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Шляхто Евгений
УПОМИНАНИЯ
Шляхто Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
|Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
|Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
|СалютДевайсы - GigaChat 236 2
|ЦРТ Voice2Med 38 1
|Жданов Сергей 30 2
|Шаменков Дмитрий 1 1
|Эргашев Олег 1 1
|Путин Владимир 3237 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Багненко Сергей 1 1
|Кох Владимир 5 1
|Баранов Владислав 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Дырмовский Дмитрий 135 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 4
|Россия - РФ - Российская федерация 148539 3
|Эквадор - Республика 116 1
|Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
|Ближний Восток 2981 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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