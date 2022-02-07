Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России

3 февраля 2022 г. в режиме видеоконференции состоялась встреча Президента России Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Важной темой для обсуждения стало принятие закона «Об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в России».

В мероприятии приняли участие представители региональных отделений, генерального и координационного советов «Деловой России», в числе которых владельцы крупнейших российских компаний и члены экспертного сообщества. В повестке встречи – вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования.

«Минэкономразвития совместно с Минздравом России и Правительством Москвы разработало такой законопроект, который позволяет доставлять рецептурные лекарственные препараты в рамках экспериментального режима в пилотных регионах России. Этот закон не только позволит снизить цены и повысить доступность лекарственных препаратов, но и действительно поможет ограничить распространение инфекции, потому что сейчас и инфицированные, и те, кто в зоне риска, хронические больные, вынуждены ходить в аптеку за рецептурными лекарственными препаратами, а они содержатся более чем в 70 % заказов», – отметил основатель компании «Сбер Еаптека» и руководитель комитета по медицине в «Деловой России» Антон Буздалин.

Этот закон – совместный проект с пациентскими организациями, врачебным сообществом, «Деловой Россией» и «Единой Россией». Он уже согласован со всеми ведомствами и буквально на днях был внесен в Правительство. У нас огромная просьба поддержать этот законопроект, повысить ему приоритет и по возможности принять уже в ближайшие месяцы, потому что мы действительно считаем, что сейчас это особенно актуально.

Разумеется, доставка будет разрешена только для маркированных лекарственных препаратов и только в рамках электронного рецепта.

«Электронный рецепт сейчас уже работает в рамках льготных лекарств во всех регионах России, а в прогрессивных регионах, в десятках регионов, уже внедрен и в коммерческом сегменте. Мы считаем, что Минздраву России сейчас необходимо разработать единый федеральный реестр электронных рецептов и обязать региональных операторов электронных рецептов передавать в него все врачебные назначения, чтобы больные люди, которые перемещаются, переезжают из региона в регион, или те хронические больные, кто едет в отпуск, могли купить лекарства, выписанные в другом регионе. Также единый федеральный реестр позволит Минздраву видеть все врачебные назначения и анализировать их по медицинским показаниям в рамках всей системы здравоохранения, таким образом замыкая контрольный цикл между производством и потреблением лекарств», – сказал Антон Буздалин.

Помимо той работы, которая делается в больницах и в лекарственном обеспечении идет цифровая трансформация. За время пандемии была внедрена маркировка лекарств, которая позволила побороть контрафакт. Активно внедряются электронные рецепты, которые позволяют контролировать продажу рецептурных лекарственных препаратов.

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко поддержал предложение Антона Буздалина и ходатайствовал о принятии федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в России».

Немаловажно, что экспериментальный правовой режим (ЭПР) направлен на расширение возможностей проведения телемедицинских консультаций, повышение доступности медицинской помощи: постановку первичного ‎и (или) окончательного диагноза путем проведения телемедицинских консультаций; оказание телемедицинских услуг при оказании плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи, назначение и коррекция ранее назначенного лечения.

Следует отметить, что демонстрация экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций (ЭПР) для проведения исследований в области применения лекарственных препаратов пациентами состоялось на территории инновационного центра «Сколково» в августе 2021 г. ЭПР предполагает обработку больших медицинских данных в обезличенном виде с соблюдением мер по минимизации рисков их утечки.

Проводимые в рамках ЭПР исследования позволят расширить знания о лекарственных препаратах, в том числе вакцинах, об их эффективности и безопасности. Результаты таких исследований представляют интерес для медицинских, фармацевтических, научно-исследовательских и ИТ-организаций. Доработка программных документов ведется ООО «Дата матрикс» совместно с Минэкономразвития для запуска проекта в ближайшее время.