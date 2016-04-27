Swisscom - Swisscom Mobile AG

Ericsson и Swisscom первыми в Европе осуществили передачу данных в сети LTE-A Pro на скорости 1 Гбит/с Компания Ericsson и сотовый оператор Swisscom впервые в Европе продемонстрировали передачу данных в сотовой сети LTE-Advanced Pro

Ericsson развернет M2M-платформу для оператора Swisscom Компания Ericsson и крупнейший швейцарский сотовый оператор Swisscom договорились о партнерстве в области развития технологий M2M (mashine to machine). Компания Swisscom предложит своим корпоративным клиентам как в Швейцарии, так и за ее пределам

Ericsson заключил пятилетний контракт с Swisscom на модернизацию мобильных сетей С учётом ожидаемого удвоения мобильного трафика в течение года, крупнейший швейцарский оператор сетей мобильной и проводной связи Swisscom заключил с Ericsson пятилетний контракт на модернизацию мобильных сетей и их апгрейда до стандарта LTE. Ericsson оптимизирует все сети Swisscom и проведёт модернизацию 6000 базо

Чистая прибыль Swisscom за 9 месяцев выросла на 32% Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group за 9 месяцев 2007г. выросла на 32% - до 1,63 млрд. швейцарских франков (€978 м

Swisscom займется музыкой: соглашение с Napster бильной музыки, сообщает АР. Сервис, который будет работать под брендом Napster, даст пользователям Swisscom доступ к различным музыкальным файлам для мобильных телефонов. Поддержку его работы

Ericsson и Napster предоставили Swisscom услугу "мобильной музыки" Ericsson и Napster объявили о заключении соглашения с Swisscom Mobile, крупнейшим швейцарским оператором мобильной связи. Согласно данному соглашен

Swisscom получила контроль над итальянской Fastweb Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG получила контроль над итальянской Fastweb в сделке стоимостью $4,2 млрд. Swiss

Kyte.tv поделится контентом со Swisscom Mobile и персонального вещания, получил неназванную сумму в очередном раунде инвестирования от швейцарской Swisscom Mobile, немецкого венчурного капиталиста Holtzbrinck Ventures и ряда частных лиц, со

Swisscom показала устойчивый рост в I квартале Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам I квартала 2007 г. выросла на 0,2% и составила 461 млн. швейцарских

Чистая прибыль Swisscom в 2006 г. сократилась на 21% Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам 2006 г. сократилась на 21% — до 1,6 млрд. швейцарских франков (€987 млн.) по сравнению с 2,02 млрд. швейцарских франков (€1,25 млрд.), полученными годом ранее, соо

Швейцарская Swisscom намерена приобрести итальянскую Fastweb за €3,7 млрд Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG сделала предложение о приобретении 100-процентного пакета акций итальянскому теле

Антимонопольная служба Швейцарии оштрафовала Swisscom Mobile на €205 млн. в размере 333 млн. швейцарских франков (€205 млн.) на крупнейшего в стране оператора сотовой связи Swisscom Mobile, сообщает РБК. Компания обвиняется в том, что взимала с абонентов других моби

Swisscom выкупает свои акции у Vodafone Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG объявила, что выкупает 25% акций своего телекоммуникационного подразделения Sw

Swisscom намерен выкупить акции собственные акции у Vodafone Бывший швейцарский монополист телефонии компания Swisscom заявила в среду о намерении начать переговоры с британской Vodafone о выкупе 25% акц

Swisscom запустила новый телевизионный интернет-сервис Швейцарская телекоммуникационная группа Swisscom запустила передовую телевизионную интернет-услугу, которая по ожиданиям группы прине

Vodafone продаст 25% доли оператора Swisscom Mobile . вслед за уходом с бельгийского рынка готовится продать 25% доли швейцарского мобильного оператора Swisscom Mobile. Сообщается, что пока Vodafone не начала официальных переговоров по Swissc

Swisscom запустила программу выкупа акций на сумму $1,78 млрд. Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom запустила программу выкупа акций на сумму 2,2 млрд швейцарских франков ($1,78 млрд.). Как заявило руководство компании, Swisscom рассчитывает выкупить до 8% собственных акций, н

Чистая прибыль Swisscom по итогам 1 полугодия 2006 г. сократилась на 32% Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам 1 полугодия 2006 г. сократилась на 32% - до 759 млн. швейцарских фра

Чистая прибыль Swisscom Group в 1 квартале снизилась на 11,5% Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам 1 квартала 2006 г. снизилась на 11,5% и составила 460 млн швейцарски

Правительство Швейцарии планирует продать 16% Swisscom за $3,2 млрд. Правительство Швейцарии планирует продать 16% крупнейшей национальной телефонной компании Swisscom AG за 4,2 млрд. швейцарских франков ($3,2 млрд.). В настоящее время государству прин

Swisscom начал переговоры с Eircom по вопросам инвестиций Крупнейший швейцарский телекоммуникационный оператор Swisscom сообщил о начале переговоров с ирландской группой Eircom о возможных инвестициях. Заявление от швейцарской компании, которая в течение нескольких лет искала возможные приобретения в Ев

Cesky Telecom достанется швейцарской Swisscom Обладателем 51% акций государственного чешского оператора Cesky Telecom, скорее всего, станет швейцарский оператор Swisscom, считают аналитики. На владение контрольным пакетом Cesky Telecom претендовали также France Telecom, Vodafone (Великобритания), Telefonica (Испания), Belgacom (Бельгия) и TDC (Дания).

