Венесуэла - Боливарианская Республика

VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил многофункциональную платформу «СКАТ DPI» в сетевую инфраструктуру крупного телеком-оператора в Венесуэле Cable Norte. Решение стало необходимо южноамериканской компании из-за растущего спроса местных жителей и предприятий на высокоскоростной интернет. Для инфраструктуры Cable Norte были

«Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы рая базируется в Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. Самая большая авиакомпания Венесуэлы, которая обслуживает внутренние направления, а также летает по маршрутам в Южной Ам

Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут едоступны пользователям, у которых в настройках учетной записи в качестве страны проживания указана Венесуэла C 2011 г. Adobe предоставляет клиентам доступ к своим продуктам по подписке. Одним

Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы ой 2019 г. эксперты Eset зафиксировали более 50 зараженных компьютеров, которые регулярно связывались с C&C-сервером злоумышленников. Большинство атакованных компьютеров принадлежат вооруженным силам Венесуэлы. Под удар попали и другие госучреждения, включая полицейские и образовательные структуры. Эксперты Eset изучили новую версию набора вредоносных инструментов Machete. Злоумышленники ре

Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» Россия спасет Центробанк Венесуэлы Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских сан

Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы дставляет собой дистрибутив для настольных компьютеров, основанный на Debian GNU/Linux. С 2011 г. в Венесуэле он имеет статус ОС по умолчанию для госсектора этой страны. На вопрос CNews, в како

Состоялась церемония памятного гашения марки, посвященной Уго Чавесу му государственному и военному деятелю – Уго Рафаэлю Чавесу Фриасу, лидеру дружественной нам страны Боливарианской Республики Венесуэла на протяжении 14 лет». После церемонии руководитель Россв

Венесуэльский проект е-паспорта вызвал политический скандал льственного проекта, который венесуэльские юристы единогласно назвали «мошенничеством против народа Венесуэлы». История тянется с июля 2011 года, когда правительство Венесуэлы объявило о

Белоруссия диверсифицирует импорт энергоносителей ивать газификацию венесуэльских городов и поселков. В течение ближайшего года Белоруссия построит в Венесуэле 3-4 завода по производству тракторов, автомобилей, большегрузных автомобилей, крупн

ПВО Венесуэлы начнёт борьбу с БПЛА Президент Венесуэлы Уго Чавес приказал вооруженным силам страны сбивать беспилотные самолеты-разведчики

На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения кого района, в населенном пункте выявлены незначительные повреждения зданий и сооружений. На западе Венесуэлы 13 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Asso

Венесуэла приобретёт российские танки ства, так как опасается возрастающего военного присутствия США в Колумбии. Об этом заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Он отметил, что могут быть приобретены "несколько танковых батальонов" н

Ми-35 разбился в Венесуэле Как сообщает агентство Синьхуа, военный вертолет ВВС Венесуэлы 3 мая во время патрулирования потерпел крушение на границе с Колумбией. 18 человек,

Венесуэла купила у России ракеты класса "земля-воздух" ссии ракеты класса "земля-воздух", передает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам У.Чавеса, Венесуэла не стремится стать угрозой ни одному государству, а ракеты предназначены для сугубо

Softline выходит на латиноамериканский рынок: офис в Венесуэле Компания Softline объявила об открытии офиса в Венесуэле. Решение об этом шаге было принято после взвешенного всестороннего анализа возможно

Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие боевые корабли Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал

Венесуэла в ближайшие 5 лет продолжит закупать вооружения в РФ и КНР В ближайшие 5 лет Венесуэла продолжит закупать российские и китайские вооружения для предотвращения угрозы со с

Венесуэла купит в России танки Т-92 орские учения двух стран у берегов Венесуэлы в ноябре 2008 года. Ранее в рамках совместных учений в Венесуэле побывали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.

Русские построят Уго Чавесу «непревзойденный» WiMAX удет резко снижаться по мере распространения мобильного WiMAX. «Если же будет реализован и проект в Венесуэле, то это будет первый случай, когда Россия внедряет в Западном полушарии столь высок

Венесуэла получит самую большую партию Classmate PC орации Intel. При этом не исключено, что некоторые детали ноутбуков будут изготавливаться и в самой Венесуэле. Текущий контракт самый масштабный за всю историю Classmate – еще ни в одну страну

Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы Ка-27 и самолеты Су-33. Экипаж крейсера состоит из 655 человек. Ранее в рамках совместных учений в Венесуэле побывали два российских бомбардировщика Ту-160, которые во время своего полета уста

Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств, не придала должного внима

Венесуэльский спутник запустит китайская ракета-носитель оскосмоса со ссылкой на Associated Press, запуск венесуэльского спутника связи Simon Bolivar с помощью китайской ракеты запланирован на 1 ноября нынешнего года. Об этом в воскресенье заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Спутник будет обслуживать несколько латиноамериканских стран.

В Венесуэле найден череп кинжалозубой кошки Палеонтолог Асканио Ринкон (Ascanio Rincon) из Института научных исследований Венесуэлы сообщил вчера о находке черепа ископаемой кошки вида Homoterium, относящегося к подсемейству саблезубых тигров и отличающегося от ранее найденных экземпляров этого подсемейства нескол

В Венесуэле произошло землетрясение Как сообщает агентство "Синьхуа", землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло 11 августа в 402 км к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса. Эпицентр землетрясения находился в морской акватории в 16 км к северо-западу от города Куманы, столицы штата Сукре, гипоцентр залегал на глубине 4,7 км. Землетрясение продол

Истребители Су-30 поступили на вооружение Венесуэлы Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, Венесуэла получила 24 истребителя Су-30, купленных в России. Об этом заявил сегодня президент

Венесуэла намерена стать стратегическим союзником России в военно-технической области расширение тесных связей с Россией в области нефти и военно-технического сотрудничества. "Россия и Венесуэла должны стать стратегическими союзниками в этих сферах", - заявил У.Чавес по прибыти

Венесуэла пополнила список апелляций против OOXML рактовке сроков подачи апелляций, Международная электротехническая комиссия (IEC) приняла апелляцию Венесуэлы. Таким образом, список стран, подавших апелляции, по версии IEC, состоит из ЮАР, Бр

ДНК-тест праха освободителя Венесуэлы поможет выяснить тайну его смерти Президент Венесуэлы Уго Чавес предлагает провести эксгумацию останков легендарного южноамериканского ре

Студенты из Венесуэлы будут обучаться в вузах Беларуси В белорусских вузах будут обучаться студенты из Венесуэлы, сообщает БЕЛТА. Как сообщил министр образования Александр Радьков, это предусмотре

Венесуэла намерена вооружаться в России Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Венесуэла планирует закупить в России 12 военных самолетов, в том числе транспортные Ил-76 и

Венесуэла закупит в России большую партию винтовок и партии вооружений на сумму $1 млрд. Наложенное администрацией Буша эмбарго на поставки вооружений Венесуэле уже привело к фактическому свертыванию сотрудничества с рядом прежних партнеров Вен

Венесуэла закупит у Белоруссии вооружение на сумму $1 млрд. Белоруссия планирует продать Венесуэле вооружение на сумму $1 млрд. Hечь идет о строительстве боевых машин пехоты (БМП), а

ДДЗ-конфликт Венесуэлы и Израиля приближается к апогею ы израильской ДДЗ-компании сначала саботировали. а затем вообще категорически отказались поставлять Венесуэле данные дистанционного зондирования. Компания Israel Aerospace Industries стремилась

Специалисты ВВС Венесуэлы проходят обучение на заводе "Роствертол" 36 специалистов летного и инженерно-технического состава ВВС Венесуэлы проходят обучение на заводе "Роствертол" (Ростов-на-Дону), крупнейшем производителе

На рынке вооружений Венесуэлы практически полностью воцарилась Россия и Венесуэлы. Пакет венесуэльских заказов менее чем за два года уже превысил $3 млрд. Как ожидается, Венесуэла разместит заказ на приобретение дополнительной партии российских вертолетов, тактич

Российские истребители начали прибывать в Венесуэлу самолеты прибыли в Венесуэлу на борту тяжелого российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Венесуэле будет поставлено в общей сложности 24 истребителя в модификации Су-30МК2 и 30 верто

Российские истребители начали прибывать в Венесуэлу самолеты прибыли в Венесуэлу на борту тяжелого российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Венесуэле будет поставлено в общей сложности 24 истребителя в модификации Су-30МК2 и 30 верто

Начались поставки российских истребителей Су-30 в Венесуэлу молетов из-за политических разногласий, и венесуэльский президент договорился с Россией о поставках Венесуэле российских истребителей. Несмотря на то, что сделка полностью еще не заключена, У.Ч