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Шляхто Евгений


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Искусственный интеллект поможет поддерживать здоровье человека на каждом этапе жизни 1
07.06.2024 GigaChat станет студентом Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова 1
13.02.2024 Нейросетевая модель Сбербанка прошла итоговую аттестацию на квалификацию «врач» 1
15.06.2023 Врачи Центра Алмазова заполнили более 17 тыс. медпротоколов с помощью голоса 1
12.04.2021 Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение» 1
17.09.2019 «Швабе» представил новый формат медицинской консультации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шляхто Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 34 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3308 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1603 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3507 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 551 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 29 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 415 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 344 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 175 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1857 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1237 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1602 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5295 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1051 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1653 1
СалютДевайсы - GigaChat 236 2
ЦРТ Voice2Med 38 1
Жданов Сергей 30 2
Шаменков Дмитрий 1 1
Эргашев Олег 1 1
Путин Владимир 3237 1
Скворцова Вероника 69 1
Ожгихин Иван 31 1
Багненко Сергей 1 1
Кох Владимир 5 1
Баранов Владислав 1 1
Казарин Станислав 175 1
Дырмовский Дмитрий 135 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 4
Россия - РФ - Российская федерация 148539 3
Эквадор - Республика 116 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
Ближний Восток 2981 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10138 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9028 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 2
Экзамены 443 2
Образование в России 2293 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4493 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2807 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2557 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Философия - Philosophy 460 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9025 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1265 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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