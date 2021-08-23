Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Новомосковск
Новомосковский административный округ
Коммунарка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 79
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Боим Анна 10 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Sims Arthur - Симс Артур 1 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Белов Александр 69 1
|Горбатько Александр 90 1
|Назаров Алексей 69 1
|Чинкова Мария 25 1
|Сизов Федор 1 1
|Слабаков Денис 3 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Бураков Андрей 2 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Рязанов Александр 1 1
|Лебедев Алексей 18 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Мылицын Роман 79 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Латыпов Роман 8 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Голосова Дарья 5 1
|Башков Игорь 10 1
|Горулёв Илья 2 1
|Петров Игорь 5 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765992, в очереди разбора - 669678.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765992, в очереди разбора - 669678.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru