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Vodafone Germany Vodafone D2 Mannesmann AG Mannesmann Mobilfunk Mannesmann Arcor Mannesmann Atecs Mannesmann Rexroth Mannesmann Demag



20.08.2009 Huawei и Vodafone подписали меморандум о совместном тестировании LTE

Оператор Vodafone Germany и Huawei объявили о подписании меморандума о совместном тестировании техноло
20.07.2007 Ericsson поставит IMS-решения Vodafone Germany

Компания Ericsson подписала договор с Vodafone Germany в качестве эксклюзивного поставщика IMS (подсистема IP-мультимедиа) решения. Ericsson предоставит широкий набор профессиональных услуг для обеспечения успешной реализации проек
22.12.2005 Германия возобновит дело о приобретении Vodafone Mannesmann

нителей по  разбирательству, связанному с пенсионными и премиальными выплатами руководству компании Mannesmann AG после приобретения оператором Vodafone PLC в 2000 году. Сделка в €180 млрд. был
12.08.2002 Vodafone Germany задерживает запуск UMTS-услуг на полгода

ной связи, объявила о том, что она задерживает запуск в коммерческую эксплуатацию своих UMTS-услуг в Германии на полгода. Юрген фон Кусковски (Jurgen von Kuczkowski), исполнительный директор компании Vodafone Germany, сообщил в интервью газете Die Welt, что портативные устройства двух их поставщиков пока не обладают необходимыми техническими характеристиками, чтобы начать предоставление усл
23.11.2000 Siemens и Ericsson поставят оборудование для мобильной связи 3-го поколения Mannesmann Mobilfunk

ли о заключении контрактов на поставку оборудования для мобильной связи третьего поколения компании Mannesmann Mobilfunk, отделения мобильной связи компании Mannesmann. Стоимость контрак
22.08.2000 Mannesmann выделила $4.6 млрд. на подготовку своей сети для предоставления услуг связи 3-го поколения

В дополнение к расходам на приобретение лицензий, германская Mannesmann намерена выделить $4.6 млрд. на подготовку своей сети для предоставления услуг свя
14.07.2000 Mannesmann запланировала представить на фондовую биржу до 49,9% акций Infostrada

Германская фирма Mannesmann AG, отделение британской Vodafone AirTouch Plc., заявила вчера о намерении предста
19.06.2000 HypoVereinsbank, Mannesmann и IXOS открывают в интернете "электронный депозитарий" для особо важных данных

Компании HypoVereinsbank, Mannesmann и IXOS приняли участие в работе над проектом "memlQ", сообщает Focus. Это своеобразный "электронный депозитарий", предназначенный для хранения важных данных. Особо ценным, по мнению

23.05.2000 Vodafone, возможно, продаст акции Mannesmann в компаниях по проводной телефонной связи за $22,25 млрд.

Times, британский оператор мобильной связи Vodafone AirTouch Plc. рассматривает возможность продажи бизнеса по проводной телефонной связи, принадлежащего недавно присоединившейся к Vodafone компании Mannesmann. Речь идет о продаже доли акций Mannesmann в германской компании Arcor или итальянской Infostrada (или же долей в обеих компаниях). Если будет решение о продаже бизнеса в обеи
14.04.2000 Европейская Комиссия одобрила слияние Vodafone и Mannesmann

омочным крупнейшее за всю историю европеского рынка слияние британской Vodafone AirTouch и немецкой Mannesmann и отклонила требование разделить их вновь на две независимые компании или же обяза
09.03.2000 В Германии будет проведено расследование правомерности выплаты выходного пособия руководителю Mannesmann

Крупнейшее в истории приобретение телекоммуникационной компании Mannesmann cопровождалось и рекордной суммой выплаты выходного пособия ее главному управляющему Клаусу Эссеру в размере 60,5 млн немецких марок. Два германских юриста подали в прокуратуру заявл
23.02.2000 Европейский Союз отсрочил легализацию слияния Vodafone и Mannesmann

Европейский Союз сообщил о своих планах отсрочить легализацию слияния компаний Vodafone AirTouch и Mannesmann AG, т.к. информация, представленная Vodafone, была неполной. ЕС вчера выслал запро
10.02.2000 Vodafone Airtouch Plc. приобрела Mannesmann за $189 млрд.

Vodafone Airtouch Plc. заявила сегодня о получении во владение 60.3% акций Mannesmann AG, и тем самым перевела германскую компанию под свой контроль спустя 6 дней после
10.02.2000 Ericsson заключила соглашение с Mannesmann стоимостью $300 млн. по модернизации сети мобильной связи

Компания Ericsson заключила соглашение с оператором Mannesmann Mobilfunk стоимостью $300 млн. По этому соглашению будет поставлено новое оборудов
09.02.2000 Vodafone объявил о сокращении своей деятельности для того, чтобы добиться слияния с Mannesmann

Vodafone AirTouch, крупнейший в мире оператор беспроводной связи, объявил о планах сокращения масштабов своей деятельности с целью добиться разрешения на слияние с немецкой фирмой Mannesmann, оцениваемое в $192 млрд. Одним из первых шагов станет отделение от себя фирмы Orange, третьего по величине оператора сотовой связи в Великобритании. Повлияет ли это на решение Европ
04.02.2000 Президент Mannesmann получает от Vodafone гарантии по cтратегии развития компании

Помимо условий о процентном соотношении акций и их стоимости в объединенной компании Mannesmann и Vodafone, президент Mannesmann Клаус Эссер получил от руководства Vodafone гарантии по стратегии развития компании. Наиболее важная гарантия - сохранение стратегии Mannes
04.02.2000 Президент Mannesmann получает от Vodafone гарантии по cтратегии развития компании

Помимо условий о процентном соотношении акций и их стоимости в объединенной компании Mannesmann и Vodafone, президент Mannesmann Клаус Эссер получил от руководства Vodafone гарантии по стратегии развития компании. Наиболее важная гарантия - сохранение стратегии Mannes
04.02.2000 Mannesmann наконец согласилась на поглощение компанией Vodafone

Вчера вечером немецкая телекоммуникационная компания Mannesmann наконец согласилась на поглощение ее английским конкурентом Vodafone AirTouch. Эта сделка, которая обсуждалась много месяцев, проложит дорогу для других трансграничных слияний и прио
04.02.2000 Mannesmann почти готов на слияние с Vodafone

Mannesmann уже готов наконец согласиться на предложение о слиянии с Vodafone AirTouch. Тем самым закончится трехмесячная борьба за лидерство на европейском рынке мобильной связи. После слияния Mannesmann станет владельцем 49.5% новой компании, т.е. ее стоимость составит $168.9 млрд. Это крупнейшее за всю историю слияние в Европе и второе по величине в мировом масштабе после анонсиров
02.02.2000 Vodafone предлагает Mannesmann 49,9% в объединенной группе, если сделка о слиянии получит одобрение

Vodafone AirTouch и Mannesmann сделали еще один шаг навстречу их возможному объединению после того, как английская компания заявила вчера о желании предоставить германскому партнеру почти 50% акций объединенной гр
31.01.2000 Mannesmann и Deutsche Bank плнируют создать интернет-банк

Надеясь привлечь внимание своих акционеров и убедить их не продавать акции компании Vodafone, германская телекоммуникационная компания Mannesmann договорилась с крупнейшим немецким банком Deutsche Bank о создании онлайнового банка, действующего во всей Европе. Новый банк будет доступен для 35 млн пользователей стационарной и м
31.01.2000 Mannesmann и Deutsche Bank создают интернет-банк

Надеясь привлечь внимание своих акционеров и убедить их не продавать акции компании Vodafone, германская телекоммуникационная компания Mannesmann договорилась с крупнейшим немецким банком Deutsche Bank о создании онлайнового банка, действующего во всей Европе. Новый банк будет доступен для 35 млн пользователей стационарной и м
28.01.2000 Mannesmann начала переговоры по предложению своих акций AOL Europe

Германская телекоммуникационная компания Mannesmann AG находится на ранней тадии переговоров по предложению минимального пакета акций

20.01.2000 Vodafone увеличил на 8% сумму сделки по приобретению Mannesmann AG

Джент (Chris Gent) заявил сегодня, что компания готова увеличить сумму в $168.9 млрд, предлагаемую Mannesmann AG , на 8%, в случае согласия Mannesmann получить меньше половины акций буд
18.01.2000 Bankgesellschaft Berlin cоветует акционерам Mannesmann не продавать свои акции

Bankgesellschaft Berlin заявила вчера, что советует акционерам Mannesmann AG отвергать предложения Vodafone AirTouch Plc о покупке акций, поскольку доли пос
18.01.2000 Mannesmann ищет защиту от Vodafone во Франции

Германская телекоммуникационная и инженерная группа Mannesmann AG заявила сегодня о переговорах с различными французскими компаниями, включая Viv
17.01.2000 Vodafone обвиняет Mannesmann в отсутствии аргументов против слияния этих компаний

В спорах по поводу попытки Vodafone Airtouch Plc (NYSE: VOD) захватить германскую Mannesmann AG Vodafone заявила, что Mannesmann прибегает к неадекватным методам защиты
14.01.2000 Глава Mannesmann заявил о намерении сотрудничать с лидерами сотовой телефонии США

Сегодня глава администрации Mannesmann AG Клаус Эссер (Klaus Esser) заявил, что его быстро растущая телекоммуникационная

14.01.2000 Vodafone требует от Mannesmann ответить на стратегически важные вопросы перед инвесторами

Сегодня Vodafone Airtouch Plc заявила, что отказываясь от поглощения компании, инвесторы Mannesmann подвергают риску свои вложения. Пока Mannesmann сопротивляется $138.6 млрд сделке по поглощению, Vodafone заявляет, что только она способна предложить рост и достижение резуль
14.01.2000 Mannesmann выведет свой Интернет-бизнес на фондовый рынок

В пятницу Mannesmann AG заявила о намерении вывести свой Интернет-бизнес на фондовый рынок для реализац
11.01.2000 Mannesmann планирует сделать ответное заявление на предложенние Vodafone о слиянии

оны Vodafone AirTouch Plc. Vodafone предлагает акционерам компании по 53.7 свои акции за одну акцию Mannesmann. Акционеры должны принять решение до 07 февраля о судьбе предложения, оцениваемого
05.01.2000 Mannesmann предупредил Vodafone о нецелесообразности приобретения компании

Клаус Эссер (Klaus Esser), глава Mannesmann AG, сегодня предупредил, что приобретение Mannesmann компанией Vodafone Air
28.12.1999 Mannesmann опровергает слухи о поиске партнеров для слияния

Компания Mannesmann, крупнейший оператор мобильной связи в Германии, официально опровергнула все слухи о якобы планируемом слиянии с другой дружественной фирмой с целью отклонить предложение о покупке с
24.12.1999 Vodafone ждет согласия акционеров Mannesmann на обмен акций

Vodafone AirTouch сделал очередной шаг в сторону желанной покупки компании Mannesmann. Акционерам Mannesmann было сделано официальное предложение обменять каждую свою акцию на 53.7 акций Vodafone. Учитывая рыночную стоимость акций на настоящий момент, сделка оц
23.12.1999 Vodafone делает Mannesmann новое предложение о покупке в $131 млрд

ния сотовой связи Vodafone Airtouch Plc (VOD) сегодня сделала новое предложение германской компании Mannesmann AG. В предложении указана сумма в $131 млрд. Vodafone заявляет, что инвесторы M
21.12.1999 Vodafone объявляет дату начала агрессивного захвата Mannesmann

Vodafone AirTouch вчера объявила, что в канун Рождества, 24 декабря, она начинает агрессивный захват германской компании Mannesmann, предлагая акционерам этой компании выкуп акций общей стоимостью 135 млрд евро. Vodafone заявила также, что она больше не зависит от решения европейских организаций по поддержанию св
21.12.1999 Mannesmann и SAP активизируют развитие Web-услуг в Европе

