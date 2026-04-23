Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android

Китайские производители смартфонов решили работать вместе над усовершенствованием ОС Android американской компании Google. Это будет полноценный квинтет – сообща будут работать Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo. Они хотят сделать Android более стабильным и менее требовательным к «железу».

Тот же Android, только лучше

Компании Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo объединили усилия с целью решения проблемы с нестабильной работой ОС Android, периодическими просадками производительности и с другими недостаткам этой ОС, включая быстрый расход заряда АКБ. Как пишет портал Gizmochina, они хотят внедрить новый механизм взаимодействия системы с оперативной памятью.

Перечисленные компании, кроме Huawei, годами выпускают смартфоны на базе Android с сервисами Google (Drive, Mail, YouTube и пр.) внутри. Все они – китайские, а сама Android принадлежит американскому интернет-гиганту Google, который охотно поддерживает антикитайские санкции в рамках торговой войны между США и Китаем.

К примеру, весной 2019 г. он запретил Huawei интегрировать сервисы Google в свои Android-смартфоны, в результате чего Huawei быстро превратилась из одного из лидеров глобального мобильного рынка в едва заметного игрока.

Что задумал Китай

Альянс китайских компаний заявил о скором дебюте нового унифицированного стандарта управления памятью в Android-смартфонах, доступ к которому получат разработчики приложений под эту ОС, пишет Gizmochina. Они утверждают, что нововведение будет интегрировано в систему Android 17, которую Google планирует показать в мае 2026 г.

Фото: mammela / Pixabay Недостатков, несмотря на общемировую популярность, у Android в избытке

Цель инициативы китайских вендоров состоит в том, чтобы приложения использовали память более ответственно, независимо от того, на каком телефоне Android они работают. Это позволит им не тормозить ни на флагманских мобильниках, ни на телефонах самого базового уровня.

Что изменится

Нынешние реалии таковы, что современные приложения могут «летать» на топовых устройствах и «тормозить» на дешевых телефонах. Да и сами приложения с течением времени становятся все «тяжелее», отмечают в Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo.

Мобильный софт начинает требовать больше оперативной памяти. Масла в огонь подливают и фирменные интерфейсы компаний, устанавливающиеся поверх чистой ОС Android – к примеру, у Xiaomi это HyperOS, которая в конце 2023 г. пришла на смену MIUI.

Такие оболочки хоть и выглядят почти одинаково, но ведут себя в системе совершенно по-разному. У одних производителей они легковесные и не требуют много ОЗУ, у других же они и работают медленнее, и памяти потребляют ощутимо больше.

Эти шероховатости и стремится победить альянс китайских вендоров. Компании утверждают, что ныне происходящее приводит к увеличению затрат на разработку, продлению циклов тестирования и, в конечном итоге, к ухудшению пользовательского опыта. Это проявляется в таких проблемах, как закрытие приложений в фоновом режиме, перегрев телефонов или снижение производительности со временем.

Вперед, к совместному результату

Xiaomi, Oppo и Vivo – это одни из крупнейших игроков на мировом рынке смартфонов. В России их мобильники тоже пользуются большим спросом, так что влияние на рынок у них есть.

К тому же Oppo и Vivo входят в китайский холдинг ВВК, где также числятся компании Realme и OnePlus – не менее известные производители смартфонов. Не исключено, что их инженеры тоже примут участие в процессе улучшения Android.

Google со своей стороны тоже пытается починить алгоритмы взаимодействия Android с оперативной памятью. К примеру, в грядущей Android 17 она реализовала более четкие ограничения на использование ОЗУ в зависимости от общего объема оперативной памяти устройства

Времени почти не осталось

Инициатива китайских вендоров состоит их трех основных частей. Первая –это единый стандарт, определяющий, сколько памяти должны использовать приложения.

Вторая часть – это более интеллектуальная система уведомлений, которая предупреждает приложения о нехватке памяти, чтобы они могли освободить ресурсы до того, как система вмешается.

Третья часть – это набор контекстных правил, определяющих, когда и как должны отображаться уведомления о нехватке памяти.

Разработчики приложений должны будут адаптировать свои приложения к новым требованиям не позднее 30 июня 2026 г. Альянс китайских компаний заявляет, что предоставит всю необходимую документацию и техническую поддержку для облегчения перехода.