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Москва Новомосковск Новомосковский административный округ Коммунарка
СОБЫТИЯ
|18.08.2022
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В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности
«Юсонтек», разработчик портативного монитора «Илифия» для дистанционной диагностики беременных, поставила первую партию устройств в Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», реорганизованный в Городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева. Прибор подходит для использования как в больницах, так и в домашних условиях. Решение о закупке было прин
|27.02.2020
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«Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города»
Российский системный интегратор «Техносерв» объявил о завершении проекта по созданию в Новомосковске (Тульская область) элементов «Умного города». «Техносерв» внедрил в Новомоск
|16.09.2019
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ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке
ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) и сервис toGO запустили в Коммунарке, центральной локации Новомосковского округа Москвы, услугу «Самокат до метро». Чер
|24.03.2016
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Планетарный сканер «ЭларСКАН А2» поможет администрации Новомосковска повысить качество услуг
ании поможет муниципальным служащим улучшить процессы предоставления услуг гражданам. Администрация Новомосковска стремится к высоким показателям качества предоставления муниципальных услуг. В
|30.07.2015
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ТТК обеспечил интернетом «Единую дежурно-диспетчерскую службу» в Новомосковске
ступа в интернет муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) в Новомосковске. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Центр» компании ТТК («ТТК-Центр»)
|02.12.2011
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Проектная компания «Роснано» запустила производство электронно-оптических компонентов в Новомосковске
Проектная компания «Роснано» «Германий и приложения» запустила новое высокотехнологическое производство электронно-оптических компонентов в Новомосковске (Тульская область). Предприятие входит в комплекс по производству полупроводникового германия и изделий из него, создаваемый компанией «Германий и приложения» при участии «Роснано
|15.02.2008
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Администрация Новомосковского района выбрала СЭД «Дело»
Администрация Новомосковского района автоматизирует документооборот при помощи системы электронного докумен
|30.10.2006
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"Кнауф Маркетинг Новомосковск" завершила автоматизацию на базе "1С:Предприятия 8.0"
пешном завершении проекта по автоматизации на базе «1С:Предприятия 8.0» в компании «Кнауф Маркетинг Новомосковск» — продавца продукции завода немецкой фирмы Knauf. Внедрение ИТ-решения пос
|27.02.2004
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США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?
ло известно о неприятном инциденте, приводились следующие трактовки: Одна из ракет, стартовавшая с «Новомосковска» разрушилась сразу после выхода из шахты Ракета «Новомосковска» вовсе не
|27.02.2004
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США испытали виртуальную ПРО, мы - старую боеголовку?
ло известно о неприятном инциденте, приводились следующие трактовки: Одна из ракет, стартовавшая с «Новомосковска» разрушилась сразу после выхода из шахты Ракета «Новомосковска» вовсе не
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 245 6
|Путин Владимир 3454 4
|Поляков Дмитрий 56 4
|Контрабаев Артур 70 3
|Прахов Михаил 38 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Боим Анна 11 3
|Медведев Владислав 62 3
|Крушинин Алексей 30 3
|Проценко Денис 4 2
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|Fischer Urs - Фишер Урс 2 2
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|Чубайс Анатолий 222 2
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|Гольцов Александр 84 2
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|Галян Наталья 2 1
|Sims Arthur - Симс Артур 1 1
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|Харин Алексей 4 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 9 1
|Усов Александр 24 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Исайкин Олег 10 1
|Бобров Иван 33 1
|Потишний Роман 11 1
|Барретт Артур 1 1
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