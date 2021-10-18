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Венесуэла
Боливарианская Республика


18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы 4
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 1
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 3
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 4
06.08.2019 Eset раскрыла детали атаки на военные ведомства Венесуэлы 1
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 6
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
22.08.2018 Нестандартный блокчейн: как современные технологии помогают бездомным горожанам 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
15.05.2018 Более 100 тысяч пользователей заразились вредоносным ПО из Chrome Web Store 1
10.05.2018 Почти треть российских пользователей ежемесячно сталкиваются с киберугрозами 1
12.03.2018 Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов 1
12.03.2018 Приглашение на конференцию «Блокчейн в государственных организациях – реальные шаги от модного тренда к практическому применению» 1
28.02.2018 Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть 1
19.12.2017 Биржа биткоинов обанкротилась после двух ограблений подряд 1
28.11.2017 Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска 1
14.09.2017 Глава JP Morgan предсказал предельный курс биткоина 1
30.05.2017 Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа 1
21.02.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые возможности нашумевшего ботнета Mirai 1
19.08.2016 История связи: Как постсоветские инвесторы вместе с арабами строили сотовый мегахолдинг 1
01.07.2016 Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 1
23.03.2015 Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows 1
13.11.2014 В России начались продажи смартфонов на Firefox OS 1
08.09.2014 Клиентам Softline теперь доступны облачные технологии Amazon Web Service 1
06.09.2014 Торговые связи между Бразилией и РФ могут потребовать развития e-invoicing 1
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
26.08.2014 Mozilla выпустила сверхдешевый смартфон 1
04.08.2014 В почтовое обращение поступила маркированная карточка, посвященная Чемпионату мира «Танковый биатлон – 2014» 2
08.05.2014 Выручка Line Corporation в первом квартале 2014 г. выросла на 14% 1

Публикаций - 116, упоминаний - 168

Венесуэла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 14
АФК Система ПАО 994 3
Google LLC 7148 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 3
Red Hat 665 2
ESET 989 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Facebook 3765 2
Adobe Systems 807 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
APT10 - Хакерская группировка 3 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 3 1
RRC 67 1
Yahoo! 1092 1
Cisco Systems 2040 1
SAP SE 3212 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Samsung Electronics 5666 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Coinbase 24 1
Синтерра - Synterra 565 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
М2М телематика 165 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
LMF 3 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Radware 29 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Ангстрем-М 21 1
Ангстрем-Т 95 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Sony Pictures Entertainment 79 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Аэрофлот 493 2
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Аброс ИК 7 1
Сахатранс 6 1
Трансойл 12 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Авиа Групп 4 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Norsk Hydro ASA 3 1
Стройгаз 2 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Honda 71 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
British Airways - British Midland International 39 1
Saudi Aramco 8 1
Банк Россия 56 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Visa International 1345 1
Газпром ПАО 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Maersk 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Президент США 105 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Правительство РФ 2203 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 1
FastCash - метод хищения 3 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
S7Comm 3 1
C&C - Command and Control server 61 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
Google Android 10751 10
Microsoft Windows 10 6635 7
Microsoft Windows 853 5
Linux OS 4257 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Apple iOS 5742 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Google Chrome - браузер 1117 2
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Symbian OS 776 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
SQL - Язык программирования 433 1
Apple macOS 925 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Apple macOS X 901 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Google Chrome Web Store 37 1
Аскон Компас-3D 63 1
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - United Nations World Food Programme 1 1
Microsoft Office 2007 98 1
Adobe Lightroom 78 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Adobe Illustrator 39 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Adobe InDesign 25 1
Microsoft Windows Live 119 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
HTC Touch - серия смартфонов 28 1
Путин Владимир 1824 3
Касперская Наталья 197 2
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 2 2
Королев Сергей 10 1
Демидов Михаил 125 1
Покровский Иван 46 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 8 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Чернов Роман 3 1
Краснов Роман 6 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
Железняков Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Cheviron Nicholas - Чевирон Николас 1 1
Дуров Николай 17 1
Моисеев Алексей 30 1
Маркин Алексей 4 1
Савельев Виталий 36 1
Давыдов Александр 36 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Волков Дмитрий 39 1
McAfee John - МакАфи Джон 27 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
Дуров Павел 216 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Носков Константин 201 1
Осеевский Михаил 221 1
Рейман Леонид 411 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 23
Индия - Республика 2169 19
Германия - Федеративная Республика 3633 15
Украина 3365 14
Япония 2780 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 10
Франция - Французская Республика 2122 10
Беларусь - Белоруссия 2088 9
Европа 3752 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Казахстан - Республика 2629 7
Бразилия - Федеративная Республика 1125 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Европа Западная 613 5
Иран - Исламская Республика Иран 375 4
Специальный административный район Гонконг 548 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Австрия - Австрийская Республика 527 4
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 4
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 3
Африка 1489 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 3
Бельгия - Королевство 398 3
Таиланд - Королевство 360 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Аргентина - Аргентинская Республика 188 3
Канада 1301 3
Эквадор - Республика 42 3
Австралия - Австралийский Союз 1124 3
Восточная Европа 1678 3
Ирландия - Республика 363 3
Сингапур - Республика 808 3
Дания - Королевство 371 3
Финляндия - Финляндская Республика 816 3
Болгария - Республика 306 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Wikipedia - Википедия 276 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Reddit 198 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CoinMarKetCap 14 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Fortune 95 1
CNews Analytics 1988 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761112, в очереди разбора - 664801.
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