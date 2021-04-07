KION - Dematic - Дематик

Компания Dematic - поставщик технологий по автоматизации интралогистики, является участником рынка интралогистики, разрабатывает, создает и поддерживает интеллектуальные автоматизированные решения в области производства, складирования и дистрибуции. Благодаря инженерным и сервисным центрам, производственным мощностям, расположенным более чем в 25 странах мира, глобальная сеть Dematic, насчитывающая 10 000 сотрудников, помогла реализовать более 6 000 проектов для мировых брендов. Штаб-квартира компании расположена в Атланте (США). Dematic является членом группы компаний KION, одного из экспетов в области решений для складской техники и логистических цепочек, а также ведущим поставщиком средств автоматизации складских процессов (WMS).