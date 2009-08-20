Vodafone Germany Vodafone D2 Mannesmann AG Mannesmann Mobilfunk Mannesmann Arcor Mannesmann Atecs Mannesmann Rexroth Mannesmann Demag

Huawei и Vodafone подписали меморандум о совместном тестировании LTE Оператор Vodafone Germany и Huawei объявили о подписании меморандума о совместном тестировании техноло

Ericsson поставит IMS-решения Vodafone Germany Компания Ericsson подписала договор с Vodafone Germany в качестве эксклюзивного поставщика IMS (подсистема IP-мультимедиа) решения. Ericsson предоставит широкий набор профессиональных услуг для обеспечения успешной реализации проек

Германия возобновит дело о приобретении Vodafone Mannesmann нителей по разбирательству, связанному с пенсионными и премиальными выплатами руководству компании Mannesmann AG после приобретения оператором Vodafone PLC в 2000 году. Сделка в €180 млрд. был

Vodafone Germany задерживает запуск UMTS-услуг на полгода ной связи, объявила о том, что она задерживает запуск в коммерческую эксплуатацию своих UMTS-услуг в Германии на полгода. Юрген фон Кусковски (Jurgen von Kuczkowski), исполнительный директор компании Vodafone Germany, сообщил в интервью газете Die Welt, что портативные устройства двух их поставщиков пока не обладают необходимыми техническими характеристиками, чтобы начать предоставление усл

Siemens и Ericsson поставят оборудование для мобильной связи 3-го поколения Mannesmann Mobilfunk ли о заключении контрактов на поставку оборудования для мобильной связи третьего поколения компании Mannesmann Mobilfunk, отделения мобильной связи компании Mannesmann. Стоимость контрак

Mannesmann выделила $4.6 млрд. на подготовку своей сети для предоставления услуг связи 3-го поколения В дополнение к расходам на приобретение лицензий, германская Mannesmann намерена выделить $4.6 млрд. на подготовку своей сети для предоставления услуг свя

Mannesmann запланировала представить на фондовую биржу до 49,9% акций Infostrada Германская фирма Mannesmann AG, отделение британской Vodafone AirTouch Plc., заявила вчера о намерении предста

HypoVereinsbank, Mannesmann и IXOS открывают в интернете "электронный депозитарий" для особо важных данных Компании HypoVereinsbank, Mannesmann и IXOS приняли участие в работе над проектом "memlQ", сообщает Focus. Это своеобразный "электронный депозитарий", предназначенный для хранения важных данных. Особо ценным, по мнению

Vodafone, возможно, продаст акции Mannesmann в компаниях по проводной телефонной связи за $22,25 млрд. Times, британский оператор мобильной связи Vodafone AirTouch Plc. рассматривает возможность продажи бизнеса по проводной телефонной связи, принадлежащего недавно присоединившейся к Vodafone компании Mannesmann. Речь идет о продаже доли акций Mannesmann в германской компании Arcor или итальянской Infostrada (или же долей в обеих компаниях). Если будет решение о продаже бизнеса в обеи

Европейская Комиссия одобрила слияние Vodafone и Mannesmann омочным крупнейшее за всю историю европеского рынка слияние британской Vodafone AirTouch и немецкой Mannesmann и отклонила требование разделить их вновь на две независимые компании или же обяза

В Германии будет проведено расследование правомерности выплаты выходного пособия руководителю Mannesmann Крупнейшее в истории приобретение телекоммуникационной компании Mannesmann cопровождалось и рекордной суммой выплаты выходного пособия ее главному управляющему Клаусу Эссеру в размере 60,5 млн немецких марок. Два германских юриста подали в прокуратуру заявл

Европейский Союз отсрочил легализацию слияния Vodafone и Mannesmann Европейский Союз сообщил о своих планах отсрочить легализацию слияния компаний Vodafone AirTouch и Mannesmann AG, т.к. информация, представленная Vodafone, была неполной. ЕС вчера выслал запро

Vodafone Airtouch Plc. приобрела Mannesmann за $189 млрд. Vodafone Airtouch Plc. заявила сегодня о получении во владение 60.3% акций Mannesmann AG, и тем самым перевела германскую компанию под свой контроль спустя 6 дней после

