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Vodafone Germany Vodafone D2 Mannesmann AG Mannesmann Mobilfunk Mannesmann Arcor Mannesmann Atecs Mannesmann Rexroth Mannesmann Demag

СОБЫТИЯ

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20.08.2009 Huawei и Vodafone подписали меморандум о совместном тестировании LTE

Оператор Vodafone Germany и Huawei объявили о подписании меморандума о совместном тестировании техноло
20.07.2007 Ericsson поставит IMS-решения Vodafone Germany

Компания Ericsson подписала договор с Vodafone Germany в качестве эксклюзивного поставщика IMS (подсистема IP-мультимедиа) решения. Ericsson предоставит широкий набор профессиональных услуг для обеспечения успешной реализации проек
22.12.2005 Германия возобновит дело о приобретении Vodafone Mannesmann

нителей по  разбирательству, связанному с пенсионными и премиальными выплатами руководству компании Mannesmann AG после приобретения оператором Vodafone PLC в 2000 году. Сделка в €180 млрд. был
12.08.2002 Vodafone Germany задерживает запуск UMTS-услуг на полгода

ной связи, объявила о том, что она задерживает запуск в коммерческую эксплуатацию своих UMTS-услуг в Германии на полгода. Юрген фон Кусковски (Jurgen von Kuczkowski), исполнительный директор компании Vodafone Germany, сообщил в интервью газете Die Welt, что портативные устройства двух их поставщиков пока не обладают необходимыми техническими характеристиками, чтобы начать предоставление усл
23.11.2000 Siemens и Ericsson поставят оборудование для мобильной связи 3-го поколения Mannesmann Mobilfunk

ли о заключении контрактов на поставку оборудования для мобильной связи третьего поколения компании Mannesmann Mobilfunk, отделения мобильной связи компании Mannesmann. Стоимость контрак
22.08.2000 Mannesmann выделила $4.6 млрд. на подготовку своей сети для предоставления услуг связи 3-го поколения

В дополнение к расходам на приобретение лицензий, германская Mannesmann намерена выделить $4.6 млрд. на подготовку своей сети для предоставления услуг свя
14.07.2000 Mannesmann запланировала представить на фондовую биржу до 49,9% акций Infostrada

Германская фирма Mannesmann AG, отделение британской Vodafone AirTouch Plc., заявила вчера о намерении предста
19.06.2000 HypoVereinsbank, Mannesmann и IXOS открывают в интернете "электронный депозитарий" для особо важных данных

Компании HypoVereinsbank, Mannesmann и IXOS приняли участие в работе над проектом "memlQ", сообщает Focus. Это своеобразный "электронный депозитарий", предназначенный для хранения важных данных. Особо ценным, по мнению

23.05.2000 Vodafone, возможно, продаст акции Mannesmann в компаниях по проводной телефонной связи за $22,25 млрд.

Times, британский оператор мобильной связи Vodafone AirTouch Plc. рассматривает возможность продажи бизнеса по проводной телефонной связи, принадлежащего недавно присоединившейся к Vodafone компании Mannesmann. Речь идет о продаже доли акций Mannesmann в германской компании Arcor или итальянской Infostrada (или же долей в обеих компаниях). Если будет решение о продаже бизнеса в обеи
14.04.2000 Европейская Комиссия одобрила слияние Vodafone и Mannesmann

омочным крупнейшее за всю историю европеского рынка слияние британской Vodafone AirTouch и немецкой Mannesmann и отклонила требование разделить их вновь на две независимые компании или же обяза
09.03.2000 В Германии будет проведено расследование правомерности выплаты выходного пособия руководителю Mannesmann

Крупнейшее в истории приобретение телекоммуникационной компании Mannesmann cопровождалось и рекордной суммой выплаты выходного пособия ее главному управляющему Клаусу Эссеру в размере 60,5 млн немецких марок. Два германских юриста подали в прокуратуру заявл
23.02.2000 Европейский Союз отсрочил легализацию слияния Vodafone и Mannesmann

Европейский Союз сообщил о своих планах отсрочить легализацию слияния компаний Vodafone AirTouch и Mannesmann AG, т.к. информация, представленная Vodafone, была неполной. ЕС вчера выслал запро
10.02.2000 Vodafone Airtouch Plc. приобрела Mannesmann за $189 млрд.

