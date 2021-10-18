Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Венесуэла
Боливарианская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 168
Венесуэла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|Wikipedia - Википедия 276 2
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|Reddit 198 1
|Bloomberg 785 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CoinMarKetCap 14 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|Fortune 95 1
|CNews Analytics 1988 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761112, в очереди разбора - 664801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761112, в очереди разбора - 664801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru