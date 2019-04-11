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Эквадор Республика
СОБЫТИЯ
|11.04.2019
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Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции
нж (Julian Assange) был арестован после того, как ему отказались предоставлять убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил последние семь лет. Об этом сообщила The New York Times со ссы
|07.08.2014
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Эквадор запускает первый в мире «государственный биткоин»
иртуальной валютой. Запустить валюту власти планируют в октябре 2014 г. Сейчас собственной валюты у Эквадора нет. С 2000 г. в качестве платежного средства в государстве используется доллар США.
|03.12.2012
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Российские биометрические технологии помогут Эквадору в поимке преступников
ще. В базе общегосударственного масштаба собраны и хранятся записи голосов и фотографии лиц граждан Эквадора, привлеченных к уголовной ответственности. В случае если в ходе расследования дела п
|09.03.2010
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Иран построит в Эквадоре две электростанции
ента Ирана Мохаммада Резы Рахими с посетившим Тегеран с официальным визитом первым ыице-президентом Эквадора Лениным Морено. Информации о локализации электростанций, мощности и сроках их возвед
|03.09.2008
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Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC
ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств,
|29.07.2008
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В Эквадоре активизировался вулкан Ревентадор
Последний раз Ревентадор извергался в ноябре 2002г. Тогда один человек погиб и 16 получили ранения. Эквадор расположен в сейсмически опасной зоне - на территории страны находится множество акти
|15.07.2008
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В Эквадоре активизировался вулкан "Огненное горло"
ый вулкан Тунгурахуа находится в центральных Андах, приблизительно в 135 км к юго-западу от столицы Эквадора Кито. Его имя переводится с местного языка как "огненное горло". Тунгурахуа также бы
|10.01.2003
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В Эквадоре будет выдана третья лицензия на мобильную связь
конкурент получит более широкий диапазон частот по более низким расценкам. Решением Верховного суда Эквадора иск был признан неправомерным. Подписание контракта с новым оператором мобильной свя
|29.04.2002
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Эквадор откладывает продажу лицензий на мобильную связь до июня
мпаний, однако их названия не раскрываются. Планируемый аукцион является частью плана правительства Эквадора по привлечению частных инвестиций в телекоммуникационный сектор страны после неудачн
|09.01.2002
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Эквадор проведет аукцион лицензий на предоставление услуг стационарной беспроводной связи
Правительство Эквадора намерено провести аукцион по продаже частот мобильной связи в рамках приватизации телекоммуникационного сектора страны. После неудачной попытки продать принадлежащие государству телефо
Эквадор и организации, системы, технологии, персоны:
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