Vodafone Airtouch Plc. заявила сегодня о получении во владение 60.3% акций Mannesmann AG, и тем самым перевела германскую компанию под свой контроль спустя 6 дней после
10.02.2000 Ericsson заключила соглашение с Mannesmann стоимостью $300 млн. по модернизации сети мобильной связи

Компания Ericsson заключила соглашение с оператором Mannesmann Mobilfunk стоимостью $300 млн. По этому соглашению будет поставлено новое оборудов
09.02.2000 Vodafone объявил о сокращении своей деятельности для того, чтобы добиться слияния с Mannesmann

Vodafone AirTouch, крупнейший в мире оператор беспроводной связи, объявил о планах сокращения масштабов своей деятельности с целью добиться разрешения на слияние с немецкой фирмой Mannesmann, оцениваемое в $192 млрд. Одним из первых шагов станет отделение от себя фирмы Orange, третьего по величине оператора сотовой связи в Великобритании. Повлияет ли это на решение Европ
04.02.2000 Президент Mannesmann получает от Vodafone гарантии по cтратегии развития компании

Помимо условий о процентном соотношении акций и их стоимости в объединенной компании Mannesmann и Vodafone, президент Mannesmann Клаус Эссер получил от руководства Vodafone гарантии по стратегии развития компании. Наиболее важная гарантия - сохранение стратегии Mannes
04.02.2000 Президент Mannesmann получает от Vodafone гарантии по cтратегии развития компании

Помимо условий о процентном соотношении акций и их стоимости в объединенной компании Mannesmann и Vodafone, президент Mannesmann Клаус Эссер получил от руководства Vodafone гарантии по стратегии развития компании. Наиболее важная гарантия - сохранение стратегии Mannes
04.02.2000 Mannesmann наконец согласилась на поглощение компанией Vodafone

Вчера вечером немецкая телекоммуникационная компания Mannesmann наконец согласилась на поглощение ее английским конкурентом Vodafone AirTouch. Эта сделка, которая обсуждалась много месяцев, проложит дорогу для других трансграничных слияний и прио
04.02.2000 Mannesmann почти готов на слияние с Vodafone

Mannesmann уже готов наконец согласиться на предложение о слиянии с Vodafone AirTouch. Тем самым закончится трехмесячная борьба за лидерство на европейском рынке мобильной связи. После слияния Mannesmann станет владельцем 49.5% новой компании, т.е. ее стоимость составит $168.9 млрд. Это крупнейшее за всю историю слияние в Европе и второе по величине в мировом масштабе после анонсиров
02.02.2000 Vodafone предлагает Mannesmann 49,9% в объединенной группе, если сделка о слиянии получит одобрение

Vodafone AirTouch и Mannesmann сделали еще один шаг навстречу их возможному объединению после того, как английская компания заявила вчера о желании предоставить германскому партнеру почти 50% акций объединенной гр
31.01.2000 Mannesmann и Deutsche Bank плнируют создать интернет-банк

Надеясь привлечь внимание своих акционеров и убедить их не продавать акции компании Vodafone, германская телекоммуникационная компания Mannesmann договорилась с крупнейшим немецким банком Deutsche Bank о создании онлайнового банка, действующего во всей Европе. Новый банк будет доступен для 35 млн пользователей стационарной и м
31.01.2000 Mannesmann и Deutsche Bank создают интернет-банк

Надеясь привлечь внимание своих акционеров и убедить их не продавать акции компании Vodafone, германская телекоммуникационная компания Mannesmann договорилась с крупнейшим немецким банком Deutsche Bank о создании онлайнового банка, действующего во всей Европе. Новый банк будет доступен для 35 млн пользователей стационарной и м
28.01.2000 Mannesmann начала переговоры по предложению своих акций AOL Europe

