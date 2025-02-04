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Жданов Сергей



04.02.2025 GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах здоровья сердца 1
21.10.2024 Сбербанк: менее чем через три года каждый врач в России будет использовать в своей работе искусственный интеллект 1
17.10.2024 ИИ-решения Сбербанка и правительства Москвы помогли терапевтам московских поликлиник поставить более 17 млн диагнозов 1
17.09.2024 «СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества 1
23.07.2024 GigaChat стал помощником фармацевта в «Сбер Еаптеке» 1
27.06.2024 Сбербанк разрабатывает мультимодального медицинского диагностического ассистента на базе GigaChat 1
18.06.2024 Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам в Карачаево-Черкесии 1
07.06.2024 GigaChat станет студентом Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова 1
22.05.2024 Разработанный Сбербанком и правительством Москвы цифровой помощник помог терапевтам столичных поликлиник поставить 14 млн диагнозов 1
17.05.2024 «Сбер» и «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для повышения скорости разработки лекарственных препаратов 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
13.02.2024 Нейросетевая модель Сбербанка прошла итоговую аттестацию на квалификацию «врач» 1
21.12.2023 Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии 1
05.12.2023 В России разработают цифрового компаньона для пожилых 1
30.11.2023 Сбербанк делает следующий шаг в развитии онлайн-медицины 1
07.09.2023 Диагностический ассистент «Аида» на базе искусственного интеллекта появится во всех взрослых поликлиниках Москвы 1
13.06.2023 «Сбер» запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье 1
24.03.2023 ИИ-алгоритмы «Сбера» будут использоваться в Кыргызстане для анализа медицинских снимков 1
15.02.2017 Softline проанализировала использование ПО Microsoft в «Востокцементе» 1
16.07.2007 Сергей Матвиенко усилил контроль за «Метрокомом» 1
13.07.2007 «Метроком» возглавит новый генеральный директор 1
12.07.2007 «Синтерра» купила «Петерстар» 1
04.07.2007 Связь в бюджетном жилье власти отдают «своим» 1
28.04.2007 Корпоративная связь: Москва наступает на Питер 1
13.02.2007 «Метроком» занялся домашними сетями 1
23.12.2005 "Комстар" занялся "Конверсией" 1
15.09.2005 "Комстар" скупает активы Ходорковского 1
08.07.2005 Власти не дадут распродать телеком-активы Ходорковского 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Жданов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Metrocom - Метроком 89 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Питерская группа связистов 434 3
Раском - Rascom 47 2
ВестКолл - WestCall 90 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 2
Цифра ГК 2433 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Microsoft Corporation 24643 1
Softline - Софтлайн 2826 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
АФК Система ПАО 1797 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 60 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 121 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
ВЭБПлас 38 1
Элтел Нетворкс 57 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
МТС - Система Телеком 235 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Сайберия 4 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
ИИ-Технологии 109 1
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 17
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Менатеп - Menatep 38 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Востокцемент 12 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 41 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Сбер - Еаптека 33 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
First National Holdings 39 1
Траско - Trasko 32 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Genotek - Генотек 14 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1378 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3017 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 3
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 56 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 527 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2977 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6254 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1484 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 539 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4674 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1021 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7110 1
Мобильная связь - голосовые услуги 318 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10784 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
СалютДевайсы - GigaChat 193 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 4
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
FitStars - Фитстарс 4 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 471 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 1
Брюквин Юрий 299 4
Овчинников Борис 129 3
Кусков Денис 221 2
Ходорковский Михаил 43 2
Тихонова Виктория 14 2
Рабовский Семен 32 2
Островский Константин 2 2
Ракова Анастасия 34 2
Шляхто Евгений 5 2
Слизень Виталий 242 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Анкилов Константин 107 1
Сергеев Михаил 108 1
Крутских Сергей 7 1
Кравчук Илья 16 1
Киселев Константин 12 1
Цивирко Евгений 3 1
Максаков Евгений 3 1
Саяпина Елена 41 1
Матвиенко Сергей 5 1
Невзлин Леонид 4 1
Кулибанова Виктория 3 1
Баатырова Гулнара 1 1
Багненко Сергей 1 1
Шаманов Казим 1 1
Мещерякова Анна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3100 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 2
Россия - СФО - Новосибирск 4308 2
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
Украина 7619 1
Россия - ПФО - Саратовская область 731 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1266 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 287 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 22 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8698 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9829 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4371 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4814 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4676 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3661 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1254 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1227 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 75 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 176 1
Образование в России 2206 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 697 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2761 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Рустелеком ТК 304 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 164 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
РАН - Российская академия наук 1876 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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