Ericsson заключила соглашение с Mannesmann стоимостью $300 млн. по модернизации сети мобильной связи Компания Ericsson заключила соглашение с оператором Mannesmann Mobilfunk стоимостью $300 млн. По этому соглашению будет поставлено новое оборудов

Vodafone объявил о сокращении своей деятельности для того, чтобы добиться слияния с Mannesmann Vodafone AirTouch, крупнейший в мире оператор беспроводной связи, объявил о планах сокращения масштабов своей деятельности с целью добиться разрешения на слияние с немецкой фирмой Mannesmann, оцениваемое в $192 млрд. Одним из первых шагов станет отделение от себя фирмы Orange, третьего по величине оператора сотовой связи в Великобритании. Повлияет ли это на решение Европ

Президент Mannesmann получает от Vodafone гарантии по cтратегии развития компании Помимо условий о процентном соотношении акций и их стоимости в объединенной компании Mannesmann и Vodafone, президент Mannesmann Клаус Эссер получил от руководства Vodafone гарантии по стратегии развития компании. Наиболее важная гарантия - сохранение стратегии Mannes

Президент Mannesmann получает от Vodafone гарантии по cтратегии развития компании Помимо условий о процентном соотношении акций и их стоимости в объединенной компании Mannesmann и Vodafone, президент Mannesmann Клаус Эссер получил от руководства Vodafone гарантии по стратегии развития компании. Наиболее важная гарантия - сохранение стратегии Mannes

Mannesmann наконец согласилась на поглощение компанией Vodafone Вчера вечером немецкая телекоммуникационная компания Mannesmann наконец согласилась на поглощение ее английским конкурентом Vodafone AirTouch. Эта сделка, которая обсуждалась много месяцев, проложит дорогу для других трансграничных слияний и прио

Mannesmann почти готов на слияние с Vodafone Mannesmann уже готов наконец согласиться на предложение о слиянии с Vodafone AirTouch. Тем самым закончится трехмесячная борьба за лидерство на европейском рынке мобильной связи. После слияния Mannesmann станет владельцем 49.5% новой компании, т.е. ее стоимость составит $168.9 млрд. Это крупнейшее за всю историю слияние в Европе и второе по величине в мировом масштабе после анонсиров

Vodafone предлагает Mannesmann 49,9% в объединенной группе, если сделка о слиянии получит одобрение Vodafone AirTouch и Mannesmann сделали еще один шаг навстречу их возможному объединению после того, как английская компания заявила вчера о желании предоставить германскому партнеру почти 50% акций объединенной гр

Mannesmann и Deutsche Bank плнируют создать интернет-банк Надеясь привлечь внимание своих акционеров и убедить их не продавать акции компании Vodafone, германская телекоммуникационная компания Mannesmann договорилась с крупнейшим немецким банком Deutsche Bank о создании онлайнового банка, действующего во всей Европе. Новый банк будет доступен для 35 млн пользователей стационарной и м

Mannesmann и Deutsche Bank создают интернет-банк Надеясь привлечь внимание своих акционеров и убедить их не продавать акции компании Vodafone, германская телекоммуникационная компания Mannesmann договорилась с крупнейшим немецким банком Deutsche Bank о создании онлайнового банка, действующего во всей Европе. Новый банк будет доступен для 35 млн пользователей стационарной и м

Mannesmann начала переговоры по предложению своих акций AOL Europe Германская телекоммуникационная компания Mannesmann AG находится на ранней тадии переговоров по предложению минимального пакета акций

Vodafone увеличил на 8% сумму сделки по приобретению Mannesmann AG Джент (Chris Gent) заявил сегодня, что компания готова увеличить сумму в $168.9 млрд, предлагаемую Mannesmann AG , на 8%, в случае согласия Mannesmann получить меньше половины акций буд

Bankgesellschaft Berlin cоветует акционерам Mannesmann не продавать свои акции Bankgesellschaft Berlin заявила вчера, что советует акционерам Mannesmann AG отвергать предложения Vodafone AirTouch Plc о покупке акций, поскольку доли пос

