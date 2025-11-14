Разделы

ПО Софт
|

ИИ-модель «Сбера» поможет врачам анализировать здоровье сердца пациентов

Индустрия здоровья «Сбера», центр практического искусственного интеллекта «Сбера» и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова создали модель искусственного интеллекта «Сердце». Эта технология помогает врачам быстро и точно оценить состояние сосудов сердца. Разработка выполнена силами лаборатории центра практического ИИ «Сбера» в партнёрстве с индустрией здоровья.

Модель анализирует медицинские снимки (коронограммы) в формате DICOM, распознавая места сужений, закупорок и другие нарушения в сосудах. Затем рассчитывается индекс SYNTAX Score — числовой показатель, отражающий степень тяжести поражения сосудов сердца. Врачи используют его, чтобы выбрать наиболее подходящий метод лечения: хирургическое вмешательство или установку стентов. Точность модели при подсчёте балла Syntax Score составляет 94,74%, что является высокой точностью для ИИ-моделей в медицинской диагностике.

Для обучения модели использовались тысячи изображений сосудов, полученных в центре им. В. А. Алмазова и Тюменском кардиологическом научном центре.

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Создавая модель «Сердце» вместе с центром Алмазова, мы решили проблему ручной обработки множества снимков. Система автоматически анализирует снимки и экономит время врачей на подсчёт показателей SYNTAX Score. Результат получается точный и быстрый, исключаются расхождения из-за разных методик измерения. Использование этой модели ускорит начало лечения, уменьшив риск осложнений и повторных операций».

Евгений Шляхто, генеральный директора ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, отметил: «Разработанная модель — это наш первый совместный шаг со «Сбером» по созданию ансамбля моделей стратификации и управления сердечно-сосудистыми рисками. Технологии ИИ позволяют не только помочь врачу оценить текущую клиническую ситуацию, но и сформировать прогноз и тактику на годы, а иногда и на десятилетия вперёд».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Антихрупкость — способность ИT инфраструктуры становиться сильнее после каждого удара

Microsoft нанесла тяжелейший удар по россиянам. Закрыта лазейка для быстрой активации Windows за 0 рублей

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Россияне создают таинственный процессор на китайских ядрах

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/