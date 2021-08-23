Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка

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23.08.2021 В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
16.07.2020 МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт 1
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
27.02.2020 «Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города» 7
03.12.2019 ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость 2
16.09.2019 ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке 2
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
19.03.2019 «Почта России» предложит москвичам недорогие цифровые ТВ-приставки 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
05.04.2018 ГК «А101» перейдет на BIM-проектирование до конца 2020 года 1
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
24.01.2017 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
14.12.2016 «Арнест» перешла на СЭД Docsvision за 1 месяц 1
13.12.2016 Медучреждения Тульской области переходят на систему документооборота «Дело» 1
24.06.2016 Туляки смогут узнать график отключения горячей воды через интернет 1
12.05.2016 Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг 1
28.04.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка 1
24.03.2016 Планетарный сканер «ЭларСКАН А2» поможет администрации Новомосковска повысить качество услуг 3
17.03.2016 Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве 1
21.10.2015 Карта обувных магазинов появилась на портале открытых данных Москвы 1
09.09.2015 Портал открытых данных поможет москвичам разобраться в более чем 200 актуальных тарифах на ЖКУ 1
14.08.2015 Доходы «ТТК-Центр» за 1 полугодие 2015 г. выросли на 17% до 367 млн руб. 1
30.07.2015 ТТК обеспечил интернетом «Единую дежурно-диспетчерскую службу» в Новомосковске 4
02.04.2015 «ТТК-Центр» увеличил совокупный доход по итогам 2014 г. на 13,7% 1
05.02.2015 В 2015 г. в Тульской области будут работать 36 МФЦ 1
30.01.2015 Контакт-центр для мигрантов принял более 22 тыс. звонков за две недели 1
17.12.2014 Tele2 запустила первую сеть 4G 1
12.12.2014 Клиентам «Билайн» в Тульской области стала доступна 4G-сеть 1
09.12.2014 Для Министерства образования Тульской области создана централизованная бухгалтерия 1
27.11.2014 Клиентам «Билайн» в Тульской области стала доступна 4G-сеть 1
05.11.2014 Инвалиды смогут найти новые вакансии на портале открытых данных Москвы 1
07.10.2013 «Билайн» открыл в Тульской области 9 брендированных модулей 1
04.09.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть и проложил ВОЛС для «ЕвроХима» 1
08.08.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области 1
03.07.2013 Артур Контрабаев: До конца этого года на УЭК появятся транспортное и медицинское приложения 1
23.05.2013 «Билайн Бизнес» расширил свое присутствие в торговых и офисных центрах Тульской области 1

Публикаций - 62, упоминаний - 79

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Синтерра - Synterra 567 2
Золотая Корона 280 2
Yandex - Яндекс 4101 2
iFORS - Ай-Форс 7 1
Горпарковки 6 1
New Mining Company - Центр обработки данных 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
СмартМед - SmartMed 2 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
СофтЭксперт 39 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Программный продукт ГК 92 1
McKinsey & Company 121 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Facebook 3767 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Intact - Интакт 9 1
ICL Техно 18 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
Netrika - Нетрика 84 1
Барс груп 402 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
А101 Группа Компаний 30 3
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
toGO Юг Москва 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 524 1
AliExpress 275 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Стройтрансгаз 15 1
Русский колос 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 653 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство РФ 2207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Открытый регион 23 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ЭОС Дело СЭД 622 3
Linux OS 4267 2
SCATS - The Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 1 1
А101 Бизнес 3 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
ЭларСкан 48 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
City OS - Платформа органов городской власти Барселоны использования данные для разработки ПО 1 1
Sentilo Platform 1 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Visa payWave 55 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Autodesk Revit 68 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Боим Анна 10 2
Гуцериев Михаил 107 2
Sims Arthur - Симс Артур 1 1
Контрабаев Артур 66 1
Белов Александр 69 1
Горбатько Александр 90 1
Назаров Алексей 69 1
Чинкова Мария 25 1
Сизов Федор 1 1
Слабаков Денис 3 1
Ликсутов Максим 32 1
Бураков Андрей 2 1
Крушинин Алексей 5 1
Рязанов Александр 1 1
Лебедев Алексей 18 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Мылицын Роман 79 1
Лысенко Эдуард 209 1
Мандрон Ярослав 9 1
Латыпов Роман 8 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Голосова Дарья 5 1
Башков Игорь 10 1
Горулёв Илья 2 1
Петров Игорь 5 1
Карпинский Алексей 37 1
Лупанин Сергей 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 22
Россия - Российская федерация - РФ 57544 16
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - Тульская область 753 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Европа 3774 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Украина 3378 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Австралия - Сидней 54 1
Россия - Саров 92 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Батайск 27 1
Россия - Раменское 37 1
Испания - Каталония 9 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - Волгодонск 42 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Орловская область 134 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Орёл 216 1
Испания - Барселона 536 1
Великобритания - Лондон 823 1
Сингапур - Республика 808 1
Норвегия - Королевство 431 1
Япония 2802 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Волгоградская область 399 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Мошенничество 53 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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