Siemens расширит широкополосную сеть Swisscom Компания Siemens получила от швейцарского провайдера Swisscom заказ на дальнейшее расширение его широкополосной сети. В проекте используются маршрутизаторы партнера фирмы Siemens - Juniper Networks, благодаря которым пользователи DSL компании

Swisscom и Telus Mobility внедрили HP ISM Пресс-служба НР объявила о том, что компании Swisscom и Telus Mobility внедрили решения на базе HP Integrated Services Management (ISM). HP ISM — платформа управления услугами, совмещающая системы поддержки технологических и бизнес-п

Чистая квартальная прибыль Swisscom выросла на 19,3% Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom AG в 1 квартале 2004 г. выросла на 19,3% - до 488 млн/ швейцарских франков ($380 млн

В Швейцарии появится конвергентная беспроводная сеть Швейцарский оператор мобильной связи, компания Swisscom Mobile, сообщил о том, что планирует запустить в эксплуатацию национальную широкопол

В Швейцарии начата блокировка украденных мобильников Швейцарский оператор мобильной связи Swisscom Mobile первым в стране начал блокировать телефоны, IMEI-номера которых числятся в сп

Новые сделки на телекоммуникационном рынке Европы 3 млн. крон, товарооборот превысил 1,071 млрд. крон. Одновременно стало известно, что принадлежащий Swisscom европейский оператор публичных беспроводных сетей Swisscom Eurospot приобрел

Swisscom собирается стать лидером WLAN в Европе Швейцарский оператор проводной связи Swisscom после приобретения в марте провайдеров беспроводных локальных сетей Megastream и мюнхенской WLAN, вступил в партнерство с компанией Nomadix для увеличения количества беспроводных точек

Swisscom приступил к испытаниям услуг WLAN/GSM-роуминга Швейцарские компании Swisscom Mobile и TOGEWAnet объявили о проведении полевых испытаний технологической интеграци

Swisscom приступил к испытаниям услуг WLAN/GSM-роуминга Швейцарские компании Swisscom Mobile и TOGEWAnet объявили о проведении полевых испытаний технологической интеграци

Доходы группы Swisscom за девять месяцев составили 7,35 млрд. евро Группа компаний Swisscom объявила о росте доходов за первые девять месяцев 2002 г. на 2%, до 10,8 млрд. швейц

"Рексофт" разрабатывает портал мобильных услуг швейцарского GSM-оператора Swisscom Mobile ерной платформы для портала дополнительных услуг крупнейшего швейцарского оператора мобильной связи Swisscom Mobile AG. Проект, реализуемый "Рексофт", предполагает разработку платформы, которая

Swisscom Mobile запустила услугу передачи MMS-сообщений Швейцарский оператор мобильной связи Swisscom объявил о запуске в эксплуатацию в бесплатном режиме услуг передачи мультимедийных с

Квартальная прибыль Swisscom снизилась до $730 млн. Ведущий швейцарский оператор связи Swisscom AG сообщил о небольшом падении прибыли от операций в первом квартале. Объясняя это,

Правительство Швейцарии уменьшит принадлежащий ему пакет акций Swisscom Правительство Швейцарии намерено участвовать в предпринимаемом национальным оператором Swisscom выкупе собственных акций. Как сообщает газета Sonntagsblick, правительство сократит принадлежащую ему долю акций бывшей государственной монополии с 65,5% до минимальной доли в 50,5%, о

Swisscom запустит услуги пакетной передачи данных GPRS 1 февраля Швейцарский оператор связи компания Swisscom Mobile объявила, что она начнет предлагать услуги пакетной передачи данных GPRS на к

Монополия на "последнюю милю" в Швейцарии осталась за Swisscom Федеральный суд Швейцарии оставил за бывшей государственной телекоммуникационной компанией Swisscom монополию на осуществление связи на последнем этапе телекоммуникаций - т.н. "последнюю милю", т.е. сегменте сети до частного потребителя услуг связи. Рассмотрение вопроса в суде было п

Ericsson поставит UMTS-сеть швейцарской Swisscom Ericsson подписала контракт на поставку UMTS-сети третьего поколения швейцарской компании Swisscom Mobile. Контракт охватывает поставку полных решений, включая оборудование и сервисы.