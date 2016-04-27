Swisscom - Swisscom Mobile AG

|27.04.2016
Ericsson и Swisscom первыми в Европе осуществили передачу данных в сети LTE-A Pro на скорости 1 Гбит/с
Компания Ericsson и сотовый оператор Swisscom впервые в Европе продемонстрировали передачу данных в сотовой сети LTE-Advanced Pro
|07.02.2012
Ericsson развернет M2M-платформу для оператора Swisscom
Компания Ericsson и крупнейший швейцарский сотовый оператор Swisscom договорились о партнерстве в области развития технологий M2M (mashine to machine). Компания Swisscom предложит своим корпоративным клиентам как в Швейцарии, так и за ее пределам
|10.01.2012
Ericsson заключил пятилетний контракт с Swisscom на модернизацию мобильных сетей
С учётом ожидаемого удвоения мобильного трафика в течение года, крупнейший швейцарский оператор сетей мобильной и проводной связи Swisscom заключил с Ericsson пятилетний контракт на модернизацию мобильных сетей и их апгрейда до стандарта LTE. Ericsson оптимизирует все сети Swisscom и проведёт модернизацию 6000 базо
|07.11.2007
Чистая прибыль Swisscom за 9 месяцев выросла на 32%
Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group за 9 месяцев 2007г. выросла на 32% - до 1,63 млрд. швейцарских франков (€978 м
|08.06.2007
Swisscom займется музыкой: соглашение с Napster
бильной музыки, сообщает АР. Сервис, который будет работать под брендом Napster, даст пользователям Swisscom доступ к различным музыкальным файлам для мобильных телефонов. Поддержку его работы
|06.06.2007
Ericsson и Napster предоставили Swisscom услугу "мобильной музыки"
Ericsson и Napster объявили о заключении соглашения с Swisscom Mobile, крупнейшим швейцарским оператором мобильной связи. Согласно данному соглашен
|16.05.2007
Swisscom получила контроль над итальянской Fastweb
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG получила контроль над итальянской Fastweb в сделке стоимостью $4,2 млрд. Swiss
|15.05.2007
Kyte.tv поделится контентом со Swisscom Mobile
и персонального вещания, получил неназванную сумму в очередном раунде инвестирования от швейцарской Swisscom Mobile, немецкого венчурного капиталиста Holtzbrinck Ventures и ряда частных лиц, со
|10.05.2007
Swisscom показала устойчивый рост в I квартале
Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам I квартала 2007 г. выросла на 0,2% и составила 461 млн. швейцарских
|13.03.2007
Чистая прибыль Swisscom в 2006 г. сократилась на 21%
Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам 2006 г. сократилась на 21% — до 1,6 млрд. швейцарских франков (€987 млн.) по сравнению с 2,02 млрд. швейцарских франков (€1,25 млрд.), полученными годом ранее, соо
|12.03.2007
Швейцарская Swisscom намерена приобрести итальянскую Fastweb за €3,7 млрд
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG сделала предложение о приобретении 100-процентного пакета акций итальянскому теле
|16.02.2007
Антимонопольная служба Швейцарии оштрафовала Swisscom Mobile на €205 млн.
в размере 333 млн. швейцарских франков (€205 млн.) на крупнейшего в стране оператора сотовой связи Swisscom Mobile, сообщает РБК. Компания обвиняется в том, что взимала с абонентов других моби
|19.12.2006
Swisscom выкупает свои акции у Vodafone
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG объявила, что выкупает 25% акций своего телекоммуникационного подразделения Sw
|23.11.2006
Swisscom намерен выкупить акции собственные акции у Vodafone
Бывший швейцарский монополист телефонии компания Swisscom заявила в среду о намерении начать переговоры с британской Vodafone о выкупе 25% акц
|01.11.2006
Swisscom запустила новый телевизионный интернет-сервис
Швейцарская телекоммуникационная группа Swisscom запустила передовую телевизионную интернет-услугу, которая по ожиданиям группы прине
|29.08.2006
Vodafone продаст 25% доли оператора Swisscom Mobile
. вслед за уходом с бельгийского рынка готовится продать 25% доли швейцарского мобильного оператора Swisscom Mobile. Сообщается, что пока Vodafone не начала официальных переговоров по Swissc
|23.08.2006
Swisscom запустила программу выкупа акций на сумму $1,78 млрд.
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom запустила программу выкупа акций на сумму 2,2 млрд швейцарских франков ($1,78 млрд.). Как заявило руководство компании, Swisscom рассчитывает выкупить до 8% собственных акций, н
|09.08.2006
Чистая прибыль Swisscom по итогам 1 полугодия 2006 г. сократилась на 32%
Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам 1 полугодия 2006 г. сократилась на 32% - до 759 млн. швейцарских фра
|10.05.2006
Чистая прибыль Swisscom Group в 1 квартале снизилась на 11,5%
Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom Group по итогам 1 квартала 2006 г. снизилась на 11,5% и составила 460 млн швейцарски
|25.11.2005
Правительство Швейцарии планирует продать 16% Swisscom за $3,2 млрд.
