затем вообще категорически отказались поставлять Венесуэле данные дистанционного зондирования. Компания Israel Aerospace Industries стремилась
|11.07.2007
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Специалисты ВВС Венесуэлы проходят обучение на заводе "Роствертол"
36 специалистов летного и инженерно-технического состава ВВС Венесуэлы проходят обучение на заводе "Роствертол" (Ростов-на-Дону), крупнейшем производителе
|06.02.2007
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На рынке вооружений Венесуэлы практически полностью воцарилась Россия
и Венесуэлы. Пакет венесуэльских заказов менее чем за два года уже превысил $3 млрд. Как ожидается, Венесуэла разместит заказ на приобретение дополнительной партии российских вертолетов, тактич
|04.12.2006
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Российские истребители начали прибывать в Венесуэлу
самолеты прибыли в Венесуэлу на борту тяжелого российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Венесуэле будет поставлено в общей сложности 24 истребителя в модификации Су-30МК2 и 30 верто
|04.12.2006
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Российские истребители начали прибывать в Венесуэлу
самолеты прибыли в Венесуэлу на борту тяжелого российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Венесуэле будет поставлено в общей сложности 24 истребителя в модификации Су-30МК2 и 30 верто
|03.07.2006
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Начались поставки российских истребителей Су-30 в Венесуэлу
молетов из-за политических разногласий, и венесуэльский президент договорился с Россией о поставках Венесуэле российских истребителей. Несмотря на то, что сделка полностью еще не заключена, У.Ч
|03.07.2006
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Начались поставки российских истребителей Су-30 в Венесуэлу
молетов из-за политических разногласий, и венесуэльский президент договорился с Россией о поставках Венесуэле российских истребителей. Несмотря на то, что сделка полностью еще не заключена, У.Ч
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