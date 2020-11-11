Разделы

Филимончик Михаил


УПОМИНАНИЯ


Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G 1
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире 1
11.11.2020 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
11.11.2020 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Филимончик Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 5
Qualcomm Europe 15 3
Qualcomm Technologies 1872 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Xiaomi 1890 1
Sony 6592 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
BBK OPPO Electronics 399 1
Vodafone Group 1384 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Газпром нефть 650 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
Метрополис ТРК 57 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 5
5G NR - 5G New Radio 83 4
5G SA - 5G Standalone 29 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 3
5G NSA - 5G Non-Standalone 26 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 349 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1735 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1171 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 77 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1062 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1191 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 4
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Qualcomm Snapdragon X 87 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 942 1
Коробов Сергей 6 2
Лысенко Эдуард 311 1
Эмдин Сергей 68 1
Клебанова Юлия 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 4
Москва - Садовое кольцо 153 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 1
Южная Корея - Республика 6791 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 912 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 1
Европа 24508 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 146 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 229 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