Правительство Швейцарии планирует продать 16% крупнейшей национальной телефонной компании Swisscom AG за 4,2 млрд. швейцарских франков ($3,2 млрд.). В настоящее время государству прин
|10.11.2005
Swisscom начал переговоры с Eircom по вопросам инвестиций
Крупнейший швейцарский телекоммуникационный оператор Swisscom сообщил о начале переговоров с ирландской группой Eircom о возможных инвестициях. Заявление от швейцарской компании, которая в течение нескольких лет искала возможные приобретения в Ев
|04.02.2005
Cesky Telecom достанется швейцарской Swisscom
Обладателем 51% акций государственного чешского оператора Cesky Telecom, скорее всего, станет швейцарский оператор Swisscom, считают аналитики. На владение контрольным пакетом Cesky Telecom претендовали также France Telecom, Vodafone (Великобритания), Telefonica (Испания), Belgacom (Бельгия) и TDC (Дания).
|23.12.2004
Siemens расширит широкополосную сеть Swisscom
Компания Siemens получила от швейцарского провайдера Swisscom заказ на дальнейшее расширение его широкополосной сети. В проекте используются маршрутизаторы партнера фирмы Siemens - Juniper Networks, благодаря которым пользователи DSL компании
|17.08.2004
Swisscom и Telus Mobility внедрили HP ISM
Пресс-служба НР объявила о том, что компании Swisscom и Telus Mobility внедрили решения на базе HP Integrated Services Management (ISM). HP ISM — платформа управления услугами, совмещающая системы поддержки технологических и бизнес-п
|12.05.2004
Чистая квартальная прибыль Swisscom выросла на 19,3%
Чистая прибыль швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom AG в 1 квартале 2004 г. выросла на 19,3% - до 488 млн/ швейцарских франков ($380 млн
|26.03.2004
В Швейцарии появится конвергентная беспроводная сеть
Швейцарский оператор мобильной связи, компания Swisscom Mobile, сообщил о том, что планирует запустить в эксплуатацию национальную широкопол
|09.06.2003
В Швейцарии начата блокировка украденных мобильников
Швейцарский оператор мобильной связи Swisscom Mobile первым в стране начал блокировать телефоны, IMEI-номера которых числятся в сп
|24.04.2003
Новые сделки на телекоммуникационном рынке Европы
3 млн. крон, товарооборот превысил 1,071 млрд. крон. Одновременно стало известно, что принадлежащий Swisscom европейский оператор публичных беспроводных сетей Swisscom Eurospot приобрел
|04.04.2003
Swisscom собирается стать лидером WLAN в Европе
Швейцарский оператор проводной связи Swisscom после приобретения в марте провайдеров беспроводных локальных сетей Megastream и мюнхенской WLAN, вступил в партнерство с компанией Nomadix для увеличения количества беспроводных точек
|13.02.2003
Swisscom приступил к испытаниям услуг WLAN/GSM-роуминга
Швейцарские компании Swisscom Mobile и TOGEWAnet объявили о проведении полевых испытаний технологической интеграци
|26.11.2002
Доходы группы Swisscom за девять месяцев составили 7,35 млрд. евро
Группа компаний Swisscom объявила о росте доходов за первые девять месяцев 2002 г. на 2%, до 10,8 млрд. швейц
|11.06.2002
"Рексофт" разрабатывает портал мобильных услуг швейцарского GSM-оператора Swisscom Mobile
ерной платформы для портала дополнительных услуг крупнейшего швейцарского оператора мобильной связи Swisscom Mobile AG. Проект, реализуемый "Рексофт", предполагает разработку платформы, которая
|29.05.2002
Swisscom Mobile запустила услугу передачи MMS-сообщений
Швейцарский оператор мобильной связи Swisscom объявил о запуске в эксплуатацию в бесплатном режиме услуг передачи мультимедийных с
|24.05.2002
Квартальная прибыль Swisscom снизилась до $730 млн.
Ведущий швейцарский оператор связи Swisscom AG сообщил о небольшом падении прибыли от операций в первом квартале. Объясняя это,
|12.02.2002
Правительство Швейцарии уменьшит принадлежащий ему пакет акций Swisscom
Правительство Швейцарии намерено участвовать в предпринимаемом национальным оператором Swisscom выкупе собственных акций. Как сообщает газета Sonntagsblick, правительство сократит принадлежащую ему долю акций бывшей государственной монополии с 65,5% до минимальной доли в 50,5%, о
|18.01.2002
Swisscom запустит услуги пакетной передачи данных GPRS 1 февраля
Швейцарский оператор связи компания Swisscom Mobile объявила, что она начнет предлагать услуги пакетной передачи данных GPRS на к
|19.03.2001
Монополия на "последнюю милю" в Швейцарии осталась за Swisscom
Федеральный суд Швейцарии оставил за бывшей государственной телекоммуникационной компанией Swisscom монополию на осуществление связи на последнем этапе телекоммуникаций - т.н. "последнюю милю", т.е. сегменте сети до частного потребителя услуг связи. Рассмотрение вопроса в суде было п
|15.12.2000
Ericsson поставит UMTS-сеть швейцарской Swisscom
Ericsson подписала контракт на поставку UMTS-сети третьего поколения швейцарской компании Swisscom Mobile. Контракт охватывает поставку полных решений, включая оборудование и сервисы.
|30.11.2000
Курс акций Swisscom повысился в результате покупки Debitel
Из-за снижения цен на телефонную связь, швейцарская компания Swisscom испытывала серьёзные трудности. Бывший телефонный монополист надеялся повысить свой оборот в первые 9 месяцев этого года за счёт включения в концерн немецкой компании Debitel. Благодар
