ИИ-модель «Сбера» поможет врачам анализировать здоровье сердца пациентов

Индустрия здоровья «Сбера», центр практического искусственного интеллекта «Сбера» и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова создали модель искусственного интеллекта «Сердце». Эта технология помогает врачам быстро и точно оценить состояние сосудов сердца. Разработка выполнена силами лаборатории центра практического ИИ «Сбера» в партнёрстве с индустрией здоровья.

Модель анализирует медицинские снимки (коронограммы) в формате DICOM, распознавая места сужений, закупорок и другие нарушения в сосудах. Затем рассчитывается индекс SYNTAX Score — числовой показатель, отражающий степень тяжести поражения сосудов сердца. Врачи используют его, чтобы выбрать наиболее подходящий метод лечения: хирургическое вмешательство или установку стентов. Точность модели при подсчёте балла Syntax Score составляет 94,74%, что является высокой точностью для ИИ-моделей в медицинской диагностике.

Для обучения модели использовались тысячи изображений сосудов, полученных в центре им. В. А. Алмазова и Тюменском кардиологическом научном центре.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Создавая модель «Сердце» вместе с центром Алмазова, мы решили проблему ручной обработки множества снимков. Система автоматически анализирует снимки и экономит время врачей на подсчёт показателей SYNTAX Score. Результат получается точный и быстрый, исключаются расхождения из-за разных методик измерения. Использование этой модели ускорит начало лечения, уменьшив риск осложнений и повторных операций».

Евгений Шляхто, генеральный директора ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, отметил: «Разработанная модель — это наш первый совместный шаг со «Сбером» по созданию ансамбля моделей стратификации и управления сердечно-сосудистыми рисками. Технологии ИИ позволяют не только помочь врачу оценить текущую клиническую ситуацию, но и сформировать прогноз и тактику на годы, а иногда и на десятилетия вперёд».