Германская телекоммуникационная компания Mannesmann AG находится на ранней тадии переговоров по предложению минимального пакета акций

20.01.2000 Vodafone увеличил на 8% сумму сделки по приобретению Mannesmann AG

Джент (Chris Gent) заявил сегодня, что компания готова увеличить сумму в $168.9 млрд, предлагаемую Mannesmann AG , на 8%, в случае согласия Mannesmann получить меньше половины акций буд
18.01.2000 Bankgesellschaft Berlin cоветует акционерам Mannesmann не продавать свои акции

Bankgesellschaft Berlin заявила вчера, что советует акционерам Mannesmann AG отвергать предложения Vodafone AirTouch Plc о покупке акций, поскольку доли пос
18.01.2000 Mannesmann ищет защиту от Vodafone во Франции

Германская телекоммуникационная и инженерная группа Mannesmann AG заявила сегодня о переговорах с различными французскими компаниями, включая Viv
17.01.2000 Vodafone обвиняет Mannesmann в отсутствии аргументов против слияния этих компаний

В спорах по поводу попытки Vodafone Airtouch Plc (NYSE: VOD) захватить германскую Mannesmann AG Vodafone заявила, что Mannesmann прибегает к неадекватным методам защиты
14.01.2000 Глава Mannesmann заявил о намерении сотрудничать с лидерами сотовой телефонии США

Сегодня глава администрации Mannesmann AG Клаус Эссер (Klaus Esser) заявил, что его быстро растущая телекоммуникационная

14.01.2000 Vodafone требует от Mannesmann ответить на стратегически важные вопросы перед инвесторами

Сегодня Vodafone Airtouch Plc заявила, что отказываясь от поглощения компании, инвесторы Mannesmann подвергают риску свои вложения. Пока Mannesmann сопротивляется $138.6 млрд сделке по поглощению, Vodafone заявляет, что только она способна предложить рост и достижение резуль
14.01.2000 Mannesmann выведет свой Интернет-бизнес на фондовый рынок

В пятницу Mannesmann AG заявила о намерении вывести свой Интернет-бизнес на фондовый рынок для реализац
11.01.2000 Mannesmann планирует сделать ответное заявление на предложенние Vodafone о слиянии

оны Vodafone AirTouch Plc. Vodafone предлагает акционерам компании по 53.7 свои акции за одну акцию Mannesmann. Акционеры должны принять решение до 07 февраля о судьбе предложения, оцениваемого
05.01.2000 Mannesmann предупредил Vodafone о нецелесообразности приобретения компании

Клаус Эссер (Klaus Esser), глава Mannesmann AG, сегодня предупредил, что приобретение Mannesmann компанией Vodafone Air
28.12.1999 Mannesmann опровергает слухи о поиске партнеров для слияния

Компания Mannesmann, крупнейший оператор мобильной связи в Германии, официально опровергнула все слухи о якобы планируемом слиянии с другой дружественной фирмой с целью отклонить предложение о покупке с
24.12.1999 Vodafone ждет согласия акционеров Mannesmann на обмен акций

Vodafone AirTouch сделал очередной шаг в сторону желанной покупки компании Mannesmann. Акционерам Mannesmann было сделано официальное предложение обменять каждую свою акцию на 53.7 акций Vodafone. Учитывая рыночную стоимость акций на настоящий момент, сделка оц
23.12.1999 Vodafone делает Mannesmann новое предложение о покупке в $131 млрд

ния сотовой связи Vodafone Airtouch Plc (VOD) сегодня сделала новое предложение германской компании Mannesmann AG. В предложении указана сумма в $131 млрд. Vodafone заявляет, что инвесторы M
21.12.1999 Vodafone объявляет дату начала агрессивного захвата Mannesmann

Vodafone AirTouch вчера объявила, что в канун Рождества, 24 декабря, она начинает агрессивный захват германской компании Mannesmann, предлагая акционерам этой компании выкуп акций общей стоимостью 135 млрд евро. Vodafone заявила также, что она больше не зависит от решения европейских организаций по поддержанию св
21.12.1999 Mannesmann и SAP активизируют развитие Web-услуг в Европе