Телекоммуникационная компания Mannesmann и немецкий разработчик программного обеспечения, фирма SAP, заключили договор о совместном предоставлении Web-услуг Европейским клиентам. Используя ресурсы и возможности mySAP.com, к
20.12.1999 Vodafone продолжает добиваться приобретения Mannesmann

Компания Vodafone обещает выступить с новым предложением по покупке Mannesmann уже сегодня. На данный момент Vodafone оценивает стоимость акций Mannesmann в $135.7 млрд., но возможно, акционерам Mannesmann будут предложены другие условия, за котор
20.12.1999 Компания Vodafone обращается с предложением купить акции непосредственно к акционерам Mannesmann

Plc, мировой лидер среди операторов беспроводной связи, переходит к заключительному этапу атаки на Mannesmann AG, лидера рынка мобильной связи Германии, сделав предложение о приобретении контр
09.12.1999 Судебный иск акционеров Mannesmann в пользу слияния с Vodafone скорее всего окажется проигранным

Глава администрации Mannesmann AG заявил, что крупные акционеры выступают против продажи компании. В интервью реп

Публикаций - 116, упоминаний - 116

Vodafone Germany упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Group 1270 94
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 36
Deutsche Telekom 801 27
Telia Company - TeliaSonera 1001 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 13
BT Group - British Telecommunications 4 12
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 300 12
Telefonica - Telefónica, S.A. 549 10
CK Hutchison Holdings 179 9
Siemens AG - Siemens Group 2505 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1181 5
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 81 5
Siemens AG - Сименс Россия 154 4
AT&T Inc 1625 4
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 281 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 3
Cable & Wireless - C&W 177 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 980 3
Swisscom 129 3
AOL Inc 1590 3
Telenor - Теленор 706 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 426 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 334 3
Millicom International Cellular SA 3 2
Telenor Sverige - Telenor Sweden - Vodafone Sweden - Europolitan Vodafone - Nordic Tel - Nordic Telecom 1 2
Vodafone Netherlands - Vodafone Libertel - Telespectrum Telecommunicatie 4 2
Siemens Atea 4 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 2
Bouygues Telecom 47 2
AOL - America Online 660 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
SAP SE 4898 2
Huawei 3598 2
5nine Software 1875 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 54 2
Yahoo! 3556 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 20 2
Enel Group 38 2
Priceline.com - online travel agency 113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 64 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 1
Volvo Cars 232 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 38 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 122 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 6 1
101Hotels.com 3 1
Снежная Королева - СК Трейд 46 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
Coca-Cola Company 247 1
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 2 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 91 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 145 1
Верховный суд Российской Федерации 707 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 9 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 20
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 3
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 3
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видеопрокат 181 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 3
Голосовые сообщения - Voice messages 207 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 3
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1906 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 2
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1864 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1445 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1077 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 2
5G SA - 5G Standalone 1864 2
5G NR - 5G New Radio 1873 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 2
5G NSA - 5G Non-Standalone 1865 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 1
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 58 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 28 1
Microsoft Windows 2000 940 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 5
Age of Kings 3459 3
Apple iPhone 6 597 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 1
AOL Instant Messenger 92 1
МТС KION - онлайн-кинотеатр 91 1
Opera Browser - Браузер 980 1
Microsoft Windows BitLocker 64 1
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Яндекс.Маркет 529 1
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Telia Company - TeliaSonera SmartTrust 2 1
Microsoft Edge - браузер 1953 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 2
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Германия - Саксония-Анхальт - Галле 7 2
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Ирландия - Республика 843 1
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Египет - Арабская Республика 758 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 14 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 162 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 329 1
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 1
Профсоюз - Профессиональный союз 100 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 1
FT - Financial Times 1073 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 4
Telecom.paper 167 2
Newsbytes News Network 379 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 128 1
Harvard Business Review 1 1
WAZ - Westdeutsche Allgemeine Zeitung 1 1
ZDnet 598 1
The Register 1230 1
Yahoo! Finance 51 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 2
University of Mons - Университет Монса 2 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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