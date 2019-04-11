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Эквадор Республика

Эквадор - Республика

СОБЫТИЯ


11.04.2019 Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции

нж (Julian Assange) был арестован после того, как ему отказались предоставлять убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил последние семь лет. Об этом сообщила The New York Times со ссы
07.08.2014 Эквадор запускает первый в мире «государственный биткоин»

иртуальной валютой. Запустить валюту власти планируют в октябре 2014 г. Сейчас собственной валюты у Эквадора нет. С 2000 г. в качестве платежного средства в государстве используется доллар США.
03.12.2012 Российские биометрические технологии помогут Эквадору в поимке преступников

ще. В базе общегосударственного масштаба собраны и хранятся записи голосов и фотографии лиц граждан Эквадора, привлеченных к уголовной ответственности. В случае если в ходе расследования дела п
09.03.2010 Иран построит в Эквадоре две электростанции

ента Ирана Мохаммада Резы Рахими с посетившим Тегеран с официальным визитом первым ыице-президентом Эквадора Лениным Морено. Информации о локализации электростанций, мощности и сроках их возвед
03.09.2008 Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC

ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию агентств,
29.07.2008 В Эквадоре активизировался вулкан Ревентадор

Последний раз Ревентадор извергался в ноябре 2002г. Тогда один человек погиб и 16 получили ранения. Эквадор расположен в сейсмически опасной зоне - на территории страны находится множество акти
15.07.2008 В Эквадоре активизировался вулкан "Огненное горло"

ый вулкан Тунгурахуа находится в центральных Андах, приблизительно в 135 км к юго-западу от столицы Эквадора Кито. Его имя переводится с местного языка как "огненное горло". Тунгурахуа также бы
10.01.2003 В Эквадоре будет выдана третья лицензия на мобильную связь

конкурент получит более широкий диапазон частот по более низким расценкам. Решением Верховного суда Эквадора иск был признан неправомерным. Подписание контракта с новым оператором мобильной свя
29.04.2002 Эквадор откладывает продажу лицензий на мобильную связь до июня

мпаний, однако их названия не раскрываются. Планируемый аукцион является частью плана правительства Эквадора по привлечению частных инвестиций в телекоммуникационный сектор страны после неудачн
09.01.2002 Эквадор проведет аукцион лицензий на предоставление услуг стационарной беспроводной связи

Правительство Эквадора намерено провести аукцион по продаже частот мобильной связи в рамках приватизации телекоммуникационного сектора страны. После неудачной попытки продать принадлежащие государству телефо

Публикаций - 123, упоминаний - 138

Эквадор и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 25
Google LLC 12688 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Microsoft Corporation 25775 7
МегаФон 10742 6
X Corp - Twitter 2938 4
Apple Inc 13154 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
America Movil 55 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11064 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 2
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 2
Occel 3 2
Conecel 9 2
Ростелеком 10948 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Telegram Group 2940 2
AT&T Inc 1725 2
Lenovo Motorola 3566 2
Deutsche Telekom 954 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
JCB International 146 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Tessi 9 1
Puma - Пума 50 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
UK Westminster Magistrates' Court - Вестминстерский магистратский суд 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ЦРТ Voice2Med 38 6
Google Android 15243 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Apache OpenOffice 490 3
ЦРТ Визирь 39 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 2
Smart Engines - GreenOCR 45 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - СберЧат - чат-бот 7 2
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 2
ЦРТ VoiceKey Platform 20 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 2
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 2
SafenSoft - TPSecure 14 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 4170 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Дырмовский Дмитрий 149 19
Correa Rafael - Корреа Рафаэль 4 4
Сачков Илья 126 2
Настасенко Марина 9 2
Хрулев Андрей 17 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 2
Поволоцкий Владислав 21 2
Lederman Leon - Ледерман Леон 3 2
Арлазаров Владимир 290 2
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 2
Козлов Дмитрий 25 2
Евраев Михаил 266 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Аникин Леонид 61 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
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Калинин Дмитрий 38 1
Наумов Виктор 126 1
Бутерин Виталий 30 1
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Курапеев Дмитрий 7 1
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