Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

GigaChat стал помощником фармацевта в «Сбер Еаптеке»

В контакт-центре «Сбер Еаптеки» начал работу «Цифровой помощник фармацевта», разработанный центром индустрии здоровья Сбербанка на базе нейросетевой модели GigaChat.

Сервис позволит клиентам «Сбер Еаптеки» получать поддержку по фармацевтическим вопросам — подбору препаратов, графику приема, противопоказаниям и побочным эффектам. Цифровой помощник автоматически формирует ответ на запрос, а оператор контакт-центра оценивает качество сформированного ответа и после проверки отправляет его клиенту. Подключение сервиса позволит сократить время ожидания ответа фармацевта, а также снизит нагрузку на сотрудников контакт-центра.

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
Импортонезависимость

Теперь обновление инструкций для консультаций клиентов будет происходить автоматически. Благодаря используемым технологиям модель оперативно получает информацию о новых лекарствах, таким образом предоставляемые сведения полностью соответствуют последним изменениям на фармрынке.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Внедрение GigaChat API в работу компаний индустрии здоровья «Сбера» — важнейшее направление в развитии навыков искусственного интеллекта, разрабатываемых в нашем центре. Мы уверены, что использование больших языковых моделей является самым перспективным способом улучшить качество и скорость нашей работы на благо человека».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Путин поручил улучшить работу ИТ-сервисов для спорта

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024