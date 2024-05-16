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Беспроводные технологии Wireless technologies Беспроводные интерфейсы Wireless interfaces Беспроводные сети связи



16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

ли мы используем машинное обучение. Такое моделирование позволяет быстро проводить оценку различных беспроводных систем без необходимости реального развертывания приемников и передатчиков. Наша
16.04.2024 «Ситилинк» запускает продажи вертикальных беспроводных пылесосов Dreame Trouver

Флагманской моделью в новой линейке беспроводных вертикальных пылесосов бренда стал Dreame Trouver J30. Старшая версия получила мотор с мощностью 450 Вт и силой всасывания 24 кПа. Таких показателей в реальном использовании достат
22.03.2024 Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях пр
18.03.2024 Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW

Компания Sven продолжает развивать свою линейку беспроводных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования. Новая RX-570SW — о
25.12.2023 Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE

После ухода с российского рынка ключевых производителей решений для организации частных беспроводных сетей предприятий Sitronics Group было принято решение о создании собственной российской экосистемы сервисов, базирующихся на стандартах LTE. Первым разработанным решением стало яд
30.11.2023 Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

рте 2023 г. началось серийное производство WLC-30 – первой модели в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex для сетей среднего масштаба. Недавно завершена разработка младшей
27.07.2023 Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках
19.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которую можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подклю
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Xiaomi Wireless Car Charger 20W  Удобный держатель с простым дизайном, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт и работает со всеми устройствами, поддерживающими ста
27.12.2022 Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года

я почти два года, когда весь мир уже стоит на пороге еще более современного и совершенного Wi-Fi 7. Беспроводным интернетом на новых частотах придется пользоваться только внутри помещений Испол
21.12.2022 Аналитика МТС: Apple остается лидером по продажам беспроводных наушников в России

МТС проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам беспроводных наушников в России в денежном выражении. По итогам 11 месяцев 2022 г. в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников на сумму 38,9 млрд руб. По сравнению с аналогичны
08.12.2022 Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

ости В России могут разрешить новый стандарт Wi-Fi, который позволит использовать новые частоты для беспроводных сетей. Это вынужденная мера, связанная с растущим объемом радиопомех на имеющихс
06.12.2022 Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты

Я еще лет пять назад понял, что будущее – именно за беспроводными наушниками CNews: Рынок беспроводных блютуз-наушников отличается высокой конкур
16.11.2022 «Транстелеком» организовал зону бесшовного беспроводного доступа в интернет для пассажиров станции МЦД «Окружная»

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» организовал бесшовную сеть публичного беспроводного интернет-доступа на станции МЦД «Окружная». В начале ноября 2022 г. для пассажиров открылся северный вестибюль станции метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦ
08.11.2022 Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарнитуру 2Drumtek BH300. Новинка представлена в черном, зеленом и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Merlion. При создании динамиков для 2Drumtek BH300 производите
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате

«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Благодаря организованной инфрас
01.09.2022 A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью

Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из серии Fstyler. Новинка имеет компактные размеры. Клавиатура FBK30 поставляется в двух цветовых решениях, что позволит пользователю выбрать между черным и белым

25.08.2022 Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404

Canyon, бренд доступных по цене мобильных аксессуаров, компьютерных и игровых гаджетов, расширяет продуктовую линейку и представляет беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404. Устройство позволяет быстро и безопасно заряжать четыре гаджета одновременно без лишних проводов, включая два смартфона, один из которых – через магн
17.04.2022 Правда ли, что проводные наушники лучше беспроводных?

еретереться, запутаться или порваться. Достаточно ли этого преимущества, чтобы предпочесть модели с беспроводным интерфейсом подключения? Или лучше выбрать проводные «уши»?  В беспроводных науш
07.04.2022 4 нюанса при выборе беспроводной зарядки

Сегодня многие смартфоны, наушники и умные часы поддерживают беспроводную зарядку. Если вы решили купить именно беспроводное зарядное устройство, есть нес
10.01.2022 МТС: продажи беспроводных наушников в России выросли на 40%

МТС проанализировала рынок аудиогаджетов. По итогам 2021 г. в России было продано 11,9 млн пар беспроводных наушников на сумму 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%. Средняя стоимость беспроводны
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple

splay: none; }Беспроводное зарядное устройство Zens Liberty 16 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhon
Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами

Такой выбор вполне логичен: именно Huawei обладает наиболее развитой экспертизой в построении сетей беспроводного доступа, а также крайне активно сотрудничает с индустриальными альянсами в деле
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

нии потребностей пользователей в пяти ключевых сферах: «Унифицированная инфраструктура проводного и беспроводного доступа» (Unified Wired and WLAN Access), «Модернизированная/новая инфраструкту
08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям

Компания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экс
01.12.2021 D-Link представляет новую аппаратную версию беспроводного маршрутизатора DIR-615

Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z. Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и соответствует современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор
25.11.2021 Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов

Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали прототип платформы, которая обеспечит беспроводную передачу энергии для беспилотников, электромобилей и роботов. Устройство позволит значительно повысить длительность их работы от одной зарядки. Результаты исследования разработчики
17.11.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств в России выросли на 45%

прошлом году доля составляла порядка 10%). В продажах «М.видео-Эльдорадо» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 28% в штуках, что выше рыночных показателей более чем в 1,
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах

данных. В последние годы разработчики уделяют этой проблеме особое внимание, и в новых технологиях беспроводного доступа Wi-Fi 6 (он же 802.11ax) и 5G заложены решения, позволяющие предоставля
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России

ой способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается. Это «скоростное шоссе» для беспроводного аудио, с помощью которого можно услышать максимальное количество музыкальных де
18.10.2021 Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть

МТС проанализировала продажи аудиогаджетов в России. По оценке аналитиков МТС, продажи беспроводных наушников в России за первые девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% в денежном и на 36% в натуральном выражении. Всего в январе – с
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

электросети и провести первичную настройку. Для этого достаточно перейти на сайт производителя, скачать программу для установки принтера и следовать пошаговой инструкции. Так как модель поддерживает беспроводную печать, по умолчанию предлагается настроить ее по Wi-Fi. Но если сеть недоступна или компьютер не может найти устройство, стоит подключить его с помощью USB и провести настройку вр
25.08.2021 Как правильно выбрать беспроводную зарядку

количество кабелей и подходят для смартфонов разных производителей и даже для наушников. При выборе беспроводного зарядного устройства обратите внимание на следующие особенности: 1. Убедитесь,

20.07.2021 5 способов сделать проводной принтер беспроводным

беспроводной доступ к принтеру. Рассмотрим 5 способов, как его получить, если ваш принтер не имеет беспроводного интерфейса. 1. Купить беспроводной адаптер Поищите беспроводной адаптер Wi-Fi (
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям

Huawei представила первую в России программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является подготовка высококвалифицирова
01.07.2021 РЖД и «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа в Интернет на 11 станциях МЦД

Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ, в по
25.06.2021 «Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности

адут рекомендации, как выбрать топологию построения беспроводных сетей, как построить сверхнадежную беспроводную сеть для подвижных объектов с бесшовным роумингом, а также какие решения можно и
18.06.2021 Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий

ехнологии беспроводной связи стали настолько важны, что у них даже появился «свой» праздник: 20 июня отмечается Всемирный день Wi-Fi. В канун этой даты Cisco рассказывает о пяти ключевых тенденциях в беспроводных сетях, которые будут определять их развитие ближайшие годы. Сегодня из-за цифрового неравенства у половины мирового населения ограничены возможности учиться, лечиться и заниматься

08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды автори
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает

Россия без интернета Жители России рискуют уже через несколько дней остаться без доступа в интернет. Проблема может коснуться всех абонентов фиксированного беспроводного доступа в Сеть (ФБД), и связано это с истечением у провайдеров срока разрешения на использование требуемых для такого доступа частот. Как пишет РБК, операторы связи, включая «Мега

