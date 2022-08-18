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Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка

СОБЫТИЯ


18.08.2022 В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности

«Юсонтек», разработчик портативного монитора «Илифия» для дистанционной диагностики беременных, поставила первую партию устройств в Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», реорганизованный в Городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева. Прибор подходит для использования как в больницах, так и в домашних условиях. Решение о закупке было прин
27.02.2020 «Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города»

Российский системный интегратор «Техносерв» объявил о завершении проекта по созданию в Новомосковске (Тульская область) элементов «Умного города». «Техносерв» внедрил в Новомоск
16.09.2019 ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке

ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) и сервис toGO запустили в Коммунарке, центральной локации Новомосковского округа Москвы, услугу «Самокат до метро». Чер
24.03.2016 Планетарный сканер «ЭларСКАН А2» поможет администрации Новомосковска повысить качество услуг

ании поможет муниципальным служащим улучшить процессы предоставления услуг гражданам. Администрация Новомосковска стремится к высоким показателям качества предоставления муниципальных услуг. В 
30.07.2015 ТТК обеспечил интернетом «Единую дежурно-диспетчерскую службу» в Новомосковске

ступа в интернет муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) в Новомосковске. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Центр» компании ТТК («ТТК-Центр»)
02.12.2011 Проектная компания «Роснано» запустила производство электронно-оптических компонентов в Новомосковске

Проектная компания «Роснано» «Германий и приложения» запустила новое высокотехнологическое производство электронно-оптических компонентов в Новомосковске (Тульская область). Предприятие входит в комплекс по производству полупроводникового германия и изделий из него, создаваемый компанией «Германий и приложения» при участии «Роснано
15.02.2008 Администрация Новомосковского района выбрала СЭД «Дело»

Администрация Новомосковского района автоматизирует документооборот при помощи системы электронного докумен
30.10.2006 "Кнауф Маркетинг Новомосковск" завершила автоматизацию на базе "1С:Предприятия 8.0"

пешном завершении проекта по автоматизации на базе «1С:Предприятия 8.0» в компании «Кнауф Маркетинг Новомосковск» — продавца продукции завода немецкой фирмы Knauf. Внедрение ИТ-решения пос
27.02.2004 США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?

ло известно о неприятном инциденте, приводились следующие трактовки: Одна из ракет, стартовавшая с «Новомосковска» разрушилась сразу после выхода из шахты Ракета «Новомосковска» вовсе не
27.02.2004 США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?

ло известно о неприятном инциденте, приводились следующие трактовки: Одна из ракет, стартовавшая с «Новомосковска» разрушилась сразу после выхода из шахты Ракета «Новомосковска» вовсе не

Публикаций - 133, упоминаний - 164

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ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 1
PERCo - Пэрко 24 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 1
New Mining Company - Центр обработки данных 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
SofTrust - СофТраст 15 1
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
ЭОС Дело-web 209 3
А101 Бизнес 4 2
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 2
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 3 2
Google Android 15243 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Apple iPhone 6 4861 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Apple iPhone 13 193 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
SAP Crystal Reports 53 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
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Ликсутов Максим 245 6
Путин Владимир 3454 4
Поляков Дмитрий 56 4
Контрабаев Артур 70 3
Прахов Михаил 38 3
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Боим Анна 11 3
Медведев Владислав 62 3
Крушинин Алексей 30 3
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Рахманов Максим 47 2
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Кох Дмитрий 11 2
Ломтев Сергей 2 2
Чудесников Михаил 5 2
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Литовкин Виктор 2 2
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Собянин Сергей 538 2
Чубайс Анатолий 222 2
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Корнилов Андрей 8 2
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Варев Александр 17 1
Харин Алексей 4 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 9 1
Усов Александр 24 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Исайкин Олег 10 1
Бобров Иван 33 1
Потишний Роман 11 1
Барретт Артур 1 1
Рюмин Андрей 5 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Москва - Новая Москва - Большая Москва 96 15
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 10
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 24 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 8
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Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 7
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 6
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Беларусь - Белоруссия 6289 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 6
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 6
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 5
Европа 24963 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Армения - Республика 2449 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
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Москва - ЮВАО - Марьино 71 5
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 5
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