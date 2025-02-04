Жданов Сергей
Жданов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Брюквин Юрий 299 4
|Овчинников Борис 129 3
|Кусков Денис 221 2
|Ходорковский Михаил 43 2
|Тихонова Виктория 14 2
|Рабовский Семен 32 2
|Островский Константин 2 2
|Ракова Анастасия 34 2
|Шляхто Евгений 5 2
|Слизень Виталий 242 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Анкилов Константин 107 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Крутских Сергей 7 1
|Кравчук Илья 16 1
|Киселев Константин 12 1
|Цивирко Евгений 3 1
|Максаков Евгений 3 1
|Саяпина Елена 41 1
|Матвиенко Сергей 5 1
|Невзлин Леонид 4 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Баатырова Гулнара 1 1
|Багненко Сергей 1 1
|Шаманов Казим 1 1
|Мещерякова Анна 8 1
|Рустелеком ТК 304 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 3
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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