Публикаций - 10026, упоминаний - 12220

Беспроводные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10185 838
Microsoft Corporation 24483 735
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Cisco Systems 5085 423
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Huawei 3861 391
Google LLC 11672 385
HP Inc. 5665 349
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8657 330
Nvidia Corp 3428 320
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LG Electronics 3606 292
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Motorola Inc 1140 154
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 151
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Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1442 139
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 150
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BMW Group 438 34
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 747 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1480 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1914 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1974 16
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 687
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 117
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 78
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 43
WiMAX Forum 68 40
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 37
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 245 27
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 19
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 14
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 12
OLPC - One Laptop per Child 81 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 10
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 6
OMA - Open Mobile Alliance 26 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 6
Linux Foundation 182 5
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 5
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12383 3801
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23722 2138
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7069 1989
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23718 1890
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20539 1887
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48847 1861
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27595 1819
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14215 1784
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9872 1675
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63915 1647
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13607 1609
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6334 1578
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24850 1563
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12379 1549
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9469 1540
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24150 1519
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9134 1237
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15429 1184
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13808 1145
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12060 1116
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9261 1085
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5984 1039
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16005 1019
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5999 973
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16882 930
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7404 927
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20249 919
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10649 911
Наушники - Headphones 3927 881
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6369 861
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7811 844
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5633 777
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5936 774
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8051 761
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3597 704
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29080 684
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3418 637
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7657 621
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3749 617
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7025 613
Google Android 13847 945
Microsoft Windows 15489 687
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4932 633
Apple iPhone - серия смартфонов 7027 446
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 402
Apple iOS 7633 356
Microsoft Windows 2000 8660 339
Linux OS 9722 301
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 254
Intel Centrino - Intel Sonoma 581 244
Apple iPad 3846 241
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1537 227
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 226
Google Play - Google Store - Android Market 3253 189
Apple Mac - Apple Macintosh 2964 182
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 175
Microsoft Skype 2053 173
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1289 170
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1332 169
Samsung Galaxy 947 166
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 163
Apple iPhone 6 4861 163
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 155
Nokia Symbian OS 1398 153
Microsoft Windows XP 2395 151
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 681 150
Intel Core - Семейство процессоров 1193 149
Google YouTube - Видеохостинг 2700 142
Microsoft Office 3688 130
Samsung Galaxy Note 694 126
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 624 124
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 124
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4006 123
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 492 119
Intel Celeron - Серия процессоров 962 118
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 118
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 114
Apple iPod 1536 114
Microsoft Windows 10 1728 112
Oracle Java - язык программирования 3003 111
Ксенин Алекс 311 182
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 48
Путин Владимир 3111 42
Солонин Виталий 89 42
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 39
Рейман Леонид 1048 31
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 31
Медведев Дмитрий 1652 28
Никифоров Николай 1135 28
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 170 22
Симонов Игорь 102 20
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 20
Свердлов Денис 200 19
Щеголев Игорь 698 19
Иванов Олег 141 18
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 565 16
Брюквин Юрий 298 15
Кожевников Алексей 65 15
Анкилов Константин 105 14
Осеевский Михаил 314 14
Швайбович Владислав 19 13
Константинов Константин 31 13
Мардер Наум 116 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 377 13
Шадаев Максут 954 13
Сердюков Анатолий 83 13
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 13
Кусков Денис 221 13
Виноградов Дмитрий 74 12
Танюхин Дмитрий 24 12
Клинаичев Андрей 33 12
Демидов Михаил 133 12
Фадеев Михаил 56 12
Приданцев Сергей 145 12
Ермолаев Артем 375 11
Юсуфов Виталий 26 11
Ротенберг Игорь 37 10
Вольпе Борис 91 10
Ситников Сергей 78 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 86 10
Россия - РФ - Российская федерация 141186 3614
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51777 1642
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42571 1132
Европа 21659 895
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16755 697
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14115 592
Япония 13235 577
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17109 472
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14030 420
Южная Корея - Республика 6599 381
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13272 377
Германия - Федеративная Республика 12619 350
Солнце - звезда Солнечной системы 5126 300
Азия - Азиатский регион 5444 244
Китай - Тайвань 3935 215
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7281 214
Франция - Французская Республика 7798 196
Канада 4852 180
Индия - Bharat 5386 164
Америка Северная - Североамериканский регион 3317 164
Финляндия - Финляндская Республика 3585 160
Земля - планета Солнечной системы 10317 157
Украина 7561 154
Швеция - Королевство 3609 141
Россия - СФО - Новосибирск 4222 140
Россия - УФО - Екатеринбург 3875 135
США - Калифорния 4582 127
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3032 121
Африка - Африканский регион 3441 116
Европа Восточная 3065 113
Италия - Итальянская Республика 4334 110
США - Нью-Йорк 3087 108
Казахстан - Республика 5471 107
Ближний Восток 2911 99
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2215 98
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1768 95
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3508 94
Нидерланды 3488 93
Израиль 2714 91
Америка - Американский регион 2126 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49999 837
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23574 770
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18018 677
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28368 673
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4858 576
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47208 553
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13786 426
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10757 396
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16048 359
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10829 336
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4959 311
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5400 311
Ergonomics - Эргономика 1578 305
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4775 285
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5635 284
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4852 274
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9785 267
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8419 251
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13083 216
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9565 214
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5917 213
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5834 204
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3893 197
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1353 196
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6799 191
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2564 188
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4677 183
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3518 180
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6295 180
Английский язык 6521 179
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2681 174
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5642 172
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8569 166
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5215 166
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2862 161
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5799 160
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2751 156
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5580 151
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4712 147
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6750 145
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Aberdeen Group 48 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 80 5
GSMA Intelligence 10 5
Markets&Markets Research 112 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 92
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 37
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 36
РАН - Российская академия наук 1839 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1474 21
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 879 16
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 981 15
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 148 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 576 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 427 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 7
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 113 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 522 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 5
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 92 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 126
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 120
CeBIT 611 86
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 85
Intel Developer Forum - IDF 276 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1203 49
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 43
День молодёжи - 27 июня 862 38
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2376 35
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 23
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 22
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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