Mannesmann ищет защиту от Vodafone во Франции Германская телекоммуникационная и инженерная группа Mannesmann AG заявила сегодня о переговорах с различными французскими компаниями, включая Viv

Vodafone обвиняет Mannesmann в отсутствии аргументов против слияния этих компаний В спорах по поводу попытки Vodafone Airtouch Plc (NYSE: VOD) захватить германскую Mannesmann AG Vodafone заявила, что Mannesmann прибегает к неадекватным методам защиты

Глава Mannesmann заявил о намерении сотрудничать с лидерами сотовой телефонии США Сегодня глава администрации Mannesmann AG Клаус Эссер (Klaus Esser) заявил, что его быстро растущая телекоммуникационная

Vodafone требует от Mannesmann ответить на стратегически важные вопросы перед инвесторами Сегодня Vodafone Airtouch Plc заявила, что отказываясь от поглощения компании, инвесторы Mannesmann подвергают риску свои вложения. Пока Mannesmann сопротивляется $138.6 млрд сделке по поглощению, Vodafone заявляет, что только она способна предложить рост и достижение резуль

Mannesmann выведет свой Интернет-бизнес на фондовый рынок В пятницу Mannesmann AG заявила о намерении вывести свой Интернет-бизнес на фондовый рынок для реализац

Mannesmann планирует сделать ответное заявление на предложенние Vodafone о слиянии оны Vodafone AirTouch Plc. Vodafone предлагает акционерам компании по 53.7 свои акции за одну акцию Mannesmann. Акционеры должны принять решение до 07 февраля о судьбе предложения, оцениваемого

Mannesmann предупредил Vodafone о нецелесообразности приобретения компании Клаус Эссер (Klaus Esser), глава Mannesmann AG, сегодня предупредил, что приобретение Mannesmann компанией Vodafone Air

Mannesmann опровергает слухи о поиске партнеров для слияния Компания Mannesmann, крупнейший оператор мобильной связи в Германии, официально опровергнула все слухи о якобы планируемом слиянии с другой дружественной фирмой с целью отклонить предложение о покупке с

Vodafone ждет согласия акционеров Mannesmann на обмен акций Vodafone AirTouch сделал очередной шаг в сторону желанной покупки компании Mannesmann. Акционерам Mannesmann было сделано официальное предложение обменять каждую свою акцию на 53.7 акций Vodafone. Учитывая рыночную стоимость акций на настоящий момент, сделка оц

Vodafone делает Mannesmann новое предложение о покупке в $131 млрд ния сотовой связи Vodafone Airtouch Plc (VOD) сегодня сделала новое предложение германской компании Mannesmann AG. В предложении указана сумма в $131 млрд. Vodafone заявляет, что инвесторы M

Vodafone объявляет дату начала агрессивного захвата Mannesmann Vodafone AirTouch вчера объявила, что в канун Рождества, 24 декабря, она начинает агрессивный захват германской компании Mannesmann, предлагая акционерам этой компании выкуп акций общей стоимостью 135 млрд евро. Vodafone заявила также, что она больше не зависит от решения европейских организаций по поддержанию св

Mannesmann и SAP активизируют развитие Web-услуг в Европе Телекоммуникационная компания Mannesmann и немецкий разработчик программного обеспечения, фирма SAP, заключили договор о совместном предоставлении Web-услуг Европейским клиентам. Используя ресурсы и возможности mySAP.com, к

Vodafone продолжает добиваться приобретения Mannesmann Компания Vodafone обещает выступить с новым предложением по покупке Mannesmann уже сегодня. На данный момент Vodafone оценивает стоимость акций Mannesmann в $135.7 млрд., но возможно, акционерам Mannesmann будут предложены другие условия, за котор

Компания Vodafone обращается с предложением купить акции непосредственно к акционерам Mannesmann Plc, мировой лидер среди операторов беспроводной связи, переходит к заключительному этапу атаки на Mannesmann AG, лидера рынка мобильной связи Германии, сделав предложение о приобретении контр