Телекоммуникационная компания Mannesmann и немецкий разработчик программного обеспечения, фирма SAP, заключили договор о совместном предоставлении Web-услуг Европейским клиентам. Используя ресурсы и возможности mySAP.com, к
20.12.1999 Vodafone продолжает добиваться приобретения Mannesmann

Компания Vodafone обещает выступить с новым предложением по покупке Mannesmann уже сегодня. На данный момент Vodafone оценивает стоимость акций Mannesmann в $135.7 млрд., но возможно, акционерам Mannesmann будут предложены другие условия, за котор
20.12.1999 Компания Vodafone обращается с предложением купить акции непосредственно к акционерам Mannesmann

Plc, мировой лидер среди операторов беспроводной связи, переходит к заключительному этапу атаки на Mannesmann AG, лидера рынка мобильной связи Германии, сделав предложение о приобретении контр
09.12.1999 Судебный иск акционеров Mannesmann в пользу слияния с Vodafone скорее всего окажется проигранным

Глава администрации Mannesmann AG заявил, что крупные акционеры выступают против продажи компании. В интервью реп

Публикаций - 148, упоминаний - 197

Vodafone Germany и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1412 98
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 52
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 38
Deutsche Telekom 954 29
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 16
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 15
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 14
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 12
E-Plus 84 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 10
Mobilcom 93 10
CK Hutchison Holdings 175 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 7
MCI Worldcom 126 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 5
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 5
МегаФон 10742 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 4
AT&T Inc 1726 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
AOL Inc - America Online 1883 4
AOL Europe 42 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Swisscom - Debitel 14 4
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 4
Huawei 4677 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Orange Belgium 13 3
Vodafone Netherlands - Vodafone Libertel - Telespectrum Telecommunicatie 27 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Bertelsmann 195 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Enel Group 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Volvo Cars 262 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Coca-Cola Company 261 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Michelin - Мишлен 36 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Mobil - Мобил 52 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
ABN AMRO 100 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
MEXX 10 1
101Hotels.com 456 1
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 62
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Microsoft Windows 2000 8678 10
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 4
Vodafone live! 20 3
HPE Compaq TeMIP - Telecommunications Management Information Platform 11 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Vodafone Stars 1 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Apple iPhone 6 4861 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Genesys PureConnect Platform 7 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Opera Mobile - браузер 54 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
SAP - mySAP.com 38 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Telia Company - TeliaSonera SmartTrust 12 1
Esser Klaus - Эссер Клаус 10 10
Gent Chris - Джент Крис 12 4
von Kuczkowski Jurgen - фон Кучковски Юрген 6 4
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 2
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 2
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 2
Вермишян Геворк 67 2
Ackerman Josef - Аккерман Иозеф - Ackermann Josef - Аккерманн Джозеф 3 2
Buchmann Rainer - Бухманн Райнер 2 1
Spilker Moritz - Спилкер Мориц 1 1
Tolksdorf Klaus - Толксдорф Клаус 1 1
Крутицкий Алексей 5 1
Берстенев Михаил 3 1
Земскова Екатерина 1 1
Комаров Петр 4 1
Купцов Вадим 2 1
Корчагин Павел 18 1
Барретт Артур 1 1
Хозяинов Антон 9 1
Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
Рюзефельд Дженкиз 1 1
Ackermann Josef - Акераманн Джозеф 1 1
Германия - Федеративная Республика 13221 101
Европа 24964 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Франция - Французская Республика 8177 21
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Испания - Королевство 3840 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Япония 13807 8
Бельгия - Королевство 1192 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Нидерланды 3746 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Швеция - Королевство 3782 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Венгрия 855 2
Малайзия 922 2
Европа Западная 1496 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Германия - Саксония-Анхальт - Галле 7 2
Москва - Новомосковск - Мосрентген 6 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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