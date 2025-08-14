Разделы

Сбер Еаптека

Сбер - Еаптека

СБЕР ЕАПТЕКА – одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 250 658 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 250 658 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 250 658 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
14.11.2024 В третьем квартале 2024 г. россияне стали чаще покупать лекарства с доставкой из аптек 2
21.10.2024 «МегаФон»: москвичи раскупают лекарства онлайн 1
23.07.2024 GigaChat стал помощником фармацевта в «Сбер Еаптеке» 2
14.05.2024 Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 5
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
01.03.2024 Основатель «Еаптека» проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения Kampus 1
17.10.2023 Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн» 1
05.10.2023 «Яндекс» расширил рекламный инвентарь видеобаннером в «Поиске» 1
18.09.2023 «Сбер еаптека» первая среди аптек запускает новый сервис оплаты «Плати частями» 3
10.08.2023 «Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS 2
13.06.2023 «Сбер» запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье 2
03.11.2022 «Сбер еаптека» внедрила безбумажный кадровый документооборот HRlink 4
27.10.2022 «Сбер еаптека» расширила продажу лекарств через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет» 5
27.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России 4
25.10.2022 В восьми регионах СЗФО внедрили цифровые сервисы здравоохранения «Сбера» 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP 1
30.06.2022 Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT 2
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 2
27.04.2022 Не SAPом единым. Российский HR-tech разработчик ForPeople внедрил цифровую оргструктуру для СБЕР ЕАПТЕКИ 5
18.04.2022 Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США 1
22.02.2022 «Сбермегамаркет» в IV квартале увеличил оборот в 7,4 раза до 18,3 млрд рублей 1
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России 1
07.02.2022 Исследование: аудитория онлайн-аптек выросла на 42% 6
16.12.2021 Цифровая медицина в «Деревне будущего»: запуск цифрового фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии 1
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 2
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 2
28.04.2021 Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 10
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 1
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 5
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 5
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 3
12.08.2020 «Тинькофф оплата» подключила интернет-эквайринг для «Еаптеки» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 87

Ведомости 1124 3
Forbes - Форбс 879 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 251